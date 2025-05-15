夏天自製飲料食譜｜士多啤梨牛奶/香橙Latte等5款高質飲品

夏天想打發時間，除了煲劇，自製特色飲品亦是不錯的選擇。今次就教大家炮製士多啤梨牛奶/香橙Latte等5款低成品但高品質的Cafe飲品，做法簡單，就算沒有機器工具都可以做到！ 相片來源：신비한 요리사전、YouTube@Soy and Pepper、YouTube@EJ、YouTube@小田太太の玩樂廚房

400次焦糖咖啡Latte 這款焦糖咖啡Latte可說是韓國大熱，基本上每個韓國人的IG，都會見到該飲品的蹤影，而且做法十分簡單，仲可以當做手臂運動，減掉bye bye肉。 400次焦糖咖啡Latte材料： - 焦糖咖啡部分：咖啡粉、砂糖、溫水 (比例1：1：1) - 牛奶 - 適量冰塊 400次焦糖咖啡Latte做法 1. 混合咖啡粉、砂糖和溫水後攪拌均勻，快速打發，如名字一樣攪拌400次即可，電動蛋器則約攪拌2分鐘。 2. 攪拌至粘稠狀，便可以蓋在準備好的牛奶和冰塊上，完成！ 基本上不用10分鐘，就可製作出這款既好味又好看的焦糖咖啡Latte。不過，如果怕太甜的話，砂糖的份量可按自己喜好調校，或者以同等份量的Expresso取代溫水，但切記，一定要用溫水(咖啡)攪拌才會成功。而咖啡粉也推薦以黑咖啡粉製作，若使用三合一咖啡粉的話，不但會過甜，也難以攪拌至粘稠狀。

抹茶「奶蓋」鮮奶 不喜歡咖啡的話，可以試這款抹茶奶蓋Latte，做法和400次焦糖咖啡Latte相似，都是把製作好的「奶蓋」蓋在牛奶上。 抹茶「奶蓋」鮮奶材料： - 抹茶「奶蓋」：180mL溫水、70g砂糖、20g抹茶粉 - 牛奶 - 適量冰塊 抹茶「奶蓋」鮮奶做法 1. 將砂糖和抹茶粉放入容器中攪拌，然後一點點地添水，繼續攪拌約400次即可，使用電動蛋器則約攪拌2分鐘。 2. 攪拌至粘稠狀，便可以蓋在準備好的牛奶和冰塊上，完成！ 做法基本上與400次焦糖咖啡Latte大同小異，同樣簡單。但因抹茶粉較易結塊，所以可以倒在過濾網上，先過濾後攪拌。

「一杯過」士多啤梨牛奶 士多啤梨牛奶聽起來平平無奇，卻是許多人都喜愛的飲料。這款「一杯過」士多啤梨牛奶，只需一個有蓋的水瓶，就可以喝到啖啖果肉的士多啤梨牛奶。 「一杯過」士多啤梨牛奶材料： - 士多啤梨 - 砂糖 (按喜好，可不加) - 牛奶 「一杯過」士多啤梨牛奶做法 1. 將士多啤梨洗好切粒，按照喜好加入砂糖 2. 用叉子將士多啤梨壓碎 3. 將果蓉倒入已放牛奶的水瓶，關蓋後上下搖晃水瓶，完成！ 想令這瓶士多啤梨牛奶好喝，記得士多啤梨要用壓碎的形式和砂糖融合，壓得愈爛愈好，不然士多啤梨的果汁就無法帶進牛奶裡。如果有攪拌器，也可把士多啤梨攪拌至半固態狀，省卻壓碎士多啤梨的工序。

香橙Latte 橙和Latte感覺上似乎不太合襯，然而這款飲品卻是夏天的消暑好物，嘗過一次，絕對會想encore！ 香橙Latte材料： - 橙半個 - 砂糖 (按喜好而定) - 牛奶 - 適量冰塊 - Expresso 1小杯 香橙Latte做法： 1. 先將橙切碎，倒入砂糖，再放微波爐加熱1分30秒融合成果醬。 2. 將1/4杯牛奶打成奶泡 3. 在杯中依次序倒入橙肉、冰塊和牛奶 4. 加入奶泡後倒入適量濃縮咖啡，完成！ 這款飲品酸酸甜甜，適合悶熱的夏日飲用。如果家裡沒有微波爐，可隔水煮熱食材，只要將果肉和砂糖融合即可，大家快嘗一下吧！

水果果凍汽水 天氣愈來愈熱，又怎可缺少冰涼的汽水呢！但只飲汽水未免有些單調，加入色彩繽紛的水果就最好不過。這款飲品是先將水果造成果凍，那就可以隨時加入汽水一齊飲用。 水果果凍汽水材料： - 大菜粉 - 水果 (按喜好而定) - 雪碧或氣泡水 水果果凍汽水做法 1. 將水果切粒，按製冰盒的尺寸而定 2. 將大菜粉加入熱水中煮溶 3. 把水果分別放在製冰盒內，加入已煮溶的大菜粉 4. 於雪櫃冷藏30分鐘 5. 取出果凍，加入雪碧或起泡水，完成！ 製作飲品的水果，雖然可按喜好而定，但建議挑選一些質地較軟的水果，例如芒果、奇異果和火龍果等，會比較配合果凍的口味。不妨一次過製作大量果凍，分幾次飲用之餘，更可作為零食，卡路里低又健康。