多啦A夢無人機表演時間7.20第二彈！內附會場限定紀念品/最佳觀賞位置

早前多啦A夢(叮噹)於5月舉辦的全球首場多啦A夢無人機匯演反應熱烈，主辦單位AllRightsReserved (ARR) 宣佈將於7月20日，再次舉辦第二場無人機匯演！今次多啦A夢無人機表演移師尖東上空，更會加入全新精彩內容，一千架無人機將化身為各式各樣的經典多啦A夢場景與造型。喜歡多啦A夢的你千萬不要錯過，即睇內文最佳觀賞位置及日期！

多啦A夢無人機表演 移師至 星光大道近尖東的海域上空 5月舉辦的全球首場多啦A夢無人機匯演反應熱烈，主辦單位AllRightsReserved (ARR) 宣佈，將於7月20日（星期六）再度在維港上空舉辦第二場匯演，當中加入全新精彩內容，一千架無人機將化身為各式各樣的經典多啦A夢場景與造型，為觀眾帶來視覺盛宴。 是次匯演位置將移師至尖東的海域上空，並加入全新精彩內容，一千架無人機將再次化身為各式各樣的經典多啦A夢場景與造型，為觀眾帶來視覺盛宴。今次匯演長度與上次相若，連無人機升降約15分鐘，內容卻加長至10分鐘左右。 7月生日優惠合集 盤點各大酒店+餐飲+玩樂優惠 生日自助餐/免費生日蛋糕/主題樂園優惠

多啦A夢無人機表演時間及日期 第二場匯演暫定於7月20日（星期六）舉行，但由於無人機會受風雨等因素影響，加上7月天氣多變不穩定，請市民旅客緊貼官方網站及社交平台公佈的最新詳情。同時主辦單位希望與粉絲共同集氣，能和多啦A夢再度空中結緣。 無人機匯演當日，尖沙咀將實施封路及人流管制措施，屆時梳士巴利道部分行車路段（東行及西行）和附近一帶的道路將會封閉，詳情待有關部門公佈。無人機匯演建議觀賞位置是尖沙咀海濱花園（尖東海旁）附近，及封閉後的梳士巴利道（東行）部份行車路段。此外，其餘尖沙咀海旁的位置或會受附近建築物阻擋而未能觀賞是次匯演，例如文化中心及藝術館一帶，敬請市民留意。 此外，為配合封路等措施，7月20日當日「100%多啦A夢&FRIENDS」巡迴特展地下的免費「100%多啦A夢户外展區」，已暫停網上預約，僅限持有當日收費展廳門票人士進場。 即睇多啦A夢免費展區最新消息 重溫全球首場多啦A夢無人機匯演

多啦A夢無人機匯演紀念品 周五起會場發售 為慶祝全球首場多啦A夢無人機匯演於香港展岀，大會特別推岀一系列會場限定版無人機匯演主題紀念品，包括無人機匯演特別版T恤套裝、T恤（白色/黑色）、樽裝水、打氣冷凍毛巾及LED應援棒，件件各有特色，讓粉絲們為無人機匯演應援。紀念品將於7月19日（星期五）起於K11 MUSEA G33 及 6樓 期間限定店（為持收費區門票者專設）發售。