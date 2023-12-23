多功能3合1膠囊咖啡機聖誕大特價 最抵$1000有找！

香港人熱愛的聖誕節即將來臨，不論是在聖誕派對上交換禮物，還是公司的盛大抽獎活動都令人充滿期待，送上與眾不同的禮品並實踐精明消費，讓你在這個特別的節日成為大贏家！OTL Mall為你帶來超高CP值的聖誕禮遇，一站式體驗高尚咖啡品味生活。為摯愛與自己送上一份獨特的聖誕禮物，一同享受這個充滿溫度的聖誕。
Opresso Royale多功能3合1膠囊咖啡機平足$600
Opresso Royale多功能3合1膠囊咖啡機同時滿足不同尺寸的膠囊，除了支援Nespresso及Dolce Gusto兩大品牌的咖啡膠囊（Dolce Gusto為大顆膠囊，而Nespresso為小顆膠囊），更能兼容咖啡粉。一部機器，多款咖啡隨心細味。
最新「貓咪別注版」咖啡機 購買送5盒咖啡膠囊
今年更推出限量200部由本地設計師設計的「貓咪別注版」多功能3合1膠囊咖啡機，為一眾貓奴送上一杯暖心又可愛的咖啡，絕對是送禮首選。
Opresso Optimal多功能3合1膠囊咖啡機約低至半價
喜歡靈活多變的你，Opresso Optimal多功能3合1膠囊咖啡機會是你的首選。擁有7檔調水功能，自由配搭屬於自己的口味。採用15BAR壓力萃取系統，瞬間迫出咖啡香味，帶來快速又高質的咖啡。不只可沖泡咖啡膠囊，更能沖泡市面上其他茶膠囊，作為新居入伙、結婚禮物或聖誕抽獎最合適不過。
Opresso Petite體型細小 適合小型家居及辦公室
體型細小的Opresso Petite適合小型戶的家居以及辦公室，兼容Nespresso尺寸的膠囊，一按即沖，助你任何時候都可以沖杯高品質的咖啡，是咖啡入門的不二之選。