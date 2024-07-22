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生活
2024-07-22 11:00:00

多啦A夢展覽限定加推收費區門票 今日公開發售 內附購票詳情

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多啦A夢展覽限定加推收費區門票 7月22公開發售 內附購票詳情

多啦A夢展覽限定加推收費區門票 7月22公開發售 內附購票詳情

全球最大型多啦A夢展覽之一的「100%多啦A夢&FRIENDS」巡迴特展，收費展區門票公開發售後極速被搶購一空。主辦單位宣佈，將為由7月23日（星期二）至8月18日（星期日）收費展區的餘下場次，終極加推小量名額，供粉絲訂購。即睇搶飛詳情！

加推門票將於7月22日早上11時在Klook平台發售，參觀人士可透過網上系統，購買收費區7月23日至8月18日的加推門票，預約入場日子及時間，每人每次限購4張門票。每節名額有限，先到先得。

憑票進入「100%多啦A夢動漫藝術展覽廳」時將可領取非賣紀念品，及可憑入場手帶到免費戶外展區作現場輪候入場。

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即睇多啦A夢收費展區看點！

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「100%多啦A夢&FRIENDS」巡迴特展（香港）收費展區加推門票詳情

終極加推 小量門票

之場次

2024年7月23日至8月18日（星期二至星期日）（**小量名額）

 

週一至週四 11:00AM - 9:00PM（8:00PM為最後入場）

週五 11:00AM - 10:00PM（8:40PM為最後入場）

週六至週日 10:00AM - 10:00PM（8:40PM為最後入場）

開售時間

7月22日早上11時起

購票網站

Klook

備註
  1. 會場不設門票銷售
  2. 每人每次限購4張門票。
  3. 每節名額有限，先到先得。

門票詳情

Klook套票 - 收費展區入場門票

Klook售價

一般門票（12歲或以上）

HKD 150

一般門票（4 - 11歲）

HKD 120

觀眾可憑收費展區門票進入兩個展館：「100%多啦A夢動漫藝術展覽廳」 、「100%多啦A夢空中樂園」，及隨機獲贈粉絲必藏紀念徽章。