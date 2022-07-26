夏日必備 | 萌爆菠蘿造型罐頭豬Lulu登陸百老滙 帶來滿滿清爽夏日體驗

夏日熱焫焫，無論外出與陽光玩遊戲，還是在室內涼冷氣消暑，人人都想清爽滿分。而人氣卡通角色罐頭豬Lulu都換上清新可愛的菠蘿新裝，與百老滙聯乘推出一系列獨家餐具、家品及便攜袋，讓大家於這個炎炎夏日消暑降溫，「Brighten up your day」！

菠蘿Lulu豬造型餐具及家品 準備消暑冰點無難度 夏日最寫意的高級享受莫過於與家人好友在家中邊享受冷氣，邊聊天，邊歎透心涼的消暑甜品冰點。百老滙推出了一系列獨家菠蘿Lulu豬造型餐具及家品，包括玻璃壺連杯套裝、兩件碟套裝、甜品杯連匙、儲物樽、公仔、睡袋等，適合一群人煮點輕食，與可愛的Lulu豬一起悠閒地歇息，消暑降溫。