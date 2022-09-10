多圖｜fresh x Jeffrey魏浚笙 火山茶激活精華 煥發肌膚年輕力量

fresh多年來以不同茶葉加入護膚品中，專研植物基因生物學逾30年，品牌最新發現，火山茶可提升肌能韌性，抵禦引致衰老的生活環境壓力，並推出火山茶激活精華，用後肌膚平滑有緻，充滿彈性，散發年輕光澤感。品牌更找來人氣男神魏浚笙(Jeffrey)拍宣傳短片，一眾咖啡豆(粉絲名)要留意了！

fresh在茶葉護膚的的領域不懈地探索，帶來卓越成果，與在演藝路上力求突破的新生代男神Jeffrey不謀而合，成就今次驚喜聯乘。作為炙手可熱的新星，Jeffrey俊俏五官、高䠷身形，卻有著「天然呆」的反差萌性格，無論在戲劇和綜藝節目都表現亮眼，俘虜不少fans。要把握每個機會，Jeffrey就需要時刻維持最佳狀態，他在全新短片表示，生活環境壓力會削弱肌膚肌能，以火山茶激活精華擊退來自睡眠不足、壓力和不良飲食習慣的傷害，解鎖肌膚年輕力量，展現強韌光澤的彈滑肌膚。