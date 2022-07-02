夏天都唔可以亂吹冷氣！盤點6個使用冷氣妙招 輕鬆渡過夏天！

最近天氣特別炎熱，大部份人都有開冷氣的習慣，但是即使在夏天亦不可以胡亂吹冷氣，一不留神可能會對身體造成負面的影響。以下就為大家盤點6個使用冷氣的妙招，幫助大家輕鬆渡過夏天！

冷氣｜定期清洗冷氣 經常開啟冷氣，不但會令到冷氣機的過濾網鋪滿塵埃，冷氣內的散熱片同樣佈滿細菌，連吹出來的冷風都非常骯髒。因此冷氣需要定期清洗，才可以確保全家的健康。建議每年在換季開始前，先清洗後再使用，只需要拆除過濾網和散熱片清洗即可，亦可以購買相關的噴劑使用。

冷氣｜溫度設定在26℃ 不少人都為了剛回到家的時候立刻散熱，而將冷氣溫度調低，但是最適合人體的冷氣溫度在24℃至27℃之間，因此設定在26℃最為合適，既涼爽亦不會太過耗電。若果仍是覺得太熱，冷氣的溫度最低亦不宜低於22℃，以免身體無法適應，引起感冒等問題。

冷氣｜設定睡眠模式或定時功能 若果長期在密閉空間使用冷氣，冷氣的餘溫正常都可以在空間中保留一段時間，因此夜間使用冷氣的時候可以設定睡眠模式或定時功能，讓室內可以保持涼爽之外，還可以節省不少電費。而睡眠模式一般都會在睡眠期間逐步調高溫度，有助防止睡覺的時候過涼而感冒，同時還有定時關機的功能，讓冷氣的餘溫仍然可以發揮作用。

冷氣｜注意出風角度 冷氣機通常都可以調校出風的扇葉，因此需要特別注意出風的角度，夏季製冷時出風口應向上，有助冷氣容易往下走，讓溫度降得更快。而在使用冷氣的情況下，不建議打開掛在牆上的風扇，以免把上方的熱空氣混合在下方的製冷效果，影響整體變冷的速度。不過仍然可以開啟落地的風扇，幫助調節室內各個地方的溫度，特別適合用於空間較大的客廳使用。

冷氣｜避免冷氣房過分乾燥 長期開啟冷氣，一般都會令室內變得乾燥，不但會令眼睛容易變得乾澀，亦會令鼻黏膜、口腔等乾燥，容易引起流鼻血、唇部過乾、口乾舌燥等問題，因此建議在房間中放一杯水或加濕器，以增加空氣的濕度。