多啦A夢展覽限定加推收費區門票 7月22公開發售 內附購票詳情

全球最大型多啦A夢展覽之一的「100%多啦A夢&FRIENDS」巡迴特展，收費展區門票公開發售後極速被搶購一空。主辦單位宣佈，將為由7月23日（星期二）至8月18日（星期日）收費展區的餘下場次，終極加推小量名額，供粉絲訂購。即睇搶飛詳情！

加推門票將於7月22日早上11時在Klook平台發售，參觀人士可透過網上系統，購買收費區7月23日至8月18日的加推門票，預約入場日子及時間，每人每次限購4張門票。每節名額有限，先到先得。

憑票進入「100%多啦A夢動漫藝術展覽廳」時將可領取非賣紀念品，及可憑入場手帶到免費戶外展區作現場輪候入場。