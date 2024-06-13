多啦A夢纜車登陸昂坪360！巨型扭蛋機／1:1多啦A夢雕塑／限定精品／胖虎演唱會場景

繼早前多啦A夢(叮噹)於港鐵列車及月台出現後，多啦A夢由6月14日起將會現身於昂坪360！屆時除了有多啦A夢纜車之外，亦會有新法寶巨型扭蛋機、昂坪獨家「胖虎世界巡迴演唱會」場景，以及1:1原大多啦A夢雕塑。喜歡多啦A夢的你千萬不要錯過，即睇內文詳情！

「100%多啦A夢&FRIENDS@昂坪360」將率先於2024年6月14日至9月1日舉行，與多啦Ａ夢一同以「100%朋友召喚鈴」的力量，集合一眾好友搶先於昂坪見面！活動期間，「100%多啦A夢」主題纜車將翱翔天際，主題巨型扭蛋機、昂坪獨家「胖虎世界巡迴演唱會」場景裝置，以及數個多啦A夢1:1原大造型雕塑將於昂坪市集不同角落出現。另外，昂坪360特別推出慈善「100%朋友召喚鈴」大冒險套裝，讓你在換取主題限定精品和參與尋寶遊戲外，捐助有需要人士，在盛夏傳播愛與溫暖。 昂坪360推出纜車季度通，購買的賓客能夠在今年11月30日前，無限次乘搭昂坪360標準纜車，同時會獲贈1個「100%朋友召喚鈴」巨型扭蛋機代幣，以及拍攝「100%多啦A夢」限定相框貼紙相１次。絕對值得所有粉絲納入珍藏名單！360季度通定價港幣$360，購買３張或以上可享有85折優惠。 由6月15日早上10時起，於東涌纜車站售票處憑即日來回纜車票或360全年通，並捐款$50予鄰舍輔導會，可獲得豆沙包主題頭箍及任務卡參與「100%朋友召喚鈴」大冒險。參加者於昂坪市集完成任務後，即可換取鈴鐺斜揹小袋一個。「100%朋友召喚鈴」大冒險任務套裝限量500份，每張合資格纜車票或360全年通只限換取一份，先到先得，換完即止。所得善款將全數撥捐鄰舍輔導會。

期間限定多啦A夢纜車 「100%多啦 A夢」主題纜車換上多啦 A 夢標誌性藍色，並於車身繫上新登場特別法寶「100%朋友召喚鈴」，召喚世界各地好朋友到昂坪市集聚首狂歡！其中一架*坐滿31隻不同造型與表情的多啦 A夢，熱鬧非常，若在乘搭纜車途中遇上，別忘與他們打招呼。如果想與多啦 A 夢近距離接觸，就要乘搭由水晶纜車變身而成的「100%多啦A夢」主題纜車載客版，纜車車門亦換上「隨意門」主題顏色粉紅色，從踏入車廂展開旅程，沿途以山海美景作為背景，與玻璃上造型各異的多啦 A 夢拍出一張張獨一無二的合照。*全包版主題纜車並不載客

「100%朋友召喚鈴」巨型扭蛋機 扭出法寶造型文具 新登場特別法寶「100%朋友召喚鈴」為2.5米高的裝置，在昂坪市集圓形廣場上，聯同6個不同造型的多啦A夢，和法寶「隨意門」，等著與大家合照！不過，打開隨意門後要小心，別被「說謊鏡」反射出來的高大威猛版多啦A 夢誘騙芳心。「100%朋友召喚鈴」裝置內有乾坤，實際上還是一台巨型扭蛋機！只要完成指定步驟，即可參加扭蛋機抽獎活動，獲得多啦A夢法寶「隨意門」、「時光布」、「記憶麵包」造型文具及其他昂坪360精品。

昂坪獨家胖虎場景＋多啦A夢限定貼紙相框 粉絲最引頸期盼的「胖虎世界巡迴演唱會」場景裝置限定在昂坪市集出現，呈現主角經常於課後消遣的標誌空地場景。另外，十個立體多啦A夢1:1原大雕塑將穿上電影主題服飾，從７月13日至8月11日，在昂坪市集不同角落與大家見面，記得把握機會與這些香港限定雕塑留影！ 想要拍攝多啦A夢主題的照片的話，不妨到360旅遊資訊中心拍攝「100%多啦A夢」限定貼紙相框貼紙相，利用場內各種趣怪道具，與親友拍下美好的一刻。只要持即日纜車門票及在昂坪市集消費滿港幣$100，並讚好及追蹤昂坪360社交媒體專頁，即可拍攝多啦A夢限定相框貼紙相一次！ 「100%多啦A夢」限定貼紙相框 日期：2024年6月14日至9月1日 時間：上午11時至下午5時 地點：360旅遊資訊中心 詳情：憑即日纜車門票及於昂坪市集消費滿港幣$100，並讚好及追蹤昂坪360社交媒體專頁，即可拍攝多啦A夢限定相框貼紙相乙次。昂坪市集消費不包括在流動攤位的消費，每張單據限拍攝乙次。多啦A夢限定相框貼紙相數量有限，先到先得，換完即止。

昂坪360纜車票優惠低至8折 必搶Klook低至8折優惠！買昂坪360纜車門票 / 任何產品滿$390 輸入優惠碼【NP36020】可享8折優惠。預訂時更可選擇加購纜車探知館門票、美食餐券及360動感影院等特色項目，開展豐富纜車之旅！ 標準車廂單程纜車門票：只需$195起 限時優惠開賣日期：6月6日至6月30日 適用日期：6月6日至6月30日 立即預訂車票

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