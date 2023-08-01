夏日涼鞋｜TEVA新出夏季涼鞋 女神風羅馬綁帶鞋/戶外型格/水陸兩用

踏入盛夏，出走玩樂必備舒適又有機能性的涼鞋。美國戶外品牌TEVA推出夏季涼鞋系列，4款涼鞋包括型格戶外的Hurricane Verge和Hurricane XLT2，以及女裝羅馬涼鞋Midform Infinity及Voya Infinity。每款都具備耐磨、透氣、抓地力強及舒適等機能性，加上設計時尚及配色繽紛，輕易打造清爽造型。

TEVA 夏季涼鞋｜ Hurricane XLT2 水陸兩用 $759

Hurricane XLT2配備全新鞋底，具更佳的牽引力，同時防水和快乾，輕鬆遠足、出海。男裝的黑橄欖綠色及女裝的啡糖色融入大自然風格，帶來夏日清新感。