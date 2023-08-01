夏日彩妝2023｜Guerlain裸色眼影唇膏、Givenchy粉紅新品、Gucci Beauty首推四色彩妝盤

踏入7、8月，各大品牌早已推出夏日網容，無論是百搭的裸色，還是一盒多用的彩妝盤，又或者是持久顯色的啞亮柔霧唇妝，都即時為肌膚添上迷人好氣息！ 夏日彩妝 2023 ｜ Guerlain 裸色系列 Guerlain嬌蘭的新系列以裸色貫穿，包括Rouge G寶石唇膏、Ombres G四色眼影及睫毛液。12款唇色包括6款緞面和6款啞緻絲絨色調，每款都加入少量亮澤黑色色素，這種特殊色素可輕微減淡顏色，唇膏盒則飾上粒面質感。兩款眼影則具有緞面、金屬和霧面3種妝效，全新霧面配方的創作靈感來自天然膚質，質感比以往更柔滑輕盈，大地色調的配搭，無論是日常或深邃妝容都一樣無問題。

Jeremy早前出席Guerlain在東京的新品發佈會，他換上#360新唇色，配搭藕粉色襯衫與同色西裝外套，輪廓精緻突出的Jeremy十分喜歡這個新系列，「我覺得呢個裸色系列非常實用，而且自然，男仔平時出街或者出席活動好難用好colorful嘅make up，呢個系列就有少少唔同，而且好啱我用，自然得黎凸顯返自身輪廓，係種好乾淨嘅美。」 Jeremy更向品牌彩妝創意總監Violette取經，「佢教我直接用手指上色，咁啲眼影就可以緊貼返個眼皮，呢個方法好簡單，而且唔會浪費眼影；另外Rouge G 嘅寶石唇膏我一直都有用，除咗可以用平時直接搽嘅方法，仲可以輕拍，用點染嘅方法上色。」相信此行Jeremy得Violette教授，加上自身彩妝底子，一定獲益良多。

夏日彩妝 2023 ｜ Gucci Beauty 首推四色彩妝盤 Gucci Beauty今季首度推出四色彩妝盤，而唇膏及胭脂亦出了新色。四色彩妝盤結合眼影、唇膏和胭脂，簡單易用，3種粉狀呈緞面和啞緻色調，可用作眼影或胭脂；另一款霜狀配方則能為眼妝、雙唇或雙頰增添紅潤氣息。而多用途胭脂今季加入了柔美粉紅色、珊瑚色及鮮梅紅色，可塗抹於面頰及眼部，一盒兩用即時提升CP值，胭脂質感順滑可疊加塗抹。透薄的水潤粉末加入乳木果油、透明質酸及黑玫瑰油，化妝同時呵護肌膚。

夏日彩妝 2023 ｜ Givenchy 夏日粉紅新品 GIVENCHY推出多款粉紅新品，包括Le 9魅彩九色眼影、Rose Perfecto華麗盈彩修護唇膏及光彩煥膚雙效氣墊日霜(SPF30 PA++)等，提升粉嫩好氣色，打造夏日浪漫妝容。 九色眼影的全新配色Le 9.09以粉紅色為主調，粉紅色調組合和諧結合，各色調能互相配搭，輕易堆疊出可人的柔和眼妝。大理石唇膏一直是王牌人氣之選，Rose Perfecto華麗盈彩修護唇膏的粉紅色真皮外殼，加上大理石膏體，集色澤感和極致滋潤於一身。今季推出兩款截然不同的唇色，包括302 Warm Maple暖和溫柔的磚紅色為女生提升內斂氣質；501 Spicy Brown紅棕色則低調顯白同時增添氣色，完美融合亞洲人膚色。

夏日彩妝 2023 ｜ ARMANI beauty LIP POWER MATTE 輕柔啞亮唇膏 霧面唇膏經常要在色效及觸感之間取捨，如啞緻粉末過多會令妝感乾燥顯紋，但油分過多又會加快溶解粉末，破壞啞緻感。這款新唇膏蘊含25%啞緻粉末成分，另有雙重輕盈油份因子，令唇妝柔潤不繃緊，如奶油般質感，色澤柔滑均勻，舒適又持色不掉色。唇膏沿用系列經典的水滴形設計，正好貼近唇瓣線條，輕鬆勾勒唇形。

夏日彩妝 2023 ｜ MAKE UP FOR EVER 多用途防水眉膏 膏狀配方、順滑的奶油質感，輕易塑造眉形，修飾、描畫眉形及為眉部塑形，即使雜亂眉毛亦能修正。提供持久抗水、抗汗、抗摩擦、抗濕氣效能，防止因天氣或環境因素出現的溶妝。

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