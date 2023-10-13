夜繽紛│IPPAIKI SAKAYA酒屋一杯喜 天后全新居酒屋 暢飲至凌晨一時

香港夜繽紛，鼓勵香港人夜晚消費活動，天后清風街的全新居酒屋IPPAIKI SAKAYA酒屋一杯喜可謂來得合時！這間集刺身、壽司、和食、燒物、炸物拉麵於一身的居酒屋，更擁有全港島區最多日本燒酌(逾40多款)；逢周五、六晚更有以indie busking為主現場音樂表演，氣氛濃厚，酒屋一杯喜更營業至淩晨一時，大家可以盡情吃喝，啱晒喜愛夜蒲的夜鬼's。攝影：關樂欣

味噌博多牛腸鍋$168──肥美的牛內臟及牛小腸，加上燉煮到軟嫩的韭菜、豆腐和高麗菜等蔬菜，湯底加入九州、西京味噌混合口味，香氣令人食指大動，一口接一口，難以自拔，佐酒佳品，亦可按日本人食法加入米飯，將高湯連飯一喝而盡，沾滴不漏。 煙燻鯖魚禾草燒$288──用日本稻草明火將新鮮鯖魚先烤後燻，令魚皮微焦，後再放入煙燻木箱以桃木煙燻熟，令鯖魚魚肉柔滑細嫩燻香撲鼻。

串燒方面由師承自第一代南蠻亭的熙師傅監督，名物包括紫蘇雞皮蝦$68/串──用新鮮三黃雞皮和海蝦包裹紫蘇葉燒製而成，雞皮烤得金黃香脆，紫蘇葉的香味與油脂有一定中和作用，多吃也不膩口，配搭巧妙。

一肝入魂拼盤$188/5串──以往被視為「下欄」的部位，如日本和牛肥膏、豬肝、法國鵝肝、本地雞肝和紐西蘭羊膏等，統統變成人氣燒物，追求特別部位更有本地三黃雞冠、七里香(雞屁股) 和日本豬肚串燒等燒物，讓人大呼過癮，爆血之作。