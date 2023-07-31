夏日護髮｜夏日頭髮又油又扁塌？ Sisley HAIR rituel限定活動 體驗頭髮檢測/送體驗裝

夏天又悶熱又潮濕，髮絲容易扁塌油膩，頭髮造型一秒崩壞。Sisley的秀髮護理品牌HAIR rituel，HAIR rituel推出升級版頭髮分析儀，透過智能頭髮分析，全面了解頭皮和髮絲的健康狀況，量身訂製秀髮專屬護髮方案。品牌最近更在銅鑼灣時代廣場連卡佛舉行期間限定活動，除了體驗不同護髮及造型產品，更可即場預約智能頭髮分析服務，更會送出免費產品體驗裝。 升級版 HAIR rituel 智能頭髮檢測儀 Sisley相信每個人的頭髮都是獨特的，因此選對適合自己髮質的護理產品變得相當重要。升級版的頭髮分析儀HAIR rituel Analyzer只需要15分鐘即可透過智能頭髮分析全面了解頭皮和髮絲的健康狀況，量身訂製秀髮專屬方案，使髮肌恢復應有的健康活力、強韌彈性。分析儀利用專業高科技，使用7個不同參數分析頭皮和髮絲，包括頭皮肌膚均勻度、敏感性、毛囊狀況、乾燥度與頭髮密度及髮絲直徑與纖維狀況，提供針對又精準的修護。

品牌同時特別推介兩款產品，讓大家擁有更豐盈的秀髮。第一款推介的，是賦活頭皮健髮精華，蘊含高濃度的礦物質、維他命、植物萃取及蛋白質，可激活頭皮能量，令髮絲強韌有光澤，提升髮絲豐盈度，針對頭皮層作深入修護。而且質感清涼，紓緩頭皮敏感等不適狀況。持續使用有效減慢掉髮，展現強韌濃密秀髮，男女適用。

Sisley 賦活頭皮健髮精華 $1,380/60ml

另一款推介的是滋養亮澤護髮精華油，蘊含熱情果油、堅果油、棉花籽油與辣木油，散發淡淡天然芳香。質感輕盈潤滑，不會有油膩厚重的感覺，只需要1-2泵的分量即可讓頭髮變得貼服順滑，撫平毛燥，提升光澤感。

Sisley滋養亮澤護髮精華油 $730/100ml

THE NEW HAIR FORCE HAIR rituel 期間限定活動 HAIR rituel由即日起至8月6日，在銅鑼灣時代廣場連卡佛舉行期間限定活動，現場可體驗及了解不同護髮及造型產品，更可即場預約智能頭髮分析服務，全面了解頭皮和髮絲的健康狀況，量身定制尊屬護髮方案。現場更設Hair Power Spot，送出免費產品體驗裝及不同精彩優惠。

THE NEW HAIR FORCE HAIR rituel期間限定活動