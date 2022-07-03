夏日美白｜越飲越白！5款簡易美白飲品配方推薦

夏天的時候特別多人關注美白問題，除了要做足防曬外，還可以飲用具有美白功效的飲品，將皮膚越飲越白！以下就為大家推薦5款簡易美白飲品配方，只需要將食材組合和沖泡便可製作出簡單好飲的美白飲品。

美白去黃｜檸檬+玫瑰+蜂蜜 不少人即使做好防曬措施，也沒辦法獲得白嫩的肌膚，這可能是由於黃種人的皮膚問題而引起，因此除了美白外，同時需要去黃才可以在根源上解決皮膚問題。而檸檬、玫瑰和蜂蜜的配方就有美容養顏、去除黃氣及提高皮膚肌底抵抗力的作用，可以讓皮膚從肌底變得白嫩。 檸檬：含有豐富的檸檬酸及維他命A和C，有助滋潤肌膚，達到美白保濕的作用。 玫瑰：豐富的氨基酸和抗氧化劑可以淡化臉上的斑點，有助改善膚色。 蜂蜜：富含果糖及葡萄糖等成份，可以改善肌膚暗黃狀態，讓皮膚回復細膩光滑。

美白去火｜刺梨+枸杞+桑葚+麥冬 最近天氣炎熱，除了會因紫外線而帶來曬黑問題外，還會增加體內火氣，因此特別需要去火，以防皮膚長出粉刺、暗瘡等。刺梨、枸杞、桑葚及麥冬的配搭就能夠有效減低體內火氣，而且美容又養顏，特別適合在夏天飲用。 刺梨：具生津止渴的作用，用於處理熱症或陰虛。 桑葚：含有豐富的維他命C，既能美白肌膚，又可以增強身體抵抗能力。 麥冬：具有內熱消渴、養陰潤肺的作用，適合去除體內火氣，同時有助滋潤皮膚。 枸杞：除了對眼睛有一定的幫助外，更可以提高皮膚吸收氧分的能力，從而令到皮膚變得白

美白亮膚｜紅糖+玫瑰+陳皮+山楂 不少女士都希望夏天的時候可以保持白嫩的肌膚，但同時會有經期的煩惱，因此不妨飲用紅糖、玫瑰、陳皮和山楂的配方，不但有助調經活血，同時有白淨亮膚、減輕黑斑的作用，而且味道較容易入口，建議在經期期間飲用。 紅糖：有助緩解經期不適，保溫氣血，以幫助加速血液流通及補充身體能量。 玫瑰：豐富的氨基酸和抗氧化劑可以淡化臉上的斑點，有助改善膚色。 陳皮：不但對脾胃和消化功能有一定的幫助，還可保護心血管。 山楂：有助排出皮膚中的黑色素，具有美白和抗氧化的功效。

美白去濕｜花旗參+玉竹+茯苓 夏天除了帶來炎熱外，還會帶來雨水和潮濕的天氣，令身體的濕氣亦加重，容易引起疲倦等問題。因此可以飲用由花旗參、玉竹及茯苓混合的配方，除了可以美白外，還可以改善脾胃濕氣過剩的狀態，讓身體的濕氣消除。 花旗參：具有抵抗疲勞、滋補強身的作用，可以消除因濕氣而對身體帶來的不適。 玉竹：生津止渴，治療胃熱，可改善乾裂、粗糙的皮膚狀況，令皮膚變得嫩滑。 茯苓：中藥界的「美白神器」，具有利水滲濕和滋養脾胃的功效，從而去除皮膚的黃氣及緩解暗瘡問題。