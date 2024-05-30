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生活
2024-05-30 20:30:00

夏天必看煙花！ 盤點日韓台7大花火大會合集 內附交通+套票優惠

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夏天必看煙花！ 盤點日韓台7大花火大會合集 內附交通+套票優惠

夏天必看煙花！ 盤點日韓台7大花火大會合集 內附交通+套票優惠

暑假將至，當然要去旅行放鬆一下！花火大會被視為日本「夏之風物詩」，是夏季必訪行程之一。其實除了日本之外，台灣及韓國於夏天都會舉辦！以下為大家集合日、韓、台三地7大必去花火大會，當中包括交通及一日遊套票優惠。打算去朝聖花火花火大會的你，一定不能錯過！

日本花火大會｜1. 熱海花火大會&伊豆大室山一日遊

熱海花火大會是日本三大花火大會之一，從 1952 年起每年都會在日本靜岡縣熱海市舉辦。整場花火大會用時約20分鐘。最讓人期待的必定是壓軸煙花項目「空中尼加拉瓜大瀑布」，以高密度的煙花同一時間爆發，打造出壯麗的景象！一日遊更帶你到新海誠動漫電影《你的名字》裡隕石坑的原型 - 大室山打卡，以及拜訪熱海歷史悠久的來宮神社。

靜岡縣熱海花火大會＆伊豆大室山一日遊行程介紹：

10:50 - 東京藝術劇場集合

14:00 - 抵達大室山。觀賞大室山山頂，乘坐纜車到山頂打卡大室山，有機會欣賞富士山（停留約70分鐘）*纜車停運時，改為前往伊豆仙人掌動物園

16:20 - 抵達來宮神社，欣賞樹齡二千年的大楠樹（停留約60分鐘）

17:30 - 到達熱海銀座商店街自由活動，煙火大會期間還會有上百家小吃攤

20:20 - 抵達熱海花火大會（停留約20分鐘）

22:30 - 返回抵達池袋西口公園並解散

KKday優惠: 成人 HK$615/位，小童（4 11 歲）HK$469/

*0 - 3歲不佔位幼兒可免費參加

出發日期：2024 7 26 日至 2024 11 4

立即預訂：請按此

熱海花火大會 熱海花火大會 熱海花火大會 熱海銀座商店街 大室山 大室山 大室山 來宮神社 來宮神社 來宮神社

日本花火大會｜2. 熱海海上花火大會&富士野生動物園一日遊

除了伊豆大室山一日遊，大家亦可以參加熱海海上花火大會&富士野生動物園一日遊。早上先前往日本最大型動物園—富士野生動物園，近距離欣賞超過70 種動物，坐車就能超近距離與動物們同樂！園內多個地點都可以清楚看得到士山，與動物打卡時還能以富士山作背景呢！

熱海海上花火大會&富士野生動物園一日遊行程介紹：

11:45 - 新宿都廳大型停車場集合

14:30 - 抵達富士野生動物園。首先為自由活動，你可以近距離觀賞公園內的各種動物，與大自然中的動物們嬉戲玩耍，包括人氣水豚、小馬及小袋鼠等。集合後再進行繞園觀光。（停留約120 - 150分鐘）

17:30 - 抵達煙火大會會場附近，煙火大會開場前可以在附近的攤販自由逛街（停留約150分鐘）

20:20 - 抵達熱海花火大會（停留約25分鐘）

23:00 - 返回JR新宿站附近並解散

KKday 優惠: 成人 HK$642/位，小童（3 11 歲）HK$617/

*0 - 2 歲不佔位幼兒可免費參加

出發日期：2024 7 26 日至 2024 8 23

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富士野生動物園 熱海花火大會 富士野生動物園 富士野生動物園

日本花火大會｜3. 長岡花火大會兩日遊

長岡花火大會是日本三大花火大會之一，其歷史悠久，可追溯至 20 世紀上半葉。長岡煙火節最著名的莫過於巨大的「三尺玉」煙火，它在空中爆炸的直徑高達 650米，是法律允許的最大煙火。最後，象徵性的「復興鳳凰」煙火從六個地點同時燃放，如鳳凰展翅般在天空綻放。

日本三大花火大會暨長岡花火大會兩日遊行程

第一天：

10:30 - JR 上野站集合並出發

11:30 - 新宿都廳大型停車場集合並出發前往長岡煙火大會場，開場前可以在附近的攤販自由逛街

19:20 - 預計長岡花火大會煙火表演開始

預計深夜抵達入住伊勢崎 HOTEL ROUTE-INN ISESAKI INTER酒店

第二天：

從酒店集合出發

前往沼田，午餐享用冷麻糬豬肉涮鍋及30分鐘任食水蜜桃（停留約70分鐘）

接著前往吹割瀑布，欣賞自然霧氣從瀑布飛濺而下的瀑布（停留約50分鐘）

16:40 - 返回新宿站附近並解散

17:40 - 返回上野站附近並解散

KKday 優惠: 單人房 HK$2,732 /

*0 - 2 歲不佔位幼兒可免費參加，但不含座位、相關餐點及入場費

出發日期：2024 8 2 日至 2024 8 3

立即預訂：請按此

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長岡花火大會 吹割瀑布 任食水蜜桃

日本花火大會｜4. 長崎豪斯登堡煙火一日遊

位於長崎縣佐世保的「豪斯登堡」是日本首屈一指的度假區，每年都會推出令人讚嘆的季節限定主題活動。今年的夏日祭典繼續揉合大型煙火匯演、燈籠佈置和光影投射，讓客人可以邊近距離觀賞表演，邊享受美食佳肴，必定畢生難忘！

長崎豪斯登堡煙火一日遊

行程介紹：

12:50 - 福岡博多車站前集合

15:00 - 抵達長崎豪斯登堡，到訪日本最美的度假區，與歐風建築及色彩繽紛的花海打卡拍照，更可以坐上觀光船遊覽樂園

20:30 - 欣賞壯觀煙火（約15分鐘）

23:00 - 返回福岡博多車站並解散

KKday 優惠: 成人 HK$1,045/位，小童（4 11 歲）HK$983/

*0 - 3 歲不佔位幼兒可免費參加，但不含座位、相關餐點及入場費

出發日期：2024 7 13 日至 2024 8 24

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長崎豪斯登堡煙火 長崎豪斯登堡煙火 長崎豪斯登堡煙火 長崎豪斯登堡煙火

韓國花火大會｜5. 浦項國際煙火節一日遊

浦項國際煙花大會始於2004年，融合了韓國傳統煙花以及來自世界各地的煙花表演。場地周圍還將有不同的當地小吃攤和娛樂場所。每年該活動吸引成千上萬的遊客和本地居民，分為首爾及釜山出發，方便不同地點的旅客。

首爾行程介紹：

11:20 - 弘大站4號出口集合（或可選擇於12:00 南山藝術公共停車場/ 12:10 東大門歷史文化公園站10號出口集合）

17:00 - 抵達浦項Space Walk，可以360度瞭望城市全景，同時欣賞美麗的日落（停留約60分鐘）

18:20 - 抵達浦項國際煙火節，欣賞韓國大型煙花匯演同時品嚐當地傳統小食（停留約4小時10分鐘）

02:30 - 返回東大門歷史文化公園站並解散（或可選擇於02:40明洞站/ 03:10 弘大站解散）

釜山行程介紹：

13:00 - KTX釜山站1號出口集合（或可選擇於13:30西面站12號出口集合）

16:00 - 抵達浦項 Space Walk，可以360度瞭望城市全景，同時欣賞美麗的日落（停留約60分鐘）

17:30 - 抵達浦項國際煙火節，欣賞韓國大型煙花匯演同時品嚐當地傳統小食（停留約 5小時）

00:30 - 返回海雲臺站並解散（或可選擇於01:30西面站/ 02:00釜山站解散）

KKday 優惠:首爾出發 HK$604/位，釜山出發 HK$436/

*0 - 2 歲不佔位幼兒可免費參加

出發日期：2024 6 1

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浦項國際煙火節 浦項國際煙火節 浦項國際煙火節 浦項Space Walk

台灣花火大會｜6. 台灣澎湖花火節三日套裝行程

2024 台灣澎湖國際海上花火節霸氣登場！今年破格與熱門動漫 ONE PIECE「海賊王」合作，帶來「航海王應援音樂會」、「航海王星光電影院」及「航海王主題無人機+煙火秀」等活動！現場還有限定尋寶活動及商品，海賊迷千萬別錯過！

嘉義布袋港至澎湖馬公港來回船票：

出發地點：嘉義（09:00 - 11:00

出發地點：澎湖（15:00 - 17:00

租用電單車：

取車地點：和旅旅行社（11:00 - 17:00

取車地址：880 澎湖縣馬公市民福路 2

嘉義布袋港至澎湖馬公港來回船票連電單車租用｜三天兩夜雙人出發

KKday 優惠: HK$437 /2 位，平均 HK$218.5/ （原價 HK$619/2 位）

*年滿12歲至未滿 65 歲以下人士使用

【低至 85 折】嘉義布袋港至澎湖馬公港來回船票｜三天兩夜單人出發

KKday 優惠: 成人 HK$352 /

小童（311歲）HK$237/位，幼兒（2歲或以下）HK$47/位，長者 HK$237/

出發日期：2024 5 27 日至 2024 10 12

兌換地址：嘉義布袋港 嘉義縣布袋鎮中山路334-1 號布袋港旅客服務中心

澎湖馬公港 澎湖縣馬公市臨海路 36 1 馬公港港務大樓二樓

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嘉義布袋港至澎湖馬公港來回船 嘉義布袋港至澎湖馬公港來回船 嘉義布袋港至澎湖馬公港來回船

台灣花火大會｜7. 台灣澎湖花火節聯乘海賊王ONE PIECE雪糕&海賊包

澎湖花火節與全球知名動漫 ONE PIECE「海賊王」聯名，以「海賊王的航海冒險，澎湖開啟」為主題，打造一場粉絲必朝聖的夢幻盛宴！於 KKday 購買限定航海王冰淇淋及海賊包，即送你KKday獨家限定航海王迷你鋪克牌一副，先到先得！現場更有限定尋寶集點活動，立即跟著地圖到澎湖各景點換領好禮！

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KKday獨家優惠包：兩支海賊王雪糕（北海道牛奶/ 抹茶/ 金箔）連海賊王全人物迷你鋪克牌一副

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海賊王雪糕兩支連航海王迷你鋪克牌一副

KKday 優惠: HK$87/

海賊王雪糕三支連航海王迷你鋪克牌兩副

KKday 優惠: HK$131/

冒險海賊包

KKday 優惠: HK$243/

使用日期：2024 5 24 日至 2024 7 30

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