夏日好去處｜上水Skechers Summer Waterpark全日票買一送一！人均$164起暢玩大型充氣城堡/滑水梯/泡泡大戰

位於上水石湖新村的水上樂園Summer Waterpark，為現時全港最大型戶外親子吹氣城堡！今個夏天更特別聯乘人氣運動品牌SKECHERS，設全新Skechers Foamies 泡泡大戰，現時購買全日任玩門票更有買一送一優惠，6月18日9PM開售，立即睇全文了解詳請！

Summer Waterpark聯乘運動品牌SKECHERS，除了設有全港首個戶外 Skechers Foamies 防水涼鞋期間限定店，更有 Skechers Foamies 泡泡大戰！

Skechers Summer Waterpark場地擴充至60,000呎，主池超過10,000呎，內有多個大型充氣水上競技設施，包括緊張刺激的滑水梯、水上競技賽、小朋友最愛的濕地充氣城堡、超過一萬個波波任小朋友玩的波波池。

今年更邀請到首次於香港亮相的Victoria Skimboard HK沙灘滑板專門學校。主理人KennySir 及一眾 skimboarder 沙灘滑板高手會現場教授沙灘滑板，由Skechers Summer WaterPark 將這項新興運動帶給大家。魔手自由及水肺潛水學校 Masyu Playground 亦會教授小朋友變成小小美人魚。

暢玩全日少不了多間美食小店，盡情玩樂之餘，亦可於小店放鬆片刻，補充體力，盡情享受各種美味小食飲料！