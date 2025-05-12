夏天飲品食譜｜綠茶提子沙冰/鮮橙可樂冰紅茶等5款清涼解渴

夏天氣溫快要接近30度，不得不喝一些清涼飲品降溫，不妨在家自製吧！以下就教大家製作綠茶提子沙冰/鮮橙可樂冰紅茶等5款夏日清涼飲品，讓大家可以過一個涼快的夏天！ 鳳梨多多食譜 最近在香港最熱門的水果當然是來自台灣的鳳梨，除了直接食用外，其實用來製作飲品亦是一個不錯的選擇。簡單加入隨處買到的益力多和梳打水，便可以複製在台灣喝到的「鳳梨多多」，酸酸甜甜的鳳梨特別適合夏天！ 鳳梨多多材料：益力多 1樽／台灣鳳梨果肉 60g

柚子蜜20mL／梳打水200mL／冰 適量 鳳梨多多做法 1.鳳梨肉切碎放入杯中，再用工具將鳳梨肉打碎。

2.加入柚子蜜和冰塊，然後倒入梳打水輕輕攪拌。

3.最後加入益力多即可。

熱情果橙茶梳打水食譜 夏天當然少不了各種熱帶水果，而熱情果和香橙便是一個完美的配搭，再加入微澀的紅茶和爽口的梳打水，便能製作出夏日感十足的飲品！如果想飲品的味道更濃郁，可以將熱情果的果肉刮出來後，放在製冰盒裏冰凍，直接當作冰塊使用，既方便又好味！ 熱情果橙茶梳打水材料：熱情果 1個／橙 3片

蜂蜜 15g／橙汁 40mL／紅茶 30mL

梳打水 150mL／冰 適量 熱情果橙茶梳打水做法 1.將百香果切開，刮出果肉後和蜂蜜倒入杯中。

2.樹汁和紅茶預先攪拌均勻製成橙茶，杯中加入冰塊，再倒入橙茶。

3.在杯的邊緣塞進香橙片，再加入蘇打水即可。

鮮橙可樂冰紅茶食譜 香港人喜歡喝可樂，但除了一般的凍檸樂、薑檸樂外，其實也可以製成特別的可樂飲品！將香橙和可樂混合，再加入紅茶的話，不但可以保有可樂氣泡的爽口口感，還可以令可樂的甜度降低，而香橙更是特別適合夏天！記得紅茶要預先用熱水浸泡，然後放涼才使用。 鮮橙可樂冰紅茶材料：無糖可樂 150mL／紅茶 50mL

橙 1個／冰 大半杯 鮮橙可樂冰紅茶做法 1.橙去皮前切一片留起裝飾用，其餘的橙肉刮到杯子裡用工具打出汁。

2.加入冰塊，然後倒入可樂。

3.最後加滿紅茶，再把香橙片塞進杯子裝飾即可。

綠茶提子沙冰食譜 提子基本上算是大部份人都喜愛吃的水果，因此用來製作沙冰一流。坊間大部份的飲品配料都是珍珠、椰果等，但其實利用綠茶可以製成清新爽口的綠茶啫喱，與香甜的提子沙冰一起食用，可以使口感更豐富，同時味道不會過甜，愛茶之人值得一試！ 綠茶提子沙冰材料：提子 8粒／提子汁 40mL

果糖 30mL／冰 1杯

白涼粉 5g／代糖 25g／綠茶包 1個 綠茶提子沙冰做法 1.將白涼粉、代糖和綠茶包放在物實盒中，加水沖開，攪拌1分鐘。

2.撈出茶包，放冰格冷藏1小時製成綠茶啫喱。

3.提子去皮去核，放入杯中搗碎。

4.加入3勺做好的綠茶啫喱。

5.將冰塊、提子汁和果糖放入攪拌機中打成冰沙，倒回杯中即可。

奇異果‘爺爺’食譜 奇異果‘爺爺’的「爺爺」其實取自椰果肉和椰奶的諧音，當酸甜的奇異果，遇上香濃的椰奶，再加入口感豐富的椰果肉，便能成為與夏天絕配的一款飲品。而且奇異果含有豐富的食物纖維，因此用來製作飲品能夠有排毒的作用，再加上奇亞籽和無糖乳酪，減肥時喝亦沒有任何負擔！ 奇異果‘爺爺’材料︰奇異果 1個／椰果肉 2湯匙

奇亞籽 2湯匙／冰 8-10粒

椰子油 1湯匙／椰奶 200mL

無糖乳酪 2湯匙 奇異果‘爺爺’做法 1.將奇異果去皮，切兩片貼在杯壁裝飾用，其餘切粒備用。

2.將奇異果肉、奇亞籽、冰、椰子油和椰奶放在攪拌機裡打成冰沙。

3.杯底先放椰果，再倒入冰沙，最後再放上乳酪做成「奶蓋」即可。 消暑簡單食譜冷泡茶小秘訣+5款特色配方荔枝烏龍/蜜桃鐵觀音