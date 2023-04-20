外遊必帶｜EVOLCARE慶祝世界地球日 推出Explorer禮盒 集合5個護膚步驟

瑞士研發的天然護膚品牌EVOLCARE為慶祝4月22日世界地球日，特意推出以5大護膚步驟組成的Explorer禮盒，透過清潔、活膚、舒緩及滋潤，配合重點修復，讓肌膚提升更生、防禦及排毒能力。小巧獨立包裝，方便大家出遊時使用，在呵護肌膚的同時保護地球。EVOLCARE更於今年成立EVOLCYCLE回收計劃，與環保社企V Cycle攜手回收產品包裝，並將回收包裝循環再造成可用資源，推動可持續生活方式。 EVOLCARE除了選用100%天然活性和無害成分製作護膚品，亦注重產品包裝物料的可持續性，包裝外盒採用FSC認證紙張，內包裝的再生塑膠等環保物料亦可完全回收。

EVOLCARE Explorer禮盒

Explorer 禮盒｜第 1 步：溫和潔淨毛孔 Magic 木瓜酵素潔顏粉 蘊含玉米澱粉、木瓜酵素與檸檬萃取物，幼細的粉末可變成豐盈綿密泡沫，深層淨化毛孔污垢、帶走多餘油脂，並溫和去除老廢角質，令肌膚重生及修復紫外線對肌膚的傷害，煥發柔嫩肌膚光彩。

Magic木瓜酵素潔顏粉

Explorer 禮盒｜第 2 步：維持水油平衡 Silk 石蓮花溫泉爽膚乳液 集爽膚、精華及乳霜為一體，採用瑞士溫泉水，富含多種礦物質成分，能滲透肌膚、滋養肌底並活化肌膚，並維持長效保濕。結合石蓮花的修復再生功效，舒緩敏感。

Silk 石蓮花溫泉爽膚乳液

Explorer 禮盒｜第 3 步：重啟細胞代謝機能 Detox 紅茶酵母精華水 研發靈感來自諾貝爾生物醫學獎的自噬作用(Autophagy)，能激活細胞自生排毒機制，同時達到補水、舒緩、嫩膚、提亮與抗老作用。

Detox紅茶酵母精華水

Explorer 禮盒｜第 4 步：日夜滋潤保護 Serene 益生元輕盈面霜 配方的益生元及天然活性成分，有助鞏固肌膚微生態，舒緩鎮靜脆弱肌膚。同時有助抗炎抗氧化及增強免疫力，舒緩緊繃、軟化及滋潤肌膚。由4重分子組成的透明質酸複合物，強化天然保濕儲水力，從根源解決乾燥。 Stargaze乳木果滋潤晚霜 蘊含10種天然成分，富含豐富抗氧化物，令肌膚彈潤細滑。粉團扇藻與乳木果促進膠原蛋白增生，改善鬆弛問題，用後肌膚明顯變得豐盈有光澤。

Explorer 禮盒｜第 5 步：重點修復明眸 Fleur 花漾活力眼膜 成分西蘭花芽促進肌膚修復及提亮眼周膚色，豐含超級抗氧化物蘿蔔硫素，強效抗氧化，有助纖維細胞恢復年輕，同時保濕及滋潤，鞏固肌膚緊緻度及彈力。配合咖啡因、維他命B3等，改善眼周浮腫和黑眼圈。

Fleur花漾活力眼膜

EVOLCARE Explorer禮盒 $350 EVOLCARE Explorer 禮盒 ．Magic木瓜酵素潔顏粉 0.35g x 6 ．Silk 石蓮花溫泉爽膚乳液 1mL x 6 ．Detox紅茶酵母精華水 1mL x 6 ．Serene 益生元輕盈面霜 1mL x 3 ．Stargaze乳木果滋潤晚霜 1mL x 3 ．Fleur 花漾活力眼膜 4mL x 2

EVOLCYCLE 回收計劃 送EVOLCARE $10 現金券 EVOLCARE今年更與環保社企V Cycle合作，推行EVOLCYCLE回收計劃，鼓勵循環回收，只需每次使用產品後，將舊包裝儲存於回收袋內，儲滿整袋後便可到門市回收，為答謝支持更可獲贈EVOLCARE $10現金禮券。而V Cycle會將回收的舊包裝以可持續的方式轉化可用資源，延續舊物生命。