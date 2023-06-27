夏日好去處｜直擊香港迪士尼樂園全新夏日活動 Pixar水花巡遊回歸+全新表演/周邊/美食

由即日起至9月3日，香港迪士尼樂園推出全新夏日活動，包括全新表演、Pixar水花派對巡遊、夏日主題限定美食及一系列周邊商品等，即睇詳情！

香港迪士尼樂園由即日起至9月3日，推出一系列夏日限定主題活動。其中探險世界樂韻叢林有全新「奇妙唱遊大冒險」表演，米奇與高飛將穿上全新探險主題服飾，沿途與《沖天救兵》的羅小飛、《魔幻森林》路易王、慕安娜及跳著夏威夷舞的史迪仔一同探索來自世界各地的奇妙冒險故事。表演途中更有「海浪」湧上觀眾席，坐頭四排的觀眾有機會會濕身！

Pixar 水花巡遊回歸 自備水槍 / 泡泡棒一齊消暑 「Pixar水花大街派對！」再度驚喜回歸，沿著美國小鎮大街處處水花四濺，為熱情奔放的水花大玩家消消暑。而一班備受喜愛的彼思好友，包括《反斗奇兵》的胡迪、巴斯光年、翠絲與牧羊女寶貝，《玩轉腦朋友》的阿樂與阿愁，《沖天救兵》的卡叔與小狗德仔，以及《超人特工隊》的超能先生、超能太太、冰條俠及E夫人紛紛整裝待發，令夏日水花派對更添熱情歡笑。 大家更可以帶著自己的魔法泡泡棒及嬉水玩具參與其中，手持水槍執行水花任務，一起水力全開玩到盡！而城堡則會上演夏日版「迪士尼尋夢奇緣」匯演，伴以水柱、泡泡及舞台火花特效，非常值得一看！

當然少不了與迪士尼好友見面的機會，今次米妮、唐老鴨、黛絲、布魯托、鋼王奇奇、大鼻帝帝均會換上全新探險主題的夏日限定打扮，在探險世界中等待和粉絲們見面合照，留下別具異國風情的打卡照。 由6月26日至7月9日，史迪仔粉絲可於探險世界與史迪仔和妮露見面慶祝史迪仔日；亦可到動畫藝術教室學習如何繪畫史迪仔，全方位感受扮嘢小魔星的魅力。

全新清爽夏日美食及周邊商品 除了以上活動外，迪士尼樂園亦推出了一系列夏日主題美食，包括歡渡夏日套餐、日向夏柑橘味軟雪糕、史迪仔軟雪糕杯、唐老鴨主題甜品及夏日特飲等等。 而周邊商品方面，唐老鴨、史迪仔及反斗奇兵均推出了以派對為主題的商品，有齊衣服、毛公仔、背包、餐具、水杯等，粉絲必需入手！