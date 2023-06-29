夏日涼快特飲情報 (持續更新)│THE MATCHA TOKYO 「檸檬」+Latte沙冰/MOTHER PEARL 勁靚海洋時份 /Flash Coffee夏日椰椰/Oatly X BASAO

夏日涼快特飲情報

就快踏入炎夏7月份，氣溫最高達37度，時晴時雨又濕又侷促，此時一杯冰涼特飲在手就暢快得多！不少飲品店及咖啡店同步推出充滿熱帶風情的水果飲料，不妨看看你喜歡哪些組合？

夏日涼快特飲情報│ THE MATCHA TOKYO清爽檸檬系列 聯乘水療按摩美體館SOOCO送水療優惠券 表參道的人氣日本品牌 THE MATCHA TOKYO，由 6月29 日 (四) 起於全線分店分階段推出㇐系列夏日限定的飲品及食品。首 階段將會推出㇐系列以「檸檬」為題的產品，緊接在 7 月中起推出日本熱賣的 「Latte 冰沙」。 全線 THE MATCHA TOKYO 率先推出 2 款夏日限定由檸檬為主題，配上日本直送100%有機抹茶粉，以店內㇐直熱賣的「抹茶檸檬特飲」為創作概念，特意推出升級版「抹茶檸檬冰沙特飲」，使用 100%有機抹茶、自家製檸檬蜜製作出冰沙口感，巧妙結合酸爽清涼的檸檬汁 和冰沙，再撘配回甘的抹茶，入口酸爽解膩。 另㇐款新產品「抹茶檸檬啫喱芭菲」採用自家製檸檬蜜啫喱及有機抹茶啫喱，配上栗米片及香滑可口 的北海道抹茶軟雪糕，多種層次口感豐富，酸酸甜甜的滋味感動味蕾！ 現凡於全線 THE MATCHA TOKYO 惠顧任何㇐款夏日限 定檸檬系列產品，免費送 #SOOCO 《 單人抹茶抗 氧 SPA 》療程 85 折優惠券㇐張，療程包括「抗氧美白抹茶の湯」及「抹茶精萃米糠 油按摩」の雙重禮遇。

Mother Pearl 圓貝「仲夏彩日」特飲系列

夏日涼快特飲情報│ Mother Pearl 圓貝激靚「仲夏彩日」 藍藻、蝶豆花、粉紅石榴打造海邊日落晨曦 炎炎夏日令人想起陽光與海灘！Mother Pearl 圓貝就以此為特飲系列「仲夏彩日」的設計靈感來，以天然超級食物調配出壯麗浩瀚的海洋和絢麗多變的天空，包括藍藻、蝶豆花、粉紅石榴，芒果、菠蘿等夏季當造水果入饌，再配搭多款配料，於杯中呈現出不同時份的景色，並以時間劃分整個系列，非常IG-able！店方於香港自家工場自製不同原材料，如藍藻糖漿採用超級食材物藍藻、粉紅岩鹽及羅漢果糖製作；蝶豆花奇亞籽啫喱則加入超級食材奇亞籽及蝶豆花炮製。另外，適逢世界海洋日（6月8日），店方即將把台灣品牌 Elephant Cuppa（大象杯）於六月全線上架，全新2023年奶茶色杯蓋及專利吸管蓋，防漏無毒，即日起可以優惠價$238購買店方獨家設計的大象杯，並免費獲贈 16 安士自創系列（ BYOB ）飲品乙杯（只限茶底及珍珠一份）；另客人如自擄飲品杯（BYOC）到任何Mother Pearl 圓貝分店購買茶飲，更可獲減$2，實行源頭減廢為地球出一分力。https://motherpearl.world/

夏日涼快特飲情報│Flash Coffee 「夏日椰椰」特飲限時回歸 加推閃冰冰COCO FRAPPE系列 Flash Coffee趁盛夏來臨再次帶來最清涼的「夏日椰椰」特飲系列，由香港Flash Coffee首席咖啡師藍永發（Timmy）精心設計，以獲獎無數的優質咖啡配搭椰子口味，滿載熱帶風情、略帶果仁味及淡淡香甜的椰子調製而成。五款特飲於即日起於全線Flash Coffee發售，其中四款口味更有「夏日椰椰」閃冰冰系列選擇，配上清爽的沙冰及忌廉，是消暑夏季的絕佳特飲。特飲系列餐單除了上年大熱的「香滑咖啡椰椰」、「椰子冷萃黑咖啡」及「香濃抹茶椰椰」，今年全新調配充滿熱帶風情的「熱帶班蘭咖啡椰椰」及以高品質焙茶配搭濃郁椰子口感的「醇厚焙茶椰椰」。此系列提供閃冰冰選項，為「夏日椰椰」增添了更多口感變化。

夏日涼快特飲情報│ Pacific Coffee Zesty Lemon Sparkling檸啡與蘋果茶 同場加映 印度烤雞檸檬飯 / 檸檬白朱古力撻 清新初夏，果香四溢，為炎炎夏日揭開序幕。Pacific Coffe推出2款初夏清新特飲──鮮檸檬梳打18/25咖啡及鮮檸檬梳打錫蘭蘋果茶，營造消暑清爽的夏日新味覺。專屬配方以新鮮檸檬為主題，分別配以 Pacific Coffee獨家18/25 Altura 咖啡或錫蘭蘋果茶作基底，創作出酸甜清新的初夏滋味，可配搭大廚以檸檬入饌的四款新菜式，將檸檬的色香味發揮到淋漓盡致。 啖啖清新氣息 Real Refreshment，分外開胃，給你仲夏味歷之旅！

夏日涼快特飲情報│ Shake Shack 香港首推限定 開心果奶昔 鹹甜有致 點薯條更過癮 Shake Shack宣布全新限定開心果奶昔即時登陸香港各大分店，並為全球首度發行，材料配搭豐富，靈感來自以酥皮、堅果碎和微鹹蜂蜜製成的土耳其甜點「果仁蜜餅」，將意大利開心果及加入海鹽調味的全天然澳洲蜜糖完美混入Shake Shack經典自家製雲呢拿雪糕中，打造出帶點鹹香且堅果味滿滿的開心果奶昔，最後加上一層鮮忌廉，灑滿薄脆片和日本開心果碎，無論在味道與層次均是超級享受！如果不想要鮮忌廉，可向收銀處同事提出要求！開心果奶昔6月6日至7月23日限時登陸全港 Shake Shack門店。

夏日涼快特飲情報│ 港澳星巴克 芒果火龍果同時夾擊 同場配搭芒果甜品酥點 香港及澳門星巴克為備受歡迎的Starbucks Refresher星冰爽飲品推出全新芒果火龍果檸檬星冰爽及芒果火龍果椰奶星冰爽口味，迎接繽紛盛夏。芒果火龍果檸檬星冰爽為芒果和火龍果的清爽組合，巧妙結合酸爽清涼的檸檬汁和冰塊，為凍飲添上滿滿的夏日陽光感。啖啖芒果和火龍果果粒鋪滿頂層，炮製出充滿熱帶風情的醒神飲料，讓您在炎炎夏日保持活力充沛。這杯精美的粉紅果飲更完美展現繽紛玩味的夏日美學，非常適合打卡。 芒果火龍果椰奶星冰爽 ，夢幻紫色打卡吸睛，鮮甜的芒果和火龍果汁配搭香甜果肉及清香椰奶，為大家送上香滑清爽的夏季特調，定能正中您的夏日口味。為了配搭兩款夏日飲品，同時推出三款芒果為主的蛋糕與酥點，將風味提升。