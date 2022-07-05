多相｜SHISEIDO 150 周年 MIRROR 4子化身時空旅人拍宣傳片

護膚品牌SHISEIDO資生堂踏入150周年，找來護膚代言人姜濤、Anson Lo(盧瀚霆)、Edan(呂爵安)及Ian(陳卓賢)，為品牌拍攝宣傳片。4子在影片中化身成SHISEIDO時間旅人，跨越過去、現在到未來，更在時空列車上大展舞技。影片由夢幻團隊破天荒合作，包括炙手可熱的著名音樂製作人馬敬恆T-Ma負責音樂部份，同時在片中客串演出；並由人氣排舞師Maximilian Chan及Ocean Wong編排舞蹈，排練及拍攝時間更長達兩日。

Ian在片中一身復古打扮，乘坐時空列車回到過去SHISEIDO發源地東京銀座，見證糅合東西方文化精髓的經典與創新，他推介的EUDERMINE滋潤活膚水，是品牌首款護膚品及里程碑象徵，被大眾稱為「資生堂紅水」，於1897年採用當時最先進的西方製藥技術製成，糅合東西方文化精髓，一直是品牌暢銷產品。

Edan化身「白馬王子」，與音樂製作人馬敬恆T-Ma於鏡房中以鋼琴及舞蹈展示個人風采。他身為VITAL PERFECTION「去紋淨斑Magic Cream」的用家，不單可顯著撫平眼紋、眉心紋及虎紋等，同時改善色斑及亮白膚色，展現肌膚的真緻本美。

在片中手持SHISEIDO標誌「山茶花」的Anson Lo，平日愛用「王牌免疫力精華ULTIMUNE」，以專利紅脈免疫再生科技，配合珍貴靈芝精華、洛神花精華及萃取自日本長野縣的十藥精華，激活肌底微循環，高效提升肌膚免疫力，促進膠原新生達1.38倍，提升肌膚彈性，令肌膚重現水潤、柔滑、光澤。