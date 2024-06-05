多啦A夢纜車登陸昂坪360！巨型扭蛋機／胖虎演唱會場景／1:1多啦A夢雕塑／限定精品

繼早前多啦A夢(叮噹)於港鐵列車及月台出現後，多啦A夢由6月14日起將會現身於昂坪360！屆時除了有多啦A夢纜車之外，亦會有主題巨型扭蛋機、昂坪獨家「胖虎世界巡迴演唱會」場景，以及1:1多啦A夢雕塑。喜歡多啦A夢的你千萬不要錯過，即睇內文詳情！

「100%多啦A夢&FRIENDS@昂坪360」將率先於2024年6月14日至9月1日舉行，與多啦Ａ夢一同以「100%朋友召喚鈴」的力量，集合一眾好友搶先於昂坪見面！活動期間，「100%多啦A夢」主題纜車將翱翔天際，主題巨型扭蛋機、昂坪獨家「胖虎世界巡迴演唱會」場景裝置，以及數個多啦A夢1:1原大造型雕塑將於昂坪市集不同角落出現。另外，昂坪360特別推出慈善「100%朋友召喚鈴」大冒險套裝，讓你在換取主題限定精品和參與尋寶遊戲外，捐助有需要人士，在盛夏傳播愛與溫暖。

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