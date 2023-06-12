夏日食譜｜Meko純椰青水食譜 香茅煮大蜆/香蕉smoothie/椰青咖啡湯力

踏入炎夏，最好來一杯消暑凍飲！Meko美果100%純椰青水蘊含豐富電解質，零膽固醇及零脂肪，無添加糖及人造色素，既健康又消暑解渴。由今年開始，Meko美果今季與多名專業廚師及網紅合作，聯手研發多款純椰青水入饌的小食菜式；並於今年根據不同季節及節日，陸續向大家提供更多椰青水與各式食材組成的新穎配搭，帶來一日三餐的健康美味。

Meko美果100%純椰青水嚴選採用泰國出產的鮮嫩椰青，以先進技術存取椰青水，保存100%原味，亦確保當中的營養價值得以保存，並含5大電解元素，包括鈉、鎂、鈣、鉀、磷，易於被人體吸收，促進身陳代謝，滋潤皮膚。