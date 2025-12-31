多啦A夢｜Catalog x Doraemon全新系列登場 日常系列迎新年/經典藍白調/冬裝/針織單品

多啦A夢迷注意！Catalog推出全新Doraemon系列，於2026新一年展開全新冒險旅程！全新 Doraemon 系列將化身「日常系列」與「新年系列」，率先登場的日常系列以 Doraemon經典藍白調為靈感，推出百搭易襯的衛衣、外套及針織單品等等，更有驚喜周邊登場，包括超療癒毛毯和必買「Doraemon 刺繡吊飾盲盒」。Doraemon x Catalog日常系列現已全線Catalog門市及網店推出，一於去入手各種新衫啦！

為迎接新一年到來，Catalog於1月1日推出Doraemon巨大化豆沙包造型袋，超萌外形兼具實用功能！於指定門市買任何Doraemon | Catalog系列產品，即送Doraemon巨大化豆沙包造型袋一個，名額有限，先到先得，送完即止！

是次日常系列周邊單品，以多啦A夢的可愛力量為日常穿搭注入驚喜！率先登場Doraemon側孭袋，正面印上的Doraemon，加上標誌性鈴鐺，充滿活力；輕巧實用的斜孭小袋，有黑色藍色雙色選擇，袋形可收納手機、紙巾等隨身小物！冬日必入手Doraemon毛毯，展開即可見滿滿的Doraemon表情大集合，更加入啪鈕設計，方便收納；至於多款「主題襪款」，以Doraemon與妹妹Dorami為靈感，搭配竹蜻蜓與鈴鐺等經典元素，每步都充滿童趣幻想！

全新推出的Doraemon刺繡吊飾盲盒，內含五款獨家造型：除了本體可愛度破表的Doraemon，更將四次元口袋裡的經典法寶——「隨意門」、「豆沙包」、「記憶麵包」與「竹蜻蜓」一一化身為精緻吊飾！特別加掛精緻的鈴鐺鐵牌與Doraemon logo刺繡吊牌，細節滿分，絕對是粉絲們不容錯過的收藏品！

多啦 A 夢｜日常系列大人款式

是次Doraemon系列服裝將經典元素融入日常穿搭中！超搶眼的棒球外套系列以經典配色演繹，背後圖案採用印花疊加貼布工藝；而Dorami款則以夢幻粉紅色調為主，全衣精緻刺繡搭配手臂上的花花尾巴圖案。日系文青必收針織外套，以日式雲紋和溫柔藍色為基調，營造自由寫意氛圍。

今次更推出雙面背心外套，一面是暖絨毛料配上立體刺繡，另一面則有優雅藍色暗花。

針織款式方面，藍色和白色的開胸外套款登場，胸前有鈴鐺的圖案,而背面則有戴上竹蜻蜓的Doraemon。另外一款針織冷衫款則以橙藍拼色和藍白配色作設計。

秋冬系列不能錯過衛衣款式，連帽衛衣系列暗藏滿滿彩蛋：Doraemon款以活力藍橙撞色設計，帽內鮮豔橙色帶來意外驚喜，袖口豆沙包刺繡與胸口鈴鐺標誌細節滿滿分！ 壓軸的拉鍊Polo版型以俐落剪裁，藍白雙色選擇既能休閒又能正經。