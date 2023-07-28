夏日聯乘｜百老滙BROADWAY x Plastic Thing 為食妹 冬甩主題造型精品 享受夏日HAPPY DONUT TIME！

夏日熱辣辣，不少人都會選擇去郊遊或沙灘游水消暑，親親大自然。百老滙BROADWAY首度聯乘本地人氣插畫Plastic Thing推出多款夏日戶外必備好物，更以大熱甜點─冬甩為設計主題，由2023年8月1至11月30日，凡購買指定牌子及型號之電器產品，即可免費獲贈指定Plastic Thing限定冬甩主題造型禮品乙份，讓開心貪吃的為食妹與扮靚至上的女神，陪大家享受夏日HAPPY DONUT TIME！

即睇為食妹 & 女神冬甩主題造型禮品：

百老滙聯乘Plastic Thing推出一系列冬甩主題造型的獨家禮品，以充滿夏日氣息的湖水藍及粉紅為顏色主調，當中最為人觸目的必定是冬甩造型大水泡，水泡印上為食妹和女神齊齊拿著冬甩的貪吃樣，泡於水中絕對觸目。