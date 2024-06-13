多啦A夢纜車登陸昂坪360！巨型扭蛋機／1:1多啦A夢打卡位／限定精品／胖虎演唱會場景

繼早前多啦A夢(叮噹)於港鐵列車及月台出現後，多啦A夢由6月14日起將會現身於昂坪360！屆時除了有多啦A夢纜車之外，亦會有主題巨型扭蛋機、昂坪獨家「胖虎世界巡迴演唱會」場景，以及1:1多啦A夢打卡位。喜歡多啦A夢的你千萬不要錯過，即睇內文詳情！

「100%多啦A夢&FRIENDS@昂坪360」將率先於2024年6月14日至9月1日舉行，與多啦Ａ夢一同以「100%朋友召喚鈴」的力量，集合一眾好友搶先於昂坪見面！活動期間，「100%多啦A夢」主題纜車將翱翔天際，主題巨型扭蛋機、昂坪獨家「胖虎世界巡迴演唱會」場景裝置，以及數個多啦A夢1:1原大造型雕塑將於昂坪市集不同角落出現。另外，昂坪360特別推出慈善「100%朋友召喚鈴」大冒險套裝，讓你在換取主題限定精品和參與尋寶遊戲外，捐助有需要人士，在盛夏傳播愛與溫暖。

由6月15日早上10時起，於東涌纜車站售票處憑即日來回纜車票或360全年通，並捐款$50予鄰舍輔導會，可獲得豆沙包主題頭箍及任務卡參與「100%朋友召喚鈴」大冒險。參加者於昂坪市集完成任務後，即可換取鈴鐺斜揹小袋一個。「100%朋友召喚鈴」大冒險任務套裝限量500份，每張合資格纜車票或360全年通只限換取一份，先到先得，換完即止。所得善款將全數撥捐鄰舍輔導會。