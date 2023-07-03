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生活
2023-07-03 19:58:47

夏日驅蚊│時尚防蚊手環 夏日全天候保障及止痕

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盛夏正是與家人一起外遊和享受戶外活動的最佳時間，但外出時要做足防蚊措施。

夏天正值蚊患高峰期，尤其小朋友外出時要做足防蚊措施。深受家長信賴的防蚊專家Parakito驅蚊產品一應俱全，由防蚊開始、被叮後的舒緩、鎮靜及痕癢都有，且超過98%天然成分製成，連三個月大的BB都可使用。

Diffuz佩戴系列無接觸式長效保護

防蚊手環採用專利技術，不用與肌膚接觸，皮膚敏感人士、孕婦或三歲以上兒童亦可放心用。只要打開注滿精油的驅蚊片放入防水的手環或防蚊扣中，複雜的芳香隨即發揮效用，提供長達15日的防蚊保護。可掛在手袋、嬰兒車上，或是戴在手腕或腳踝上，甚至直接放在野餐枱上使用。除了紫紅色、綠松石色、珊瑚色、紫羅蘭色，亦有花卉圖案、動物圖案、迷彩元素等時尚或充滿玩味的圖案，今季還推出了適合不同年齡的手環。每個Diffuz套裝均附一條手環或一個防蚊扣及2片驅蚊片，可提供一整個月的長效保護

止痕舒緩軟膏具修復保濕效用

即使做好防蚊措拖，可是蚊叮蟲咬仍防不勝防，這時專門舒緩各種蚊叮蟲咬引起的痕癢和不適的止痕配方最適合使用。($135)

不含酒精，由超過98%的天然成分製成，適合三個月大以上的嬰兒使用，有助舒緩皮膚炎症，並穩定由炎症而來的痕癢及不適感，修復同時保濕皮膚。它蘊含洋甘菊、鋅、迷迭香、乳木果油、維生素B5等天然成分，有助受損皮膚修復和再生，亦有消毒作用。

走珠式止痕舒緩啫喱筆

容量小巧的走珠式止痕舒緩啫喱筆方便隨身攜帶。($112)

蘊含薄荷醇可為紅腫肌膚提供即時冷卻及止癢作用，配合燕麥、金盞花、蘆薈能有效舒緩皮膚，當中的喜馬拉雅雪松、紫羅蘭和杜松精油，有助減輕皮膚炎症。容量5毫升的滾珠啫喱筆，方便攜帶外出使用，適用於塗抹面部和全身多達700次，適合3歲及以上兒童使用。

防蟲驅蚊噴霧適合敏感肌膚

防蟲驅蚊噴霧貼心照顧到敏感膚質人士的需要，乳狀噴霧配方含ClayCell-Complex利成分，含甜杏仁和乳木果油，性質溫和，適合12個月或以上嬰兒及敏感肌膚人士使用。防水防汗配方專為熱愛戶外運動、旅遊和野外探險人士而設。配方蘊含專利技術強化效用，無論是划艇、行山遠足，都能提供長達8小時的強效保護。另一款滋潤保濕乾油配方，以維他命E、荷荷巴油及甜杏仁萃取成分製成，為肌膚提供全效滋養及保護；配方蘊含甜杏及乳木果油，能有效鎮靜及修護肌膚。保濕乾油配方既不黏膩，又散發椰子油般的芳香，能提供6小時防護。


 

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