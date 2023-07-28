夏日聯乘｜百老滙BROADWAY x Plastic Thing 為食妹 冬甩主題造型精品 享受夏日HAPPY DONUT TIME！

夏日熱辣辣，不少人都會選擇去郊遊或沙灘游水消暑，親親大自然。百老滙BROADWAY首度聯乘本地人氣插畫Plastic Thing推出多款夏日戶外必備好物，更以大熱甜點─冬甩為設計主題，由2023年8月1至11月30日，凡購買指定牌子及型號之電器產品，即可免費獲贈指定Plastic Thing限定冬甩主題造型禮品乙份，讓開心貪吃的為食妹與扮靚至上的女神，陪大家享受夏日HAPPY DONUT TIME！
即睇為食妹&女神冬甩主題造型禮品：
百老滙聯乘Plastic Thing推出一系列冬甩主題造型的獨家禮品，以充滿夏日氣息的湖水藍及粉紅為顏色主調，當中最為人觸目的必定是冬甩造型大水泡，水泡印上為食妹和女神齊齊拿著冬甩的貪吃樣，泡於水中絕對觸目。
夏日必備Plastic Thing折疊傘及可摺疊水樽
此外，百老滙更為大家悉心準備了與冬甩造型大水泡配襯成一套的冬甩造型沙灘墊及充氣梳化，充氣梳化採用柔軟的面層物料，充氣後不論放置於草地或沙灘，都能提供一個舒適的休息空間，讓大家可以在夏日「躺平」，放鬆身心。
今次聯乘系列亦推出夏日常備的折疊傘及可摺疊水樽，雨傘以披上佈滿色彩繽紛的彩針冬甩奶油為設計，配上化成冬甩的為食妹和女神圖案；摺疊水樽同樣以披上佈滿彩針的冬甩奶油為設計，水樽於空瓶時可折疊成冰球大小，小巧便攜，是夏日戶外遊玩的理想之選。