多啦A夢巴士站打卡位！IG玩遊戲贏限定公仔及展覽門票

繼早前多啦A夢(叮噹)於港鐵及昂坪360纜車出現後，多啦A夢又有新搞作啦！作為首席贊助「100%多啦A夢 & FRIENDS」巡迴特展（香港）的保誠保險有限公司，今個夏天會推出一系列線上線下宣傳活動。當中包括多啦A夢巴士站打卡位、Instagram有獎遊戲贏限定公仔及展覽門票、Instagram多啦A夢濾鏡及抽獎活動等。喜歡多啦A夢的你千萬不要錯過，即睇內文詳情！

「100%多啦A夢&FRIENDS」Instagram 濾鏡及 限時動態遊戲 捕捉多啦 A 夢

由即日起，大家可透過濾鏡與多啦A夢進行有趣的線上互動，更可在捕捉精彩瞬間的同時，為自己的靚相增添獨特的多啦A夢色彩！

保誠將在Instagram同步發起捕捉「多啦A夢」限時動態遊戲，讓市民捕捉多款可愛的多啦A夢，更可將其截圖設定為手機背景，為手機畫面添上獨一無二的新鮮感！

Instagram 玩遊戲贏限定公仔及展覽門票

保誠將於7月推出兩輪Instagram有獎遊戲激發市民創意，市民有機會贏取保誠限定之「100%多啦 A 夢 & FRIENDS公仔」及「收費展區門票」，記得緊貼保誠Instagram的最新消息，萬勿錯過！