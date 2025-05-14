夏天飲品食譜｜青瓜檸檬水、伯爵茶咖啡、鮮果冰紅茶等5款飲料教學

夏天天氣炎熱需多喝水來解渴，但不少人卻有不愛喝水，只愛喝飲品的習慣。以下就教大家製作青瓜檸檬水、伯爵茶咖啡等5款韓網熱議的夏日清爽飲品，不但可以提升夏日「清涼感」，還可以讓身體補充足夠的水份，清爽地渡過夏天！

夏天特別容易有食欲不振的症狀，透過吃新鮮的蔬果，不但有助改善欠缺食慾的問題，對身體亦有正面的影響。青瓜檸檬水味道清新，除了可解決不愛喝水的習慣，還可以清熱解毒，消暑止渴。而水中的青瓜更可以直接食用，具有潤腸通便的作用，對減肥特別有幫助。

夏天飲品｜薄荷蜜糖水

薄荷一向給人一種清涼感，而利用薄荷茶包製作的飲品不只令涼快的感覺大增，加入冰塊一起飲用的話，更會有上癮的感覺！蜜糖更有清理腸胃的功效，多喝的話可以幫助排便。

薄荷蜜糖水材料：薄荷茶包 4個／蜜糖 2湯匙／水 1L

薄荷蜜糖水做法

1.先用200mL的熱水沖泡薄荷茶包。

2.待茶色稍微變深後加入蜜糖，然後攪拌均勻。

3.將茶連同茶包倒入剩餘的800mL水中，放入雪櫃冷藏半天即可。

夏天飲品｜鮮果冰紅茶

韓國人在咖啡店除了飲咖啡外，還特別喜歡喝蜜桃味的冰紅茶，但其實在家中也可以做得到！只需利用市面上輕易買到的冰紅茶沖劑，再加入紅茶茶包增添茶香，即可還原在韓國喝到的味道！

鮮果冰紅茶材料：冰紅茶沖劑 10包／紅茶茶包 1個／水果 適量（建議選用蘋果、橙、桃等）／水 1L

鮮果冰紅茶做法

1. 先用200mL的熱水沖泡紅茶茶包，再加入冰紅茶沖劑攪拌均勻。

2.將水果切成適合入口的尺寸。

3. 將茶連同茶包倒入剩餘的800mL水中，在加入切好的生果，放入雪櫃冷藏半天即可。