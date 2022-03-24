外賣優惠｜盤點3間片皮鴨外賣 富東閣/海雲天/古琴雅苑 最平$160就食到！

Omicron疫情持續，再加上晚市禁堂食，相信大家已經很久沒有親身在餐廳品嚐片皮鴨。有見及此，不少餐廳都推出片皮鴨外賣，以下為大家整理3間京菜餐廳的片皮鴨外賣優惠，最平只需$160就可以吃到，性價比超高！
片皮鴨外賣｜海雲天（外賣自取）
九龍海逸君綽酒店的中菜廳—海雲天，最近推出片皮鴨優惠套餐。原價428/隻的片皮鴨，於KKDay預訂可享37折優惠，即HKD$160起就可以吃到428/隻，而家最低37折就可以帶返屋企享用。逢星期六、日及公眾假期亦只需加$20，都只是$180，非常抵食！
套餐有約有24片片皮鴨、京式手工烤餅18塊、京蔥條、青瓜條。另加$18可以有原隻鴨殼，想要二食的也可以加$40，有七彩炒鴨絲、醬爆鴨件及鴨肉炒飯供選擇。
領取日期：由2022年3月26日起至2022年4月30日
領取時間：每日中午12時至下午5時
地址：九龍紅磡德豐街20號海逸君綽酒店二樓
預訂網站：https://www.kkday.com/zh-hk/product/127907?cid=9429
片皮鴨外賣｜富東閣
位於沙田的富東閣，每次推出片皮鴨套餐優惠都大受歡迎，甚至吸引市民專程跨區購買。最近它們宣佈重開，並同步推出片皮鴨外賣及堂食優惠。外賣及堂食都只需$178，包原盒片皮鴨、荷葉餅、蔥絲、青瓜及醬料。另加$20可以有原隻鴨殼，想要二食的也可以加$30，有七彩炒鴨絲、涼瓜炆鴨件、醬爆鴨件等供選擇，逢星期六、日及公眾假期需加$20，即$198/隻。片皮鴨暫不需預留，一定不能錯過！
地址：沙田瀝源邨瀝源商場一樓5號舖
電話：2699 8333
片皮鴨外賣｜古琴雅苑
主打以古木炭火烤製北京烤鴨的古琴雅苑，同樣推出外賣優惠。外賣自取可享8折優惠，原價為$806的至尊烤鴨套餐（3-4人份），折後只面$645。它們最特別就是，片皮鴨套餐一定會奉送「鴨皮一口酥」，將鴨皮沾上砂糖一起吃，別有一番風味。套餐包括全隻北京烤鴨及4款小菜，買滿$500送拍開洋黃瓜，買滿$800更有保溫袋，保證片皮鴨熱辣辣送上！
地址：波斯富街99號利舞臺廣場8樓B舖 (電話：6994 81752195)
皇后大道東202號QRE Plaza 19樓 (電話：2351 0528 / 6993 1025)
北京道12A號太子集團中心15樓 (電話：2882 1582 / 6993)