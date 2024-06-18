多圖！本土人手創作微型藝術作品展 於會展展出

這次展出的立體微縮模型涵蓋多個場景，包括香港傳統節日特色活動《長洲搶包山》及《鵝頸橋打小人》；糅合東西方飲食文化的《冰室》與《扒房》、正宗地道港式「一盅兩件」的《茶樓》；具標誌性建築如灣仔百年古蹟《和昌大押》及70年代香港公共屋邨《兩層雙塔式公屋》；深入民間的舊式理髮店《香港髮廊》等。

創辦人冀將香港獨特文化和歷史保留

「TOMA Miniatures」創辦人陳慧姬表示，感謝香港．設計廊邀請參與活動，讓其獨特的微縮模型能透過設計廊的櫥窗展示給公眾，以獨特的視角感受香港傳統文化和歷史，讓大眾與老香港直接對話。另一位創辦人黎熾明指，是次展出包括其與陳慧姬的學生所製作的作品，相信香港的獨特文化和歷史需要保留下來，而微縮是一個可以把記憶立體化、具體化和永久化的技術，因此非常重視微縮技術的傳承，讓將來的每一個時間點都可以有人利用這項技術把重要的文化保存與延續下去。