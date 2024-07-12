夏日防溶妝推介：NARS薰衣草色粉餅+SOFINA王牌底霜升級

踏入夏季，炎熱氣溫與高濕度，容易出現溶妝的尷尬情況。NARS最近新推出薰衣草色調的蜜粉及粉餅 ，夢幻色調令人一眼愛上，更加可以定妝提亮，同時柔焦鎖妝。至於SOFINA也為王牌的「持久控油防曬調色底霜」升級，新研發的Micro Smooth微細柔滑塗膜，觸感極柔滑細緻，能強效抵禦溶妝，完美修飾毛孔，在夏日塑造平滑無瑕美肌。

NARS 限量薰衣草色調原生光星幻蜜粉

NARS推出全新限量版Light Reflecting原生光星幻蜜粉，夢幻的薰衣草色調能為妝容增添自然光澤，提升肌膚折射光線的能力。不論具獨特大理石紋設計的蜜粉餅，還是精緻粉末的蜜粉，都能打造理想妝容。以一抹紫光提亮，同時柔焦鎖妝。

LIGHT REFLECTING 星雲紫原生光星幻蜜粉餅

全新的Light Reflecting原生光星幻蜜粉餅，集提亮、定妝、美肌於一身。限量的薰衣草色調，有助改善暗淡膚色，以自然亮度定妝；並折射光線，產生柔焦效果，淡化毛孔。大理石紋設計由3種顏色混合組成，讓每個粉餅都獨一無二。輕輕一掃，帶來光亮透薄妝感。