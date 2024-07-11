世界知名、來自未來的多啦A夢，自1970年漫畫誕生以來，激發了全世界粉絲的夢想。今次全球最大型多啦A夢展覽之一的——「100%多啦A夢&FRIENDS」巡迴特展（香港）由創意品牌AllRightsReserved (ARR) 主辦，並於7月13日起登陸香港！展覽亦紀念多啦A夢作者藤子 F 不二雄老師誕生90 週年，分為免費及收費展區，將百分百呈現漫畫、動畫及電影的多啦A夢世界。特展更帶來新登場的特別法寶「100%朋友召喚鈴」，搖晃這法寶就能召喚朋友到來，緊扣展覽主旨「好朋友，心中一想就即到」，召喚全球好友香港見。

全球首場多啦 A 夢無人機匯演 5月25日晚上7時30分，ARR已率先以全球首場多啦A夢無人機匯演為7月展覽預熱，市民在星光大道一帶海濱，觀賞多啦A夢與好友戴着竹蜻蜓翱翔，與維港百萬夜景互相輝映。

全港5區突發免費派多啦A夢氣球 5月25日中午12點，主辦單位於星光大道、尖沙咀、旺角、銅鑼灣、中環，免費派發多啦A夢氣球。

多啦A夢展覽快閃中山公園 多啦A夢雕塑展覽於5月25日在西營盤中山紀念公園「快閃」，有高12米的充氣多啦A夢，及60隻一比一大小的雕塑。

免費展區｜100%多啦A夢户外展區 由於將於7月13日展開的《100%多啦A夢&FRIENDS》巡迴特展反應熱烈，與有關部門商討後，豎立全球最高達12米多啦A夢充氣雕塑及免費參觀的「100%多啦A夢戶外展區」，將不設現場輪候入場，市民需預先於網上登記。由7月9日中午12時起，市民將可透過Klook系統，預約展覽首星期（即7月13日至7月19日）的參觀名額。其後逢星期二中午12時起，將開放預約未來一星期的名額。 於7月13日至8月11日免費展區開放期間，星光大道附近一帶將實施單向人流管制，只限已預約免費戶外展區之人士才可以經K11 MUSEA進入該區，而早前已購買收費展區門票人士，亦可經K11 MUSEA上6樓收費區。其他需要前往星光大道的公眾人士，須從星光大道近尖東一段（近麥兜雕塑）進入，並依從人員指示，前往星光大道或無需預約的另一免費展區（二）「100%星光大道」，與電影工作者立牌及多啦A夢等雕塑打卡，並沿文化中心方向離開。 特別提醒，由於人流管制，戶外免費展區（一）及收費區持票人士，請提早到達會場，及至少預留30分鐘辦理入場手續。人流管制於7月12日媒體預覽日起開始實施，而當展覽於13日正式開放後，主辦單位將不時與部門商量，於展覽期間因應人流變化而調整有關措施，並適時透過展覽官方網頁及社交平台公布 。 >>>>立即預約免費展區<<<<

免費展區｜100%星光大道 設已故資深配音員林保全/古天樂/周杰倫/陳法拉/林峯/劉俊謙等立牌 免費展區之一的「100%星光大道」則向香港電影致敬，多啦A夢與好友大雄等穿上禮服，沿星光大道陪伴 13 位香港電影工作者的漫畫化人形立牌，走過以多啦A夢主題顏色為創作概念的「藍」地毯。特展更特設 DORAEMON ID 體驗，讓觀眾可自由設計個人化專屬漫畫形象，化身成為多啦A夢的好友，緊扣展覽主旨「好朋友，心中一想就即到」，相約全球好友於星光大道見。 多啦A夢多年來一直是漫畫迷的集體回憶，「大長篇」電影故事亦在日本及香港電影行業中佔着相當重要的地位。香港電影亦風靡全球多年，銀幕下見證了不少香港的獨特風景，多年來創下無數偉大經典作品；特展特別藉此機會，讓多啦A夢首度透過文化藝術的交流碰撞，巧妙糅合香港文化中的集體回憶——香港電影文化。 多啦A夢聯同七位好友，包括大雄、靜香、胖虎、胖妹、小夫、多啦美及出木杉，以及藤子 F 不二雄老師其他名作：《超能力魔美》的魔美、《神奇小子》的一號至三號及《奇天烈百科全書》的可羅等五個經典 漫畫角色將驚喜現身，蒞臨著名地標「星光大道」的一段觀景長廊。13 位香港電影工作者由主辦單位邀請參與，包括曾為「多啦 A 夢」及不少電影角色配音的已故資深配音員林保全、資深女演員羅蘭、電影公司創辦人兼殿堂級電影導演和監製杜琪峯、現屆香港電影工作者總會會長兼電影公司創辦人及及演員古天樂、演員及唱作人周杰倫、國際影星陳法拉、國際影星及製作人吳彥祖、男演員及歌手鄭伊健、男演員及歌手林峯、資深男演員林雪、女演員周秀娜、新生代演員劉俊謙及袁澧林（排名不分先後），將會以漫畫化的禮服造型亮相，陪伴這 13 位漫畫人物共同踏上長約 100 米、以多啦A夢主題顏色為創作概念的「藍」地毯。 由即日起，可於官方網站 建立 DORAEMON ID 數碼虛擬身分，設計你的個人化專屬漫畫形象，挑選身型、臉型、膚色、髮型、服飾等，化身多啦 A 夢的好友。持票觀眾更可憑 DORAEMON ID 解鎖「100％電子印章」互動體驗，紀錄與多啦 A 夢的每一個時刻。觀眾可利用場內提供的電子蓋章，於手機上 DORAEMON ID 頁面掃描，即可集齊 6 個「100％電子印章」。

《 100% 多啦 A 夢 &FRIENDS 》 展覽＋ 100%多啦A夢空中樂園 共逾萬尺的收費展區，位於K11 MUSEA 6樓，帶忠實粉絲走入百分百多啦A夢世界，其中室內的「100%多啦A夢動漫藝術展覽廳」，將獨家放映ARR斥資的原創短篇動畫——日本著名動畫公司「Shin-Ei Animation」為香港度身訂造原創動畫。展館另特設沉浸式體驗空間及互動裝置，同時展出多幅官方授權原畫復刻作品、大長篇及精選電影場景，及17組首次展示的雕塑。 「100%多啦A夢空中樂園」，將展示36個多啦A夢立體雕塑，當中包括13個電影多啦A夢造型及23個趣怪造型，包括蕃薯、野狼、大雄以及多啦A夢混合體等。憑一張門票已可進入兩個展館，更可獲贈粉絲必藏紀念徽章。免費及收費展區均位於K11文化藝術區Victoria Dockside。 7月13日起開放的展覽將分為免費及收費展區，參觀人士須於Klook購買收費展區門票，透過網上系統預約入場日子及時間，每節名額有限，先到先得。門票5月25日起在Klook公開發售，憑票進入收費展區時將可領取非賣紀念品。展覽亦特別推岀「特典套裝」（限量3,000套），連一張門票及「100%多啦A夢&FRIENDS」特別造型徽章立牌套裝（1套9枚，隨意門同漫畫家造型係特典套裝專屬！）及貼紙；一般門票亦會隨機贈送嘅特別造型徽章，讓粉絲一拼收藏整套限量徽章。因場地容納人數有限的原因，為保障活動安全有序進行，所有收費展區門票只限於網上購票。會場不設門票銷售，請參觀人士預先網購門票。 5月30日更新：收費展廳門票已全部售罄！屆時展覽設有部分免費展區，包括全球最高充氣Doraemon、不同造型Doraemon & Friends、100%星光大道等，喜歡多啦A夢一定要密切留意最新消息 。 6月13日更新：這次破天荒大型展覽，獲得眾多本地及海外多啦A夢粉絲追捧，為本年度香港一大盛事。巡迴特展加推門票將於6月17日早上11時在Klook平台發售，參觀人士可透過網上系統，購買加推場次8月12日至8月18日的收費展區門票，預約入場日子及時間，每人每次限購4張門票。每節名額有限，先到先得。憑票進入「100%多啦A夢動漫藝術展覽廳」時將可領取非賣紀念品。有興趣的朋友們務必把握這個機會，及早預訂門票，不要錯過這個難得的展覽。 《 100% 多啦 A 夢 &FRIENDS 》 巡迴特展（香港） 日期：7月13日至8月18日 收費展區：K11 MUSEA 6樓 門票：$150 (12歲或以上)；$120 (4-11歲) 首輪發售日期：5月25日 次輪發售日期：5月27日早上11時起（可預購7月22日至8月11日門票） 加推門票發售日期：6月17日早上11時起（可預購8月12日至8月18日門票） 立即預購多啦A夢展覽門票

多啦 A 夢 展覽｜ 胖虎世界巡迴演唱會 多啦A夢動畫陪伴幾代人成長，主辦單位ARR獲Fujiko Pro協助，邀得製作多啦A夢動畫的日本著名動畫公司「Shin-Ei Animation」，為香港度身訂造原創動畫，故事以「胖虎要來香港開演唱會」為主旨，並透過新登場特別法寶「100%朋友召喚鈴」，號召好友，還可看到大家熟悉的港景，粉絲絕對要購票入展廳觀看。