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生活
2024-06-18 13:00:00

夏日好去處｜上水Skechers Summer Waterpark全日票買一送一！人均$164起暢玩大型充氣城堡/滑水梯/泡泡大戰

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夏日好去處｜上水Skechers Summer Waterpark全日票買一送一！人均$164起暢玩大型充氣城堡/滑水梯/泡泡大戰

夏日好去處｜上水Skechers Summer Waterpark全日票買一送一！人均$164起暢玩大型充氣城堡/滑水梯/泡泡大戰

位於上水石湖新村的水上樂園Summer Waterpark，為現時全港最大型戶外親子吹氣城堡！今個夏天更特別聯乘人氣運動品牌SKECHERS，設全新Skechers Foamies 泡泡大戰，現時購買全日任玩門票更有買一送一優惠，6月18日9PM開售，立即睇全文了解詳請！

Summer Waterpark聯乘運動品牌SKECHERS，除了設有全港首個戶外 Skechers Foamies 防水涼鞋期間限定店，更有 Skechers Foamies 泡泡大戰！

Skechers Summer Waterpark場地擴充至60,000呎，主池超過10,000呎，內有多個大型充氣水上競技設施，包括緊張刺激的滑水梯、水上競技賽、小朋友最愛的濕地充氣城堡、超過一萬個波波任小朋友玩的波波池。

今年更邀請到首次於香港亮相的Victoria Skimboard HK沙灘滑板專門學校。主理人KennySir 及一眾 skimboarder 沙灘滑板高手會現場教授沙灘滑板，由Skechers Summer WaterPark 將這項新興運動帶給大家。魔手自由及水肺潛水學校 Masyu Playground 亦會教授小朋友變成小小美人魚。

暢玩全日少不了多間美食小店，盡情玩樂之餘，亦可於小店放鬆片刻，補充體力，盡情享受各種美味小食飲料！

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【KKday 快閃限量搶 –買一送一】Skechers Summer Waterpark 全日任玩門票

KKday 優惠: 星期一至五 HK$328/1 大1 小，平均HK$164/位（原價HK$736/1大1小）

星期六日及公眾假期 HK$358/1 大1 小，平均HK$179/位（原價HK$806/1大1小）

*適用於一位成人（12歲或以上）及一位小童（11歲或以下）

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*早鳥7月15日前體驗，送HK$100現場消費優惠

立即預訂：請按此

 

優惠詳情：

優惠期 (預訂期) ：2024年6月18日21:00至6月24日23:59

體驗日期：6月29日至 8月31日

營業時間：11:00 - 18:00

地址：上水石湖新村梧桐河旁 Skechers Summer Waterpark

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