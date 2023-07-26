夏天防曬｜曬黑會變老？ 盤點光老化4大影響+預防方法 補救變白靠呢樣！

皮膚衰老可以分成內源性及外源性老化，內源性老化屬不可避免的自然老化，而外源性老化則是指由於紫外線、接觸有害物質等外來因素影響而引起的皮膚老化，其中由紫外線帶來的光老化對皮膚的影響最深，基本上有80%的皮膚老化源於光老化，以下就為大家整理光老化的影響及對應預防方法，女生想補救變白必睇！
光老化影響｜曬黑
日常生活中，最容易接觸到的光源便是太陽光，而太陽光照射到地面的紫外線約90%為UVA，UVA的波長較長，因此可以滲透肌膚。而受到UVA影響會刺激黑色素母細胞分泌，從而令膚色慢慢變黑。
光老化影響｜曬傷
除了UVA外，令一個會傷害皮膚的紫外線便是UVB，雖然UVB的波長較短，不能到達真皮層，但是仍然會對皮膚的表皮層造成各種傷害。當皮膚受到太陽大量照射時，肌膚便會變得乾燥缺水及變紅，不但會將灼傷一樣泛紅，還會因曬傷而產生炎症。
光老化影響｜皮膚老化
由於UVA的波長較長，當滲透至真皮層時，皮膚內專門產生緊緻彈性的膠原蛋白、彈性纖維及形成透明質酸的纖維母細胞等便會受到傷害，令肌膚失去彈性，出現皮膚鬆弛、欠缺彈性及皺紋等皮膚老化問題。
光老化影響｜癌變
當長期受到光老化的影響，皮膚的免疫力便會下降，特別是各種細胞受到傷害後，除了有表面上的損害，皮膚的內部亦會受到影響，嚴重還會變成癌症病變，形成皮膚癌問題。
預防光老化｜減少皮膚暴露
如果想有效預防光老化，最佳的方法便是減少皮膚暴露在太陽下，出門時盡量避免紫外線最強的時間(上午10點-下午4點)，如果真的要出門便使用傘子、帽、防曬衣、太陽眼鏡等防曬用品
預防光老化｜使用防曬產品
即是不受太陽光影響，日常生活中的電燈，亦會發出微量的紫外線，因此無論何時都建議使用防曬產品，可以因應皮膚的需求選擇物理防曬產品或化學防曬產品。
預防光老化｜使用抗氧化產品
在日常護膚程序中使用一些具有抗氧化功能的產品來預防或抑制光老化問題，常見的抗氧化劑有維他命C、維他命E、花青素、茄紅素等，而使用時需要注意與自己其他的護膚品是否有相沖的效果，以免弄巧反拙，造成皮膚敏感等問題。
預防光老化｜進食抗氧化食品
除了使用抗氧化產品來預防或改善光老化問題，進食具有抗氧化功能的食品都有幫助，例如蕃茄、橙、奇異果等水果都具有抗氧化作用，同時可以進食相關的營養補充品來預防光老化。