夏日防曬｜PAUL & JOE防曬孖寶 身體防曬套裝/可愛貓咪蜜粉餅

踏入盛夏，女生們記得要做好防曬功夫，PAUL & JOE最近新出身體防曬乳夏日套裝及啞緻清透蜜粉餅N，充滿法式度假風之餘，亦具有高防曬系數，無論是戶外活動或外遊都適合不過。 身體防曬乳夏日套裝 $330 限量版夏日身體防曬乳套裝，內含為肌膚加添半透明光澤的水凝糖瓷身體防曬乳(80g)，及以超水感配方的防水糖瓷高效身體防曬乳(15ml)，讓身體肌膚毋懼夏日，加上充滿夏日色彩的印花拉鏈袋，方便帶去船P及游水。

PAUL & JOE身體防曬乳夏日套裝 $330

水凝糖瓷身體防曬乳 SPF50+ ． PA++++ 配方強效阻擋紫外線，結合特強保濕功效和品牌獨有的閃金配方，以珠光效果美化膚色，塑造水潤肌膚，讓全身肌膚在陽光下顯得柔嫩又有光澤。不黏不膩的水感配方，無論重複塗上多少層，都不會形成粉白痕跡。 防水糖瓷高效身體防曬乳 SPF50+ ． PA++++ 防水糖瓷高效身體防曬乳是品牌最高防曬力的產品，採用超級防水雙重配方，極度防汗、防水和抗摩擦，提供最高紫外線防曬係數，全面保護肌膚抵禦紫外線。其獨有的水感和高延展性配方，質感不黏不膩、絲般幼滑、使用時和使用後都非常舒適。其配方比目前幾乎所有PAUL & JOE BEAUTE防曬產品含有更多保濕成分，確保塗抹後不易起擦膠碎，亦不會令肌膚乾燥。

水凝糖瓷身體防曬乳 SPF50+．PA++++ 及 防水糖瓷高效身體防曬乳 SPF50+．PA++++

PAUL & JOE 啞緻清透蜜粉餅 N $450 除了身體肌膚，面部肌膚亦一樣不可以疏忽，限量版粉餅長時間保持絲般柔滑，清新涼爽，提供零負擔的紫外線防護。今年年更推出升級配方，加強清涼感，能令肌膚在粉底下保持涼爽和清新，即使在炎熱潮濕天氣下，都可以長時間保持舒適。新配方更含有雙倍數量的粉末，具有吸汗吸油功能，形成絲滑柔啞的粉妝，不易溶妝、暗沉或出現油光。加上可愛又柔軟的布質拉鏈袋設計，呼應粉盒圖案，方便攜帶隨時補妝，同時保護臉蛋免受紫外線傷害，盡情享受夏日豔陽。