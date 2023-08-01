夏日涼鞋｜TEVA新出夏季涼鞋 女神風羅馬綁帶鞋/戶外型格/水陸兩用

踏入盛夏，出走玩樂必備舒適又有機能性的涼鞋。美國戶外品牌TEVA推出夏季涼鞋系列，4款涼鞋包括型格戶外的Hurricane Verge和Hurricane XLT2，以及女裝羅馬涼鞋Midform Infinity及Voya Infinity。每款都具備耐磨、透氣、抓地力強及舒適等機能性，加上設計時尚及配色繽紛，輕易打造清爽造型。
TEVA夏季涼鞋｜Hurricane XLT2水陸兩用 $759
Hurricane XLT2配備全新鞋底，具更佳的牽引力，同時防水和快乾，輕鬆遠足、出海。男裝的黑橄欖綠色及女裝的啡糖色融入大自然風格，帶來夏日清新感。
TEVA夏季涼鞋｜Hurricane Verge型格運動風
Hurricane Verge的交叉粗身織帶，加上鞋搭扣的設計細節，不但入型入格，而且方便穿脫及舒適貼腳，加上額外鞋芯墊片及快乾網狀物料，令涼鞋能夠應付全天冒險，特別推介男士選擇軍事風的深橄欖綠色，女士則可選較俏皮可愛的淡紫色。
TEVA夏季涼鞋｜Midform Infinity高顏值厚底$639
厚底女裝Midform Infinity是經典羅馬涼鞋的現代演繹，交織的幼長繫帶及皮革飾邊，優雅又不失活潑感，更有顯長腿效果。鞋底配以足跟鞋墊，增加支撐性和舒適度，適合日常或節日穿著走一整天。
TEVA夏季涼鞋｜Voya Infinity 休閒度假風 $459
隨穿隨走的平底涼鞋，由單條彈性鞋帶製成的柔美鞋面，配合提供緩衝和保護的 Mush鞋墊，不但易穿又耐走，而且休閒度假感滿滿，淡紫色及白天鵝色兩款配色最能突顯率性女人味。