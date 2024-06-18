位於上水石湖新村的水上樂園Summer Waterpark，為現時全港最大型戶外親子吹氣城堡！今個夏天更特別聯乘人氣運動品牌SKECHERS，設全新Skechers Foamies 泡泡大戰，現時購買全日任玩門票更有買一送一優惠，6月18日9PM開售，立即睇全文了解詳請！
Summer Waterpark聯乘運動品牌SKECHERS，除了設有全港首個戶外 Skechers Foamies 防水涼鞋期間限定店，更有 Skechers Foamies 泡泡大戰！
Skechers Summer Waterpark場地擴充至60,000呎，主池超過10,000呎，內有多個大型充氣水上競技設施，包括緊張刺激的滑水梯、水上競技賽、小朋友最愛的濕地充氣城堡、超過一萬個波波任小朋友玩的波波池。
今年更邀請到首次於香港亮相的Victoria Skimboard HK沙灘滑板專門學校。主理人KennySir 及一眾 skimboarder 沙灘滑板高手會現場教授沙灘滑板，由Skechers Summer WaterPark 將這項新興運動帶給大家。魔手自由及水肺潛水學校 Masyu Playground 亦會教授小朋友變成小小美人魚。
暢玩全日少不了多間美食小店，盡情玩樂之餘，亦可於小店放鬆片刻，補充體力，盡情享受各種美味小食飲料！
【KKday 快閃限量搶 –買一送一】Skechers Summer Waterpark 全日任玩門票
KKday 優惠: 星期一至五 HK$328/1 大1 小，平均HK$164/位（原價HK$736/1大1小）
星期六日及公眾假期 HK$358/1 大1 小，平均HK$179/位（原價HK$806/1大1小）
*適用於一位成人（12歲或以上）及一位小童（11歲或以下）
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KKday 優惠: 星期一至五 HK$488/2 位，平均HK$244/位（原價HK$558/2位）
星期六日及公眾假期 HK$588/2 位，平均HK$294/位（原價HK$728/2位）
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Skechers Summer Waterpark 全日任玩門票，送HK$100 現場消費優惠
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星期六日及公眾假期 HK$988/4 位，平均HK$247/位（原價HK$1,188/4位）
*早鳥7月15日前體驗，送HK$100現場消費優惠
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優惠詳情：
優惠期 (預訂期) ：2024年6月18日21:00至6月24日23:59
體驗日期：6月29日至 8月31日
營業時間：11:00 - 18:00
地址：上水石湖新村梧桐河旁 Skechers Summer Waterpark