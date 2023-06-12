夏日食譜｜Meko純椰青水食譜 香茅煮大蜆/香蕉smoothie/椰青咖啡湯力

踏入炎夏，最好來一杯消暑凍飲！Meko美果100%純椰青水蘊含豐富電解質，零膽固醇及零脂肪，無添加糖及人造色素，既健康又消暑解渴。由今年開始，Meko美果今季與多名專業廚師及網紅合作，聯手研發多款純椰青水入饌的小食菜式；並於今年根據不同季節及節日，陸續向大家提供更多椰青水與各式食材組成的新穎配搭，帶來一日三餐的健康美味。
Meko美果100%純椰青水嚴選採用泰國出產的鮮嫩椰青，以先進技術存取椰青水，保存100%原味，亦確保當中的營養價值得以保存，並含5大電解元素，包括鈉、鎂、鈣、鉀、磷，易於被人體吸收，促進身陳代謝，滋潤皮膚。
多個夏日食譜
Meko特意製作多款以椰青水入饌的食譜，並上載於Meko美果的官方網站、Instagram及Facebook平台，無論是廚藝高手或入廚新丁，都可隨時以純椰青水配搭各式食材，包括香蕉smoothie、椰子雞煲＋湯麵、泰式海鮮燉飯、海鮮粥底火鍋、Meko純椰青水草莓檸檬特飲及椰青香茅煮大蜆等。想掌握以椰青水融入日常三餐的技巧，可收看由Youtuber Michelle規劃的創意菜單：「3 steps食譜規劃清單＆備餐流程」(https://www.youtube.com/watch?v=kRW4IojcSBA)。
Meko椰青咖啡湯力
材料：
MEKO100%純椰青水—500ml
濃縮咖啡—1 shot
湯力水—8ml
做法：
1. 將湯力水及冰塊加至七成滿
2. 再倒入椰青水及濃縮咖啡即可
Meko椰青香茅煮大蜆
材料：
．Meko椰青水—1罐
．水—100ml
．大蜆—8-10隻
．南薑—2小塊
．香茅(拍開)—1支
．斑蘭葉—1塊
．檸檬葉(撕碎)—2塊
．小辣椒—1隻
．青檸—1個
．糖及魚露—少許
做法：
1. 將椰青水及水倒至鍋內，加入香料，關蓋煮滾再以小火煮15分鐘
2. 加入魚露、糖及辣椒，再倒入大蜆，關蓋煮滾8-10分鐘至大蜆熟透開口，上菜時擠上青檸汁即成
MEKO純椰青水草莓檸檬特飲
材料（2人份）：
．MEKO 100%純椰青水—1罐
．檸檬—半個 (隨個人口味＋/-)
．冰—150ml (唔凍可轉加水)
．士多啤梨—適量
．蜂蜜—適量
做法：
1. 檸檬榨汁及士多啤梨切粒
2. 所有材料放至攪拌機，打碎至沒有顆粒就完成