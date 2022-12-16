外遊必備｜MaskOn寰遊系列登場 張敬軒、許廷鏗聯乘/限定聖誕套裝

聖誕將至，本地時尚口罩品牌MO/MaskOn._推出一系列優惠套裝外，因應最近不少人都出國旅遊，本地時尚口罩品牌MO/MaskOn特別新出寰遊系列，在旅途上保障大家健康。品牌亦與本港人氣歌手張敬軒、許廷鏗、《2022年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》以及日本藝術家Masanori Ushiki X 本地藝術創意單位ARTDICTED合作，推出多款限量版口罩、消毒噴霧套裝及一系列限量精品，共20多款新作，絕對適合用作聖誕禮物。為隆重其事，MaskOn更請來人氣高企的譚旻萱(Mandy)親臨MaskOn Ga//ery，率先預覽多款產品。

全新寰遊系列登場 MaskOn去年年底發布全新MO品牌，主打簡約時尚的生活用物。早前MIRROR成員Edan在MO宣傳片內手執八骨摺傘及五骨摺傘，八骨摺傘的手柄已註冊外觀設計，今次正式推出。而隨著港人重新開始外遊，品牌更正式推出寰遊系列，包括旅行枕袋套裝、床單套裝和座椅套，由可生物降解的紡粘無紡布製成，觸感媲美純棉，親膚舒適且有效阻隔細菌。材質輕便易收藏，摺合後可輕易放進行李，不佔空間，環保之餘也保障健康。另一款座椅套，剪裁設計能輕易套在標準民航機座椅上，同樣採用可降解物料製成，親膚輕便。

MaskOn 限定聖誕套裝 聖誕將至，品牌將推出兩款聖誕套裝，包括精選了6款Mood Series 系列口罩的聖誕口罩套裝，包括嬉皮士黃「Chipper」、爵士橙「Jazzy」、普羅旺斯紫「Dainty 」、逸意藍「Breezy」、極簡灰「Aloof」和侘寂灰「Hazy」色調，無論是送禮或自用同樣合適。另一款Nano-EO 納米消毒噴霧聖誕套裝，分別推出Set A及Set B包含3款全新香氣的納米消毒噴霧，Set A分別有「Presence」、「Affinity」及「Accent」，Set B 則有「Unorthodox」、「Verity」及「Vivify」，設計簡約時尚，持續帶來抗菌和潤手效果，用來送禮實用又時尚。

聯乘張敬軒、許廷鏗、叱咤及 Masanori Ushiki 限量產品 MO和MaskOn同期與多個單位包括人氣歌手張敬軒、許廷鏗、《2022年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》以及年前合作聯乘展覽的日本知名當代藝術家牛木匡憲Masanori Ushiki和本地藝術創意單位ARTDICTED合作，推出多款限量版口罩、Nano-EO全效能納米消毒噴霧套裝及一系列限量精品。 MO / MaskOn._ x 張敬軒 "Revisit" 演唱會 聯乘包括限量版口罩box set及噴霧，限量版口罩box set包括15片極簡灰及15片淺白色口罩，後者刻意換上綠松石色耳繩，配合軒公近日為演唱會宣傳而曝光的矚目髮色。包裝盒採用演唱會宣傳海報的機倉概念，從飛機窗口觀看設計師特別為軒公而繪製的音樂地圖，回顧他的音樂歷程。隨身噴霧採用森林綠調，飾有音樂會主題的標誌性「R」圖案。採用全新的「ACCENT」香氛──清新涼爽的薄荷氣息，被帶有羅勒和琥珀香調的基調中和，正如五線譜上的Accent，柔和但鮮明。

MO / MaskOn._ x 許廷鏗 "In The Round Live 2022" 限量版口罩包括獨立包裝的深藍和晨霧藍「Misty」各15個，包裝更暗藏玄機，盒子上若隱若現的文字在照亮盒內後將清晰呈現，充滿巧思。

MO / MaskOn._ x 許廷鏗 "In The Round Live 2022" 聯乘口罩 HK$188 / 30個（M/L尺寸）