多啦A夢高鐵周六啟航！乘客可免費獲頭枕布 往來香港與深圳／廣州 (內附時間表)

早前多啦A夢(叮噹)展覽開幕，掀起全城熱話。而港鐵公司早前亦與主辦單位合作，期間限定推出輕鐵兆康站及三列多啦A夢列車。港鐵公司現宣佈推出多啦A夢高鐵「100%多啦A夢&FRIENDS」主題列車，正式接載旅客穿梭香港、深圳和廣州！車廂內外更遍佈50多款多啦A夢造型裝飾，乘客更可免費獲座位頭枕布；西九龍站亦有3隻1:1多啦A夢造型雕塑。喜歡多啦A夢的你千萬不要錯過，即睇內文詳情！

多啦A夢高鐵 乘客可獲座位頭枕布

港鐵公司與《100%多啦A夢 & FRIENDS》巡迴展覽的主辦單位AllRightsReserved，推出首列粵港跨境高鐵《100%多啦A夢 & FRIENDS》主題列車，由7月27日起接載旅客往來香港、深圳和廣州，至8月18日於指定日子及班次行走。首班多啦A夢高鐵列車將於7月27日周六早上8時23分開出，前往廣州南站。高鐵多啦A夢主題列車集合超過50個特別造型佈置，讓你沉浸式被多啦A夢包圍，無論在車外車內不同地方都會找到特別造型的多啦A夢蹤影！乘客在特定日子及班次登車時，可於西九龍站領取印有多啦A夢圖案的座位頭枕布。

個別指定日子及班次由香港西九龍站出發的主題列車更增設了《100% 多啦 A 夢& FRIENDS》座位頭枕布， 頭枕布將於香港西九龍站 B3 層入閘登車時派發，每位主題列車的乘客限取一塊，派完即止。