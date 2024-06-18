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2024-06-18 23:30:36

多圖！本土人手創作微型藝術作品展 於會展展出

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多圖！本土人手創作微型藝術作品展 於會展展出

《細看香港》微型藝術作品展覽，將展示多款具香港文化及城市面貌的特色作品。

「香港．設計廊」(設計廊)今天起至77日呈獻「Love HK 2024」活動─《細看香港》微型藝術作品展覽，與本地微縮模型藝術工作室「TOMA Miniatures」合作，於灣仔會展展出16件人手製作、以香港元素為主題的立體微縮模型，當中四件作品：《龍鳳大禮堂（囍宴）》、《豆漿店》、《藥材舖》、及《皮影戲》更是首次公開亮相。展覽期間，設計廊將精選一系列饒富香港特式的產品供市民選購。

這次展出的立體微縮模型涵蓋多個場景，包括香港傳統節日特色活動《長洲搶包山》及《鵝頸橋打小人》；糅合東西方飲食文化的《冰室》與《扒房》、正宗地道港式「一盅兩件」的《茶樓》；具標誌性建築如灣仔百年古蹟《和昌大押》及70年代香港公共屋邨《兩層雙塔式公屋》；深入民間的舊式理髮店《香港髮廊》等。

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創辦人冀將香港獨特文化和歷史保留

TOMA Miniatures」創辦人陳慧姬表示，感謝香港．設計廊邀請參與活動，讓其獨特的微縮模型能透過設計廊的櫥窗展示給公眾，以獨特的視角感受香港傳統文化和歷史，讓大眾與老香港直接對話。另一位創辦人黎熾明指，是次展出包括其與陳慧姬的學生所製作的作品，相信香港的獨特文化和歷史需要保留下來，而微縮是一個可以把記憶立體化、具體化和永久化的技術，因此非常重視微縮技術的傳承，讓將來的每一個時間點都可以有人利用這項技術把重要的文化保存與延續下去。

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香港．設計廊 Love HK 2024 細看香港 陳慧姬 黎熾明
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