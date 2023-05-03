夏日底妝｜MC張天賦演繹NARS新粉餅 柔化瑕疵/控油定妝/啞緻持色

近年化妝已不只侷限於女生，男生化妝已成潮流。NARS最近新出Soft Matte Advanced Perfecting Powder柔霧完美粉餅，請來人氣男神MC張天賦演繹自然零瑕妝容。NARS同時也為同系列的妝前底霜、粉底液及遮瑕膏增加新成員，令整個底妝系列更完整。柔霧完美粉餅除了保留蜜粉餅的輕盈柔焦功效，兼具粉餅的細緻無瑕效果，結合蜜粉餅及粉餅優點，輕盈保濕不卡粉，令肌膚無瑕柔焦，全日不變色。

新登場的柔霧完美粉餅，是打造柔霧美肌的多用途粉餅，具有柔化瑕疵、霧中帶光、控油定妝3大功效：針對肌膚易出油，產品具自然微霧光感，不但修飾瑕疵，也能吸除多餘油分，全日控油，更適用於男士容易泛油的膚質，加上透薄的啞緻效果，不論男女都可以擁有完美均勻妝容。

柔霧完美粉餅可配合同系列王牌Soft Matte Complete Foundation柔霧完美粉底液使用，塑造自然遮瑕效果，同時保濕肌膚和維持水分平衡，配合NARS獨家抗氧化複合物，能有效保護肌膚，避免粉底因氧化變色，同時有效保護肌膚免受污染物及藍光的侵害，塑造平滑、霧面底妝，可單用或配合柔霧完美粉餅使用。

MC 分享最愛底妝

MC分享首次與NARS合作的感想，「好開心可以同NARS合作參加拍攝Soft Matte柔霧完美底妝系列，率先試用新推出的Soft Matte柔霧完美粉餅，覺得NARS整個品牌極簡之餘又別具型格，產品採用簡約啞黑色包裝，感覺時尚而且底妝的質感非常好。」

被問到最喜歡Soft Matte柔霧完美底妝那一個產品，MC表示：「整個系列最喜歡新推出的Soft Matte柔霧完美粉餅，因為一個粉餅提供多個用途，男女生都適合，既有蜜少餅柔焦功效，又有粉餅的細緻無瑕效果，好似filter一上妝就柔化瑕疵，不覺得乾亦無卡粉。細細個加上黑色型格包裝，男生都可以隨身攜帶補妝，簡單易用。」