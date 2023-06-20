夏日護膚｜6月夏季新品推介：清爽輕盈保濕、控油防曬、美白淡斑精華

踏入6月轉季時節，不少品牌都推出新的護膚品迎接夏日！除了美白及抗氧精華，也有針對夏日油脂的潔面粉及防曬，避免油光滿面的尷尬情況。大家每日在室內涼冷氣，但肌膚水分同步被抽走，因此清爽保濕產品也是本月的重點推介。

6 月新護膚品推介｜ KIEHL ’ S 亞馬遜白泥磨砂潔面粉

由可再生配方調製而成的潔面粉，粉泡配方與水混合可搓出豐富綿密泡沫，能溫和且深層排毒，並如海綿般吸走雜質污垢、死皮角質和多餘油脂。