多啦A夢展覽限定加推收費區門票 今日公開發售 內附購票詳情

全球最大型多啦A夢展覽之一的「100%多啦A夢&FRIENDS」巡迴特展，收費展區門票公開發售後極速被搶購一空。主辦單位宣佈，將為由7月23日（星期二）至8月18日（星期日）收費展區的餘下場次，終極加推小量名額，供粉絲訂購。即睇搶飛詳情！
加推門票將於7月22日早上11時在Klook平台發售，參觀人士可透過網上系統，購買收費區7月23日至8月18日的加推門票，預約入場日子及時間，每人每次限購4張門票。每節名額有限，先到先得。
憑票進入「100%多啦A夢動漫藝術展覽廳」時將可領取非賣紀念品，及可憑入場手帶到免費戶外展區作現場輪候入場。
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「100%多啦A夢&FRIENDS」巡迴特展（香港）收費展區加推門票詳情
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終極加推 小量門票
之場次
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2024年7月23日至8月18日（星期二至星期日）（**小量名額）
週一至週四 11:00AM - 9:00PM（8:00PM為最後入場）
週五 11:00AM - 10:00PM（8:40PM為最後入場）
週六至週日 10:00AM - 10:00PM（8:40PM為最後入場）
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開售時間
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7月22日早上11時起
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購票網站
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備註
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門票詳情
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Klook套票 - 收費展區入場門票
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Klook售價
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一般門票（12歲或以上）
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HKD 150
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一般門票（4 - 11歲）
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HKD 120
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觀眾可憑收費展區門票進入兩個展館：「100%多啦A夢動漫藝術展覽廳」 、「100%多啦A夢空中樂園」，及隨機獲贈粉絲必藏紀念徽章。