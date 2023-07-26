夏天防曬｜曬黑會變老？ 盤點光老化4大影響+預防方法 補救變白靠呢樣！

皮膚衰老可以分成內源性及外源性老化，內源性老化屬不可避免的自然老化，而外源性老化則是指由於紫外線、接觸有害物質等外來因素影響而引起的皮膚老化，其中由紫外線帶來的光老化對皮膚的影響最深，基本上有80%的皮膚老化源於光老化，以下就為大家整理光老化的影響及對應預防方法，女生想補救變白必睇！

光老化影響｜曬黑 日常生活中，最容易接觸到的光源便是太陽光，而太陽光照射到地面的紫外線約90%為UVA，UVA的波長較長，因此可以滲透肌膚。而受到UVA影響會刺激黑色素母細胞分泌，從而令膚色慢慢變黑。

光老化影響｜曬傷 除了UVA外，令一個會傷害皮膚的紫外線便是UVB，雖然UVB的波長較短，不能到達真皮層，但是仍然會對皮膚的表皮層造成各種傷害。當皮膚受到太陽大量照射時，肌膚便會變得乾燥缺水及變紅，不但會將灼傷一樣泛紅，還會因曬傷而產生炎症。

光老化影響｜皮膚老化 由於UVA的波長較長，當滲透至真皮層時，皮膚內專門產生緊緻彈性的膠原蛋白、彈性纖維及形成透明質酸的纖維母細胞等便會受到傷害，令肌膚失去彈性，出現皮膚鬆弛、欠缺彈性及皺紋等皮膚老化問題。 光老化影響｜癌變 當長期受到光老化的影響，皮膚的免疫力便會下降，特別是各種細胞受到傷害後，除了有表面上的損害，皮膚的內部亦會受到影響，嚴重還會變成癌症病變，形成皮膚癌問題。

預防光老化｜減少皮膚暴露 如果想有效預防光老化，最佳的方法便是減少皮膚暴露在太陽下，出門時盡量避免紫外線最強的時間(上午10點-下午4點)，如果真的要出門便使用傘子、帽、防曬衣、太陽眼鏡等防曬用品 預防光老化｜使用防曬產品 即是不受太陽光影響，日常生活中的電燈，亦會發出微量的紫外線，因此無論何時都建議使用防曬產品，可以因應皮膚的需求選擇物理防曬產品或化學防曬產品。