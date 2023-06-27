夏日聯乘｜SOGO x PLASTIC THING玩夏啦 限量精品/打卡位/限定抽獎/IG Filter

充滿歡樂的夏天來到，崇光今年將聯乘本地人氣插畫家「Plastic Thing」，由6月28日至8月29日期間推出「SOGO X PLASTIC THING玩夏啦！」企劃，除了推出一系列獨家限量聯乘精品，更舉行SOGO Rewards 20,000,000額外積分大抽獎。活動期間，場內特設「為食妹」主題打卡位、Instagram Filter有獎遊戲，更會推出動態貼圖，感受夏日專屬的朝氣活力。

「SOGO X PLASTIC THING玩夏啦！」企劃

SOGO x PLASTIC THING 玩夏啦｜ SOGO Rewards 會員專屬優惠 優惠價換購限量聯乘夏日精品 SOGO Rewards會員凡於崇光銅鑼灣店即日累積購物每滿$1,500（最多2張發票），即可以於銅鑼灣店G/F以換購價換購限量精品1件；即日累積購物滿$3,000，則可換購2件，如此類推，每人每日最多可換購5件。精品亦可以零售價於店內或崇光網店直接購買，方便大家輕易儲齊一套。SOGO 更預告7月19日會有「為食妹」特別精品登場，粉絲記得留意。 「為食妹」玩夏啦飲品造型公仔 9厘米「為食妹」公仔，戴上飲品造型帽子，附以多款可愛配件包括菠蘿毛巾墊，還有菠蘿粒和冰粒塞滿為食妹肚內，玩味十足。

「為食妹」戶外墊 換購價 尺寸W1.45m x H2m的戶外墊，最適合2人使用，不論沙灘還是郊外，都搶眼奪目。

「為食妹」吸管隨行杯 BPA-Free吸管隨行杯上，印有為食妹寫意在海水裡暢泳圖案。

「為食妹」吸管隨行杯 換購價 （換購價 $90，零售價$200）

「為食妹」拖鞋 鮮黃色的拖鞋配上雪糕襯飾及活潑可愛的為食妹圖案，令人愛不釋手。

「為食妹」便攜掛帶手機防水袋 IPX8防水等級，為食妹於菠蘿的海暢泳，活潑生鬼。

「為食妹」明信片及便條紙套裝 以為食妹圖案為主題，明信片共有3款不同款式，便條紙簡潔實用，也可作收藏。

SOGO x PLASTIC THING 玩夏啦｜抽獎 贏最高 20,000,000 會員額外積分 SOGO Rewards會員凡於崇光銅鑼灣店店內或網店單一購物賺取每200基本積分，即可自動參加「玩夏啦大抽獎」1次，有機會贏取SOGO Rewards20,000,000額外積分（價值$100,000，1名）。購物愈多參加機會愈多。 SOGO x PLASTIC THING 玩夏啦｜「為食妹」主題打卡位 於7月8日至30日期間之周六及周日下午3時至4時，SOGO Rewards會員凡於崇光銅鑼灣店新翼B1/F入口與「為食妹」主題打卡位拍照，並於個人Facebook或Instagram上分享(需將帳號設定為公開)，並hashtag #sogoxplasticthing2023及@sogohongkong，即可換領指定品牌買1送1雪糕或甜品券1張。參與品牌包括大熱的DONQ、Milk Top Plus、Twinkle Baker Décor、UCC、Venchi、八天堂及源吉兆庵等，與親友盡享美味甜點。

SOGO x PLASTIC THING玩夏啦

SOGO x PLASTIC THING 玩夏啦｜ Instagram Filter 遊戲 贏限量精品 此外，「Plastic Thing」特別為是次與崇光的聯乘企劃推出Instagram主題Filter，參加者挑選該Filter後創作IG Story，並上載至個人公開帳戸，加上#sogoxplasticthing2023及@sogohongkong標籤並追蹤@sogohongkong ，即可換領精美「為食妹」明信片或便條紙1份，數量有限，送完即止。

SOGO x PLASTIC THING 玩夏啦｜玩夏啦動態貼圖 可愛生鬼的「為食妹」更推出8款「鬼馬」夏日好玩造型動態貼圖，可供下載至WhatsApp及Signal使用，向親朋摰愛發送歡樂喜悅。 下載：https://whatsticker.online/p/680917xpoS1iU/HK