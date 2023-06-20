夏日護膚｜6月夏季新品推介：清爽輕盈保濕、控油防曬、美白淡斑精華

踏入6月轉季時節，不少品牌都推出新的護膚品迎接夏日！除了美白及抗氧精華，也有針對夏日油脂的潔面粉及防曬，避免油光滿面的尷尬情況。大家每日在室內涼冷氣，但肌膚水分同步被抽走，因此清爽保濕產品也是本月的重點推介。
6月新護膚品推介｜KIEHL’S 亞馬遜白泥磨砂潔面粉
由可再生配方調製而成的潔面粉，粉泡配方與水混合可搓出豐富綿密泡沫，能溫和且深層排毒，並如海綿般吸走雜質污垢、死皮角質和多餘油脂。
6月新護膚品推介｜Clarins 水潤活肌保濕霜-輕盈乳霜
品牌最近為水潤活肌保濕系列加入4款新的保濕霜，包括質地輕盈的保濕霜，蘊含有機生命葉，長效深層鎖水保濕，並特別加入有機木薯根粉減少油光，同時防止戶外污染對水脂膜的侵害，用後帶來清新舒適感。
6月新護膚品推介｜CALECIM 保濕修護霜
全球首款補濕霜蘊含源自臍帶膜幹細胞的透明質酸，將幹細胞生長因子及活性補濕成份傳遞到皮膚底層，更由內刺激細胞增生透明質酸，層層補濕水潤，透出水嫩光彩，特別適合已經出現初老、疲憊和成熟型肌膚。
6月新護膚品推介｜Pretti5 亮白淡斑精華 $720/28ml
精華蘊含多種天然成分，包括由日本厚生勞動省認證的有效亮白成分——傳明酸及甘草。傳明酸有助抑制黑色素形成，達到亮白淡斑效果；甘草則具可亮白、抗炎和抗過敏。配方亦特別加入其他漢方成分，輔助亮白之餘，更可抗氧化和提亮，做到事前阻截事後提亮。(Sephora有售)
6月新護膚品推介｜PHYSIOGEL逆齡抗氧精華液 $469/30ml
在韓國熱賣的精華液，配方比檸檬蘊含多100倍的純維他命C，抗氧化之餘可改善皮膚光澤，提升肌膚防禦力，同時改善暗沉膚色，淡化黑色素及色班，提升肌膚彈性。
6月新護膚品推介｜Fancl 膠原豐盈系列
系列包括膠原豐盈肌底液及乳液，肌底液含多種膠原補濕及緊緻營養，以納米微囊技術效滲透肌底，減淡表情紋同時令肌膚更飽滿緊緻；而乳液亦富含緊緻抗皺成分，喚醒肌底鎖水力，提升儲水防禦力，改善紋理鬆弛，令肌膚彈潤柔滑。
6月新護膚品推介｜Sofina長效補濕護膚防曬乳霜 及 控油隔離護膚防曬乳液
肌膚出現缺水或持續泛油情況，均會削弱防曬品的防禦效能。Sofina新推出2款護膚防曬乳，分別針對易缺水肌膚及易泛油肌膚。前者蘊含高保濕精華及細胞間脂質護理成分，持續為肌膚補水，鎖緊滋潤；而後者則有效凝固皮脂，阻止其擴散及分解防曬膜，覆蓋皮膚間隙，防止微塵黏附肌膚，保持肌膚清爽柔滑。