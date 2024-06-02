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生活
2024-06-02 10:00:00

多啦A夢輕鐵站月台＋3款主題列車率先睇！內附多啦A夢列車時間表

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多啦A夢列車兆康站月台率先睇！3款設計主題列車遊走輕鐵/東鐵綫/機場快綫

多啦A夢列車兆康站月台率先睇！3款設計主題列車遊走輕鐵/東鐵綫/機場快綫

最近多啦A夢(叮噹)成為全城熱話，除了早前的多啦A夢無人機匯演及快閃中山公園外，7月亦會舉辦多啦A夢展覽。而港鐵公司亦與主辦單位合作，率先推出輕鐵兆康站「多啦Ａ夢主題月台」及「100%朋友召喚鈴」為主題的三列期間限定列車，分別遊走輕鐵、東鐵綫及機場快綫。喜歡多啦A夢的你千萬不要錯過，即睇內文詳情！

多啦A夢主題列車 (董立華攝)

多啦A夢主題列車 (董立華攝)

今個夏天，多啦A夢將會帶同新登場法寶「100%朋友召喚鈴」來到香港，召喚全城好友向夢想啟航！港鐵公司和展覽主辦單位─創意品牌AllRightsReserved合作，由即日起，於輕鐵兆康站引入首個「多啦A夢主題月台」，並率先推出三列主題列車，分別遊走輕鐵、東鐵綫及機場快綫。

多啦A夢主題列車 (董立華攝) 多啦A夢深藍色車廂與天花 座位後車身藍色主題造型

輕鐵兆康站三號月台變身為「多啦A夢主題月台」

首次推出的「多啦A夢主題月台」，以其深藍色作為主調，襯托是次活動推出的新登場特別法寶「100%朋友召喚鈴」。整個月台亦換上是次活動主題海報及裝飾，召喚各方朋友向四方啟航。喜歡多啦A夢的你，立即去打卡啦！

輕鐵兆康站「多啦A夢主題月台」 多啦A夢主題月台 (董立華攝)

多啦A夢主題列車 輕鐵列車率先睇

輕鐵主題列車車身特別以深藍色作為主調，列車車門也塗上粉紅色，化身市民熟悉的法寶「隨意門」，車頭與車尾分別加上模擬多啦A夢的招牌叮噹及紅色尾巴，車身配上巨型「100%朋友召喚鈴」及不同造型與表情的多啦A夢，為乘客增添興奮與期待。這輛穿上「新裝」的輕鐵將在鬧市間穿梭，為大家帶來一種煥然一新的感覺。主題列車車廂內8款卡通造型的裝飾，遍佈列車天花、吊環及座位；配上車門玻璃上的活動標誌，與乘客結伴出行。主題列車將會率先行走610綫(屯門碼頭來往元朗)，大家記得把握機會，與多啦A夢主題列車打卡留念。

 

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多啦 A 夢主題列車 (董立華攝) 多啦A夢主題列車 (董立華攝) 多啦A夢主題列車 (董立華攝) 多啦A夢主題列車 (董立華攝) 多啦A夢主題列車 (董立華攝) 多啦A夢主題列車 (董立華攝) 多啦A夢主題列車 (董立華攝) 多啦A夢主題列車 (董立華攝) 多啦A夢主題列車 (董立華攝) 多啦 A 夢主題列車與策展人林樹鑫 (董立華攝) 多啦 A 夢主題列車 (董立華攝) 多啦 A 夢主題列車 (董立華攝)

多啦A夢主題列車 東鐵綫及機場快綫列車設計

東鐵綫及機場快綫主題列車車廂內亦會披上多啦A夢主題設計，包括塗上「隨意門」色調的車門、車廂與車門玻璃窗亦會出現各款趣怪的多啦A夢造型，迎接從世界各地而來的朋友！其中機場快綫主題列車天花佈滿不同多啦A夢圖案，而由法寶「說謊鏡」化身的「型仔多啦A夢」只會於東鐵綫主題列車上限定現身，粉絲記得把握機會與他合照！

多啦A夢深藍色車廂與天花 踏進列車「隨意」穿梭香港 座位後車身藍色主題造型 「型仔多啦A夢」驚喜現身

多啦A夢主題列車時間表

主題列車暫定行駛至八月中，大家可參閱以下時間表留意多啦A夢出沒！

多啦A夢輕鐵

多啦A夢主題輕鐵 (車號 1159/1160)
行車時間表 (5月31日至6月7日)

日期 路綫 開始服務時間 結束服務時間
6月2日 751 05：33
友愛站開出		 21：08
抵達友愛站
6月3日至7日 751 05：42
友愛站開出		 21：12
抵達友愛站

多啦A夢東鐵綫

行車時間表(5月31日至7月14日*)

過境列車 平日
首班車		 平日
尾班車		 星期六、日及公眾假期
首班車		 星期六、日及公眾假期
尾班車
由金鐘站開出 06:18 21:41 08:52 22:55
由羅湖站開出 07:12 22:32 11:30 23:51
由落馬洲站開出 12:12 20:49 09:47 22:02

*此行車時間表不適用於2024年6月8、9、10、29、30日及7月1日。

多啦A夢機場快綫

由5月27日起，機場快綫多啦A夢主題列車將會行駛香港站至博覽館站，如果想確保見到主題列車，乘客可於星期二至日以下特定時間到達香港站。

機場快綫車站 星期二至日
香港站 13:43
14:53
16:02

 

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