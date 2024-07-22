夏天易熱氣上火！盤點身體熱氣症狀+降火食物/下火茶 肺火、肝火快速清！

夏天特別容易因天氣及飲食習慣而出現熱氣上火的問題，而身體各處亦會因此響起警號。以下就盤點身體各處熱氣的症狀，並附上對應降火食物及下火茶，肺火、肝火等問題快速清！

熱氣症狀｜肺熱／肺火盛 熱氣通常可分為實火和虛火兩種，當肺火盛時，身體若出現流鼻血、鼻腔乾燥等與鼻子有關的問題便屬實火，夜間過度出汗、心煩失眠等症狀則為虛火，建議可多吃百合、雪梨、白蘿蔔等助疏風散熱、清肺止咳。 對應下火茶：金銀花茶

熱氣症狀｜心熱／心火盛 心火盛問題特別容易從舌頭狀況發現，一般會出現舌頭紅腫、口乾舌燥、口腔潰瘍等口腔相關不適，同時會有小便量少且濃黃、心煩心悸等問題，可以食用苦瓜、蓮子、百合等苦味食物幫助清心安神。 對應下火茶：百合茶、苦瓜茶 熱氣症狀｜肝熱／肝火盛 睡眠不足容易導致肝火旺盛，如果出現眼睛紅腫、大便乾燥、易長暗瘡等問題為實火盛，眼睛乾澀、食慾不振、煩躁易怒、潮熱盜汗等則屬虛火，需多吃綠色食物如芹菜、菠菜、苦瓜等，以助有效清肝明目、清熱解毒。 對應下火茶：菊花茶

熱氣症狀｜腸熱／腸火盛 腸道熱氣一般會影響排泄系統，不但會有大便乾燥難以排出的問題，小便亦會呈深黃色，而且無論大小便的味道都會偏濃烈，建議多吃番茄、蘋果、奇異果、火龍果等水果，舒緩熱氣、便秘問題。 對應下火茶：綠茶 熱氣症狀｜脾熱／脾火盛 如果出現口乾口渴、牙齦腫痛、口腔潰瘍、口臭難耐等與口腔健康相關的問題，那麼便有機會與脾臟熱氣有關，同時有機會伴隨便秘、肚脹等腸胃不適，建議最好少吃辛辣油膩食物，多吃山藥、薏米、青瓜、西瓜等清熱解毒，再多加注意口腔衛生便可改善狀。 對應下火茶：蒲公英茶

熱氣症狀｜胃熱／胃火盛 胃火盛屬都市人的通病之一，主要由於飲食習慣不健康引致，不但容易有口臭難耐、口乾口渴的問題，還有機會出現大便乾燥、便秘尿黃的情況，需改變飲食習慣，多吃粟米、小米等雜糧及原型食物。 對應下火茶：梔子黃芩茶