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生活
2023-11-24 12:00:00

外遊優惠｜AlipayHK日韓消費五重賞 $1買$58扣減優惠 涵蓋各大機場免稅店、藥妝、便利店

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外遊優惠｜AlipayHK日韓消費五重賞 $1買$58扣減優惠 涵蓋各大機場免稅店、藥妝、便利店

外遊優惠｜AlipayHK日韓消費五重賞 $1買$58扣減優惠 涵蓋各大機場免稅店、藥妝、便利店

近年港人旅遊愈來愈習慣使用電子支付，AlipayHK作為本地主流電子支付平台，除了於內地及澳門消費亦能暢通無阻，更陸續覆蓋不少海外地區跨境支付，包括港人熱愛的旅遊目的地日本及韓國。現時AlipayHK用戶可於日韓過百萬間商戶使用AlipayHK購物消費。出國旅遊毋須事前兌換貨幣，只要在當地見到「Alipay+」或「AlipayHK」標識便可使用AlipayHK付款，無任何手續費，即時以港幣結算，同時享受優惠匯率。

大型品牌推AlipayHK優惠 享高達20%折扣

日本的合作商戶涵蓋幅度極廣，包括各大主要機場免稅店、藥妝、百貨、電器舖、便利店等，旅客更可以AlipayHK支付當地的士車資，幾乎達至「零現金」出行。年末活動期間，AlipayHK更聯乘多個品牌推出優惠活動，如即日起至225日，於成田機場、羽田機場、新千歲機場及福岡機場消費滿10,000日圓可減500日圓；由121日起至220日，於BicCameraCOSMOS、鶴羽藥妝、大國藥妝、EDION等，消費滿10,000日圓可減500日圓。其他知名品牌包括LAWSON、大丸百貨、LOFT、高島屋等都於不同時間各有優惠，海外旅遊時可預先到AlipayHK領取優惠券。

領取方法: AlipayHK應用中心>Alipay+ Rewards>左上角選擇目的地專頁>瀏覽及領取優惠券

領取方法: AlipayHK應用中心>Alipay+ Rewards>左上角選擇目的地專頁>瀏覽及領取優惠券 日本合作商戶 日本合作商戶 日本合作商戶 日本合作商戶

韓國方面，AlipayHK現時已覆蓋主要城市包括的士、免稅商店、百貨、便利店和餐飲連鎖店等旅遊場所，年末亦會推出優惠活動，包括由即日起至1130日，於 OLIVE YOUNG GS25便利店消費可分別享有9折優惠及滿10,000韓圜即減2,000韓圜優惠；由1115日起至1231日，於明洞、弘大區指定商店可獲得消費即享10％折扣優惠及高達50,000韓圜優惠。不僅如此，12月整個月還有皮膚管理、醫美、髮型屋、牙科等各式各樣變靚機會，享10%折扣優惠及高達20,000韓圜優惠。

韓國合作商戶 韓國合作商戶 韓國合作商戶

毋須兌換外幣 AlipayHK付款即時以港幣結算 

AlipayHK涵蓋旅遊生活大小事，無論飛到日本或韓國也能令用戶以港幣安心消費，零手續費兼享超優即時匯率。如想查閱當日港元匯率，可在App內進入「Alipay+ Rewards」，選擇「熱門服務」、找到「匯率換算」後，只要輸入商品價格馬上會顯示對應港元金額，方法十分簡單。

外遊專享 $1即買總值$58扣減優惠 可享優惠總值高達$174

為鼓勵用戶於日本、韓國、新加坡、泰國、馬來西亞、菲律賓等地使用AlipayHK消費，由即日起至下年110日，於AlipayHK Alipay+ Rewards」可以$1超值價購買總值$58當地消費扣減優惠券禮包，內含$25優惠券、$10優惠券、$8優惠券及$5優惠券，使用方法簡單，適用於任何消費，活動期間每人最多可以購買優惠券禮包3次，

$1超值價購買總值$58扣減優惠一覽

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指定信用卡優惠 賺信用卡積分及A. Point獎賞

AlipayHK消費，指定信用卡免手續費又可賺到信用卡積分，更可同時賺取A. Point獎賞！本月同下個月，每位用戶可以領取AEON信用卡「$30跨境消費禮券包」各一次，享高達$60扣減優惠。渣打信用卡及Q Credit Card用戶亦可領取「$30渣打消費獎賞」滿$150即減$30。指定信用卡每消費$1即時賺1A. Point積分，A. Point積分可以當錢使用或兌換獎賞。

AlipayHK App優惠領取活動頁

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透過AlipayHK享用指定信用卡優惠 賺信用卡積分同時賺取A. Point獎賞

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