夏日驅蚊│時尚防蚊手環 夏日全天候保障及止痕

夏天正值蚊患高峰期，尤其小朋友外出時要做足防蚊措施。深受家長信賴的防蚊專家Parakito驅蚊產品一應俱全，由防蚊開始、被叮後的舒緩、鎮靜及痕癢都有，且超過98%天然成分製成，連三個月大的BB都可使用。

Diffuz 佩戴系列無接觸式長效 保護

防蚊手環採用專利技術，不用與肌膚接觸，皮膚敏感人士、孕婦或三歲以上兒童亦可放心用。只要打開注滿精油的驅蚊片放入防水的手環或防蚊扣中，複雜的芳香隨即發揮效用，提供長達15日的防蚊保護。可掛在手袋、嬰兒車上，或是戴在手腕或腳踝上，甚至直接放在野餐枱上使用。除了紫紅色、綠松石色、珊瑚色、紫羅蘭色，亦有花卉圖案、動物圖案、迷彩元素等時尚或充滿玩味的圖案，今季還推出了適合不同年齡的手環。每個Diffuz套裝均附一條手環或一個防蚊扣及2片驅蚊片，可提供一整個月的長效保護！

止痕舒緩軟膏具修復保濕效用

不含酒精，由超過98%的天然成分製成，適合三個月大以上的嬰兒使用，有助舒緩皮膚炎症，並穩定由炎症而來的痕癢及不適感，修復同時保濕皮膚。它蘊含洋甘菊、鋅、迷迭香、乳木果油、維生素B5等天然成分，有助受損皮膚修復和再生，亦有消毒作用。

走珠式止痕舒緩啫喱筆

蘊含薄荷醇可為紅腫肌膚提供即時冷卻及止癢作用，配合燕麥、金盞花、蘆薈能有效舒緩皮膚，當中的喜馬拉雅雪松、紫羅蘭和杜松精油，有助減輕皮膚炎症。容量5毫升的滾珠啫喱筆，方便攜帶外出使用，適用於塗抹面部和全身多達700次，適合3歲及以上兒童使用。

防蟲驅蚊噴霧適合敏感 肌膚