外賣優惠｜盤點3間片皮鴨外賣 富東閣/海雲天/古琴雅苑 最平$160就食到！

Omicron疫情持續，再加上晚市禁堂食，相信大家已經很久沒有親身在餐廳品嚐片皮鴨。有見及此，不少餐廳都推出片皮鴨外賣，以下為大家整理3間京菜餐廳的片皮鴨外賣優惠，最平只需$160就可以吃到，性價比超高！

片皮鴨外賣｜海雲天（外賣自取）

九龍海逸君綽酒店的中菜廳—海雲天，最近推出片皮鴨優惠套餐。原價428/隻的片皮鴨，於KKDay預訂可享37折優惠，即HKD$160起就可以吃到428/隻，而家最低37折就可以帶返屋企享用。逢星期六、日及公眾假期亦只需加$20，都只是$180，非常抵食！

套餐有約有24片片皮鴨、京式手工烤餅18塊、京蔥條、青瓜條。另加$18可以有原隻鴨殼，想要二食的也可以加$40，有七彩炒鴨絲、醬爆鴨件及鴨肉炒飯供選擇。

領取日期：由2022年3月26日起至2022年4月30日

領取時間：每日中午12時至下午5時

地址：九龍紅磡德豐街20號海逸君綽酒店二樓

預訂網站：https://www.kkday.com/zh-hk/product/127907?cid=9429