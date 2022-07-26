夏日必備 | 萌爆菠蘿造型罐頭豬Lulu登陸百老滙 帶來滿滿清爽夏日體驗

夏日熱焫焫，無論外出與陽光玩遊戲，還是在室內涼冷氣消暑，人人都想清爽滿分。而人氣卡通角色罐頭豬Lulu都換上清新可愛的菠蘿新裝，與百老滙聯乘推出一系列獨家餐具、家品及便攜袋，讓大家於這個炎炎夏日消暑降溫，「Brighten up your day」！
菠蘿Lulu豬造型餐具及家品 準備消暑冰點無難度
夏日最寫意的高級享受莫過於與家人好友在家中邊享受冷氣，邊聊天，邊歎透心涼的消暑甜品冰點。百老滙推出了一系列獨家菠蘿Lulu豬造型餐具及家品，包括玻璃壺連杯套裝、兩件碟套裝、甜品杯連匙、儲物樽、公仔、睡袋等，適合一群人煮點輕食，與可愛的Lulu豬一起悠閒地歇息，消暑降溫。
帶上菠蘿Lulu豬便攜袋一起感受陽光 夏日活力無限
百老滙亦特意設計一系列清爽色系的便攜袋，讓動靜皆宜的菠蘿Lulu豬隨時隨地陪伴著大家，打造活力耀眼的夏日穿搭。有見不少人喜愛到沙灘、郊外或進行水上活動，百老滙更推出透明便攜袋，袋面防水之餘，袋內物品一目了然，非常實用。
為了讓大家全面提升自己和家人的生活品質及健康，輕輕鬆鬆並清爽地度過夏天，百老滙挑選了多款高智能、又貼心的家庭電器，有著最新款型號冷氣機、風扇及抽濕機。由2022年8月1日起至2022年11月30日，於百老滙選購指定牌子及型號之家庭電器、健康或電子美容產品，即可獲贈指定Lulu豬造型禮品乙份。數量有限，送完即止。
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