夏日旅遊攻略！ Expedia特選酒店優惠至少八折 盤點10大港人熱門目的地+至抵出發日期

隨著旅遊復常，不少港人都趁著暑假安排一家大細外遊散心，彌補過去幾年錯過的假期。旅遊網站Expedia整理10大港人熱門目的地及至抵出發日期，預定特選酒店更有至少八折優惠！

旅遊趨勢：亞洲旅遊持續風行 Expedia數據顯示，今年暑假最受港人歡迎的旅遊目的地依然為日本。6月至8月份出發的旅遊住宿搜尋中，近四成的搜尋量為日本城市，其中以東京 (20%)為最熱門的目的地，台北排名第二(10%)，其次是大阪 (10%)。儘管大多數熱門搜尋目的地都是鄰近的亞洲城市，但英國倫敦在今年暑假外遊搜尋量排行中亦佔一席，位列第七，相信部分港人希望善用長假期進行長途旅行。

10大最受港人歡迎的暑假旅遊目的地

日本東京至抵出發日期： 2023 年 8 月 28 日至 9 月 3 日，平均房價比最昂貴的一周（ 2023 年 8 月 7 日至 13 日）低 25% Expedia特選酒店優惠推介：銀座名鐵 Musse 酒店(Hotel Musse Ginza Meitetsu) 該酒店位於東京的銀座地區，只需步行幾分鐘便可到達JR和地鐵站，同時鄰近購物區以及歌舞伎座劇場等地標，非常方便。登記成為Expedia 會員，預訂此酒店時可享高達30％的折扣優惠。

日本大阪至抵出發日期： 2023 年 8 月 28 日至 9 月 3 日，平均房價比最昂貴的一周（ 2023 年 7 月 24 日至 30 日）低 30% Expedia特選酒店優惠推介：阪急大阪龍仕柏酒店 (Hotel Hankyu RESPIRE OSAKA) 該酒店位處梅田區，與大型購物中心及車站相連，非常方便。附近亦有著名景點梅田藍天大樓，旅客可在高空觀景台欣賞大阪市景色。在Expedia預訂可享20%或以上折扣。

日本福岡至抵出發日期： 2023 年 8 月 28 日至 9 月 3 日，平均房價比最昂貴的一周（ 2023 年 7 月 24 日至 30 日）低 30% Expedia特選酒店優惠推介：博多都酒店 (Miyako Hotel Hakata) 該酒店位於博多火車站旁，附近有很多大型購物商場和餐廳，非常方便。酒店頂樓的水療區更設有天然溫泉、桑拿和室外游泳池，適合在一整天購物玩樂過後好好舒緩疲勞。登記成為Expedia會員在預訂時可享受27%折扣優惠。

日本沖繩至抵出發日期： 2023 年 8 月 21 日至 27 日，平均房價比最昂貴的一周（ 2023 年 7 月 31 日至 8 月 6 日）低 40% Expedia特選酒店優惠推介：那霸安迪魯酒店 (HOTEL ANTEROOM Naha) 酒店與當地藝術家合作，旨在通過藝術和文化提供獨特而本地化的住宿體驗。客房不僅擺放獨特的藝術畫作、裝潢時尚，還可欣賞遼闊的海景。在Expedia預訂可享21％的折扣，會員更可享VIP Access 專屬禮遇。

台灣台北至抵出發日期： 2023 年 7 月 24 日至 8 月 6 日，平均房價比最昂貴的一周（ 2023 年 8 月 21 日至 27 日）低 20% Expedia特選酒店優惠推介：慕軒飯店(Madison Taipei Hotel) 酒店位處中心地帶，交通便利，無論是到台北101購物或是到松山文創園區感受人文氣息都只有幾分鐘車程的距離。Expedia會員預訂不但可享高達25%的折扣，更可享VIP Access 住宿禮遇，如免費餐飲或客房升級等。

韓國首爾至抵出發日期： 2023 年 7 月 24 日至 30 日或 8 月 28 日至 9 月 3 日，平均房價比最昂貴的一周（ 2023 年 8 月 14 日至 20 日）低 40% Expedia特選酒店優惠推介：光化門詩拉酒店 (Shilla Stay Gwanghwamun) 該酒店位於鍾路區，鄰近光化門和景福宮等著名地標，尤其適合希望感受韓國傳統文化的旅客。在Expedia預訂此酒店可享高達46%的折扣優惠。