夏日防溶妝推介：NARS薰衣草色粉餅+SOFINA王牌底霜升級

踏入夏季，炎熱氣溫與高濕度，容易出現溶妝的尷尬情況。NARS最近新推出薰衣草色調的蜜粉及粉餅 ，夢幻色調令人一眼愛上，更加可以定妝提亮，同時柔焦鎖妝。至於SOFINA也為王牌的「持久控油防曬調色底霜」升級，新研發的Micro Smooth微細柔滑塗膜，觸感極柔滑細緻，能強效抵禦溶妝，完美修飾毛孔，在夏日塑造平滑無瑕美肌。
NARS限量薰衣草色調原生光星幻蜜粉
NARS推出全新限量版Light Reflecting原生光星幻蜜粉，夢幻的薰衣草色調能為妝容增添自然光澤，提升肌膚折射光線的能力。不論具獨特大理石紋設計的蜜粉餅，還是精緻粉末的蜜粉，都能打造理想妝容。以一抹紫光提亮，同時柔焦鎖妝。
LIGHT REFLECTING 星雲紫原生光星幻蜜粉餅
全新的Light Reflecting原生光星幻蜜粉餅，集提亮、定妝、美肌於一身。限量的薰衣草色調，有助改善暗淡膚色，以自然亮度定妝；並折射光線，產生柔焦效果，淡化毛孔。大理石紋設計由3種顏色混合組成，讓每個粉餅都獨一無二。輕輕一掃，帶來光亮透薄妝感。
LIGHT REFLECTING 銀河紫原生光星幻蜜粉
另一款薰衣草色調的Light Reflecting原生光星幻蜜粉，定妝之餘呈現完美光澤，同時產生柔和的提亮效果，有助抵抗暗淡膚色。粉末中的聚光複合物能折射光線，有效柔化臉上細紋瑕疵，淡化毛孔。蜜粉具有增添光澤和優化光線的珍珠粉末，為肌膚帶來透薄柔焦妝效。網格設計輕易控制每次取粉分量，雙層蓋子亦可預防漏粉情況。
SOFINA Primavista 持久控油防曬調色底霜
SOFINA Primavista多年來推出不少「控油持妝」的底霜，品牌今年透過新研發的Micro Smooth微細柔滑塗膜配方，將王牌的「持久控油防曬調色底霜」升級，以高度分散的納米級粉體微粒，與肌膚高度緊貼融合，輕易遮蓋毛孔及凹凸肌膚，隱藏毛孔，一支有齊防曬、耐水、控油、亮肌、保濕6大功效。
底霜備有裸色、活力紫、柔和綠及亮肌藍4款色調，遮蓋毛孔的同時，解決膚色不均、暗瘡印、泛紅、暗啞、暗黃等不同煩惱，平滑毛孔及均勻提亮膚色，結合防曬及底霜，免卻重覆塗抹不同功效底妝產品，塑造出極富透明感的晶亮裸妝，同時保持妝容輕盈清爽。