外遊優惠｜AlipayHK日韓消費五重賞 $1買$58扣減優惠 涵蓋各大機場免稅店、藥妝、便利店

近年港人旅遊愈來愈習慣使用電子支付，AlipayHK作為本地主流電子支付平台，除了於內地及澳門消費亦能暢通無阻，更陸續覆蓋不少海外地區跨境支付，包括港人熱愛的旅遊目的地日本及韓國。現時AlipayHK用戶可於日韓過百萬間商戶使用AlipayHK購物消費。出國旅遊毋須事前兌換貨幣，只要在當地見到「Alipay+」或「AlipayHK」標識便可使用AlipayHK付款，無任何手續費，即時以港幣結算，同時享受優惠匯率。

大型品牌推 AlipayHK 優惠 享高達 20% 折扣

日本的合作商戶涵蓋幅度極廣，包括各大主要機場免稅店、藥妝、百貨、電器舖、便利店等，旅客更可以AlipayHK支付當地的士車資，幾乎達至「零現金」出行。年末活動期間，AlipayHK更聯乘多個品牌推出優惠活動，如即日起至2月25日，於成田機場、羽田機場、新千歲機場及福岡機場消費滿10,000日圓可減500日圓；由12月1日起至2月20日，於BicCamera、COSMOS、鶴羽藥妝、大國藥妝、EDION等，消費滿10,000日圓可減500日圓。其他知名品牌包括LAWSON、大丸百貨、LOFT、高島屋等都於不同時間各有優惠，海外旅遊時可預先到AlipayHK領取優惠券。