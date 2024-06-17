多啦A夢巴士站打卡位！IG玩遊戲贏限定公仔及展覽門票

繼早前多啦A夢(叮噹)於港鐵及昂坪360纜車出現後，多啦A夢又有新搞作啦！作為首席贊助「100%多啦A夢 & FRIENDS」巡迴特展（香港）的保誠保險有限公司，今個夏天會推出一系列線上線下宣傳活動。當中包括多啦A夢巴士站打卡位、Instagram有獎遊戲贏限定公仔及展覽門票、Instagram多啦A夢濾鏡及抽獎活動等。喜歡多啦A夢的你千萬不要錯過，即睇內文詳情！
「100%多啦A夢&FRIENDS」Instagram 濾鏡及限時動態遊戲捕捉多啦A夢
由即日起，大家可透過濾鏡與多啦A夢進行有趣的線上互動，更可在捕捉精彩瞬間的同時，為自己的靚相增添獨特的多啦A夢色彩！
保誠將在Instagram同步發起捕捉「多啦A夢」限時動態遊戲，讓市民捕捉多款可愛的多啦A夢，更可將其截圖設定為手機背景，為手機畫面添上獨一無二的新鮮感！
即玩Instagram濾鏡
Instagram玩遊戲贏限定公仔及展覽門票
保誠將於7月推出兩輪Instagram有獎遊戲激發市民創意，市民有機會贏取保誠限定之「100%多啦 A 夢 & FRIENDS公仔」及「收費展區門票」，記得緊貼保誠Instagram的最新消息，萬勿錯過！
多啦A夢巴士站打卡熱點
保誠於7月初起將多個巴士站變成多啦A夢打卡位︰鄰近港鐵尖沙咀站、銅鑼灣崇光百貨外，以及金鐘太古廣場外，讓市民盡情與可愛的多啦A夢合影留念，留下專屬他們的難忘回憶。
大抽獎活動贏多啦A夢限定公仔
大抽獎活動將於7月2日至22日舉辦，參與人士需在推廣期內於保誠網頁成功登記，即可參加抽獎。參加者有機會贏取保誠限定之「100%多啦 A 夢 & FRIENDS多啦A夢公仔」，絕對不容錯過！