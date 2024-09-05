多啦A夢｜Catalog聯乘Doraemon主題新推夏秋服飾！法寶造型家具産品

Catalog聯乘多啦A夢，推出全新Doraemon系列！是次全新主題以Doraemon的不同造型和法寶作靈感，打造出一系列大人和小童服裝，包括印花圖案Tee、毛衣、 恤衫等，亦以牛仔布料設計出充滿時尚感的一系列週邊商品。不可錯過首次推出的家具産品，將Doraemon圖案融入家品，喚起兒時無憂無慮時光。Doraemon系列將於9月5日於全線Catalog門市及網店正式推出，各位Fans記得不要錯過。

Catalog x Doraemon 日常配飾系列 是次聯乘推出了多款可愛日常配件，為你的穿著配搭上增加更多細節！系列推出了各種顏色短襪，這些襪子上還印有鈴鐺、隨意門、豆沙色和 Doraemon 印花，為你的日常穿搭增添亮點。這些短襪採用舒適的材質，適合各種場合穿著，無論是搭配運動鞋還是涼鞋，都能展現出時尚感。 同時帶來印有 Doraemon 圖案的抽繩束口斜孭袋，肩帶為可拆式設計，可以轉換成抽繩索袋，一袋兩用，輕鬆搭配不同造型。此外，袋上還掛上一個紅色小球，就像 Doraemon 的尾巴，絕對能為你的服裝作點綴，既輕便又帶有可愛感。除了較小型的斜孭袋，系列還推出 Doraemon 貼布車花圖案袋，正面印有可愛的 Doraemon，純真的模樣非常惹人喜愛。這個袋子容量較大，足夠收納外出所需物品，讓 Doraemon 可以陪伴你上班和上學。 夏天太陽猛烈，漁夫帽絕對是夏日必備的時尚配件。今次系列推出 Doraemon 圖案的牛仔布漁夫帽，不僅能遮擋陽光，更能為你的造型增添悠閒氛圍。更有Doraemon 可斜孭式卡套袋，掛繩設計方便攜帶，而袋子的背面更有透明位置，讓你可以擺放手機，實用又方便。 今次系列還首次推出了家具産品，首先為大家介紹 Doraemon 木碗，碗上的木紋令它充滿質感。此外，碗外的雷射鈴鐺和碗底的雷射 Doraemon 圖案更為它增添一絲趣味性。夏日炎炎回家後吃一碗沙律，消暑之餘看到碗底的 Doraemon 圖案後，煩惱都能一掃而空。 為了讓 Doraemon 融入生活，系列還推出了Doraemon 迷你木櫈，木櫈上印上鈴鐺圖案。可愛的木製家具不但能令家內增添新意，而且讓人十分治癒，充滿正能量。系列還推出了記憶麵包造型坐墊，不但造型搞怪新奇，材質柔軟舒服，讓你可以坐得更舒適，非常適合長期坐於辦公室或家中座椅的人士。

Catalog x Doraemon 牛仔布服飾系列 系列首次推出以藍、白色為主的牛仔布服飾，仿牛仔布材質柔軟輕薄，而且透氣涼爽。即使在炎炎夏日亦可以輕鬆展現出時尚的個性。 牛仔短款襯衫款式甜美簡約，上面有兩個口袋和印有 Doraemon 字樣，袋上有半個 Doraemon 車花，可愛感滿分!系列還推出了牛仔長裙，正面看似與一般牛仔長裙無異，但其實口袋邊暗藏一個 Doraemon 車花，而且背面的口袋還有 Doraemon 字樣和探頭車花。大家可以搭配剛才介紹的牛仔短款襯衫，打造 denim on denim 造型，拉長下身比例，不但無須為穿搭大傷腦筋，而且時尚型格。 另外亦推出寬鬆版形的針織冷衫，胸口有正在嘟嘴的 Doraemon 車花，背面有 Doraemon 正面輪廓，可愛又低調，這款針織冷衫設有白色和深藍色，無論是搭配牛仔褲或短裙都可以活潑又時尚。 第二款是分別有藍色和藍白條紋設計的長袖襯衫，胸口的 Doraemon 車花為穿搭增添俏皮的風格。襯衫上的第二顆紐扣更有 Doraemon 的鈴鐺造型，整個設計型格之餘又帶有一絲可愛感。

Catalog x Doraemon 日常系列 為大家帶來了一系列休閒日常的服飾，設計當中隱藏着不同小巧思，就例如整個系列的標籤採用了 Doraemon 的鈴鐺，絕對能為你的日常穿搭增添新意。 當然不少得多款百搭的休閒 Tee，胸口有嘟起嘴的 Doraemon 刺繡，背面有 Doraemon 的微笑圖案，簡單的設計更能輕易搭配不同的日常穿搭。另一款藍色 Tee 正面有 Doraemon 探着頭偷看的圖案，淘氣又可愛，而且手袖還印有 Doraemon 字樣，增添趣味感。若喜歡更有設計感和獨特性的 Tee，大家可以選擇以牛仔材質拼接而成的款式，這件 Tee 上印有開朗的 Doraemon 圖案，大家可以挑選藍色或藍白色，打造個人的個性穿搭。 系列同時推出了白色和藍色的印花 Tee，胸口位置的 Doraemon 手拿縮小電筒和記憶麵包，魔術貼設計令縮小電筒可以意拆下或貼上，獨特之餘還充滿設計感。 另一款印花 Tee 印有輕鬆、快樂和生氣三個不同表情的 Doraemon，背後印有 Doraemon 的身份簡介字樣，而且有黑、白兩種顏色選擇，可愛又百搭。 還有一款寶藍色 Tee，正面印有 Doraemon 戴着竹蜻蜓飛行的圖案，背面則印有不同法寶，例如可以把舊東西變成新東西的時光布、能招攬客人的來來貓和可以令人跌倒的倒地殺手等。看到這些法寶，相信大家都會感到熟悉！ 系列還設計了胸口位置帶有鈴鐺公仔的 Tee，公仔內可存放小物，而且加入了啪鈕設計，可以將其用作鎖匙扣，巧妙的設計讓這件 Tee 美觀又實用。此外，手袖位置還藏有一個 Doraemon，大家可以選擇白色或藍色，展現俏皮的風格。 另一款短袖襯衫，以深藍色為底色，口袋上有 Doraemon 車花，而且整件系列佈滿 Doraemon 法寶暗花，非常適合度假時展現時尚潮流的個人風格，盡顯夏日風情。接下來介紹的藍白間條 Tee，款式簡單低調，而且暗藏着三個Doraemon 印花，衣服上的 Doraemon 嘟起嘴，等待眼力好的你發現他，為設計增添了一份低調而可愛的元素。 另一款 Tee 以黑色為底色，胸口的貼布車花隨意門非常吸引眼球 ，而且使用了魔術貼設計 ，只要你打開隨意門，就可以看到 Doraemon 在等待你，彷如進入了動畫世界般神奇。 最後一款 Tee 有黑色和白色，胸口有口袋設計，而且有 Doraemon 最愛的豆沙包車花，其中一個豆沙包戴上竹蜻蜓飛走，Tee 的背面印有戴着竹蜻蜓 Doraemon ，相信是貪嘴的 Doraemon 正在尋找他的豆沙包。這種設計展現了故事情節和細節，為整個設計增添了一份趣味和獨特性。

Catalog x Doraemon 小童服飾系列 Doraemon 系列不僅為大人設計出多款時尚服飾，還為小童推出了一系列俏皮可愛的服飾。讓大人小童都可以把喜歡的卡通人物穿在身上，成為目光焦點。 先來介紹一下能扮演成 Doraemon 的 Tee，正面有啪鈕設計的鈴鐺和 Doraemon 標誌性的百寶袋，背面還有立體的紅色尾巴，小朋友穿上後立刻化身為討喜和樂於助人的 Doraemon。 除了扮演 Doraemon，系列還推出多啦美造型的 Tee。這件 Tee 以多啦美的黃色為底色，配上藍色頸圈、可拆式鈴鐺、百寶袋和小花造型的尾巴，令穿上它的小女生都可以像多啦美一樣聰明和溫柔。兄妹們更可發揮創意和想像力，一起角色扮演，打造夢幻和冒險的氛圍。 系列亦為小朋友們帶來了與成人款式相同的貼布車花隨意門 Tee，非常適合父母和小朋友穿著親子裝，溫馨又時尚。 小童系列亦有參考了大人款式中 Doraemon 手拿縮小電筒的設計，打造出了專為小朋友們而設的 Tee 款式。小朋友可選擇藍白條紋或白色底色款，白色款的袖邊顏色不一，充滿獨特性。 系列中還有小童獨有的牛仔工人褲，正面有 Doraemon 的輪廓車花，而背面的口袋印有 Doraemon 的屁股，搞怪又有趣。此外，褲上的銀色紐扣亦印有 Doraemon 圖案，細節感滿滿，讓小朋友們享受時尚舒適的穿搭風格。 小童系列還推出了寶藍色和藏藍色牛角袖風褸，正面有除了有 Doraemon 字樣車花之外，背面還有正在飛行的 Doraemon 背影，顏色百搭又充滿童趣，展現出更加生動的風格。

Catalog x Doraemon 系列優惠 優惠1: 凡購買 Doraemon | Catalog 系列全新產品滿指定金額，即送記憶麵包造型坐墊乙個。 *數量有限，售完即止。 優惠2: Doraemon 迷你木櫈率先於網店開始預售，由8月29日起至9月4日於 Catalog 網店，可以優惠價港幣 259 元*預購 Doraemon 迷你木櫈(原價單件港幣 299 元) 。 *數量有限，售完即止。