夏日護膚｜初夏護膚要訣「先減後加」 輕盈清爽好物推介

踏入初夏，天氣已經熱得令人窒息，是時候減輕肌膚負擔。初夏的護膚要訣在於「先減後加」：炎熱天氣令肌膚分泌多餘油脂，加上老廢角質堆積，阻礙吸收護膚品，容易導致水油失衡、毛孔閉塞等問題，必須先潔淨，減少多餘油脂污垢，疏通毛孔，喚醒肌膚吸收養分；之後再為肌膚加入水分營養，平衡油脂分泌，修護肌膚細胞，養成健康肌底。以水漾明亮肌膚迎接夏天，擺脫黏笠感。
潔淨好物｜fresh限量版大豆卸妝潔面乳 $420/250ml
fresh與紐約知名的帕森設計學院(Parsons School of Design)聯乘，為王牌的大豆卸妝潔面乳設計限量版包裝。大豆卸妝潔面乳以大豆蛋白為核心，改善肌膚彈性及光滑度，更含有具鎮靜作用的青瓜萃取、補水的蘆薈啫喱和柔軟肌膚的琉璃苣籽油，在卸除日常污垢和彩妝的同時深層清潔，保持肌膚pH值並增加水分。
潔淨好物｜The Ordinary 糖脂潔面乳 $104/150ml
乳膏狀質地為用家帶來舒適感覺，其不敏感和不刺激配方溫和，有效潔淨面部肌膚上的污垢雜質，以及去除粉底、眼線、睫毛液等化妝品，保持肌膚天然的酸鹼值，而不傷皮膚屏障並保持肌膚水分。
潔淨好物｜mtm labo custom-blended deep cleansing purimask $1,070/60g
蘊含天然成份薄荷腦，能舒緩紅腫及消炎，預防偶發性暗瘡或粉刺形成。優質的高嶺士像磁石般深入毛孔，吸走面部多餘油脂及污垢，疏通及收斂毛孔；蘆薈成分提供舒緩功效，補足肌膚水分，用後感覺清涼舒服，觸感柔軟。
潔淨好物｜Suisse Programme泥土面膜 $971
有效深層淨化、吸收多餘油脂，同時暢通毛孔，防止暗瘡及細菌滋生，平衡油分，特別適合痘痘肌使用。(莎莎發售)
輕盈補濕｜CLARINS 輕盈版賦活雙精華 $970/50ml
首支賦活雙精華於1985年誕生，經歷8度改良升級。新的輕盈版精華較原配方輕盈清爽50%，質感如雲朵般輕透，極快吸收，適合所有年齡、性別和膚質使用，特別適合香港炎熱潮濕天氣，以及混合性或油性肌膚的人士。輕盈版同時保留賦活雙精華的核心元素：水+油黃金比例不變，發揮再生、滋養、保濕、活氧及防禦5大修護功效。
輕盈補濕｜philosophy hope in a jar升級版高效再生水亮面霜 $365/60ml
升級版面霜質感輕盈，針對暗啞肌膚同時煥發缺水肌，不會有黏稠油膩感，瞬間提升肌膚保濕度，並為妝前作好準備，令妝感更貼服。獨有的涼膚水潤配方，質感綿密尤如梳乎厘般，有助令肌膚呈現由內以外的自然光澤。
輕盈補濕｜Abib復活草緊緻膠原蛋白凝膠面膜 $148
獲CLEAN BEAUTY認證，配方溫和。加入復活草萃取物，可強效鎖緊肌膚水分，深層滋潤肌膚，更有助於曬後肌膚修護，持續使用更可改善皮膚表層彈性可。 (莎莎發售)