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生活
2022-08-09 17:50:42

夜貓文青推介│誠品香港十週年慶之「黑眼圈之夜」 名人夜讀x電影欣賞xLive Show跨夜High到凌晨1點！ 誠品書店書籍及文具禮品限時85折

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誠品十週年更設有聯乘商品首賣x獨家優惠，以及紀念品回饋讀者支持。

誠品十週年更設有聯乘商品首賣x獨家優惠，以及紀念品回饋讀者支持。

2012年，誠品書店以成為港人「停泊心靈的港口」為使命落地銅鑼灣，時光荏苒，在2022年迎來在香港的第一個十年。十年間，誠品銅鑼灣店見證閱讀潮流的更迭，如生活類書籍的蓬勃盛世，到填色冊的瘋狂熱潮，還有影視作品帶動的閱讀風氣；各式的閱讀風潮背後，還有讀者對永恆不變的經典追求，構築起誠品銅鑼灣店。為慶祝十週年的里程碑，誠品香港特此策劃一系列慶祝活動，如十週年展覽、黑眼圈之夜、藝文活動、十週年聯乘商品首賣及獨家優惠等，期許在未來伴讀者一同前行。

「黑眼圈之夜」再臨誠品

睽違四年，誠品再度舉辦「黑眼圈之夜」，誠邀各位讀者蒞臨誠品銅鑼灣店感受夜書店的魅力！單日限定12/8 18:00-1:00舉行跨夜藝文活動，包括名人夜讀、電影欣賞、以及邀請華文作家新書分享、文青歌手自彈自唱，與讀者近距離互動分享創作故事，共譜精彩不眠夜！深夜書店書籍、文具禮品限時優惠85折；指定專櫃更可享限定禮遇，誠品會員加碼額外10,000積分賞，期待與您們一同享樂至凌晨！

名人夜讀──《幻愛》蔣曉薇│時間：18:00–19:00 地點：8/F豆腐桌 書店故事大募集頒獎│時間：19:00–19:30 地點：9/F Forum 電影時光──夢想騎士的誠品之旅│時間：19:30-21:30、21:30-23:30 地點：8/F兒童館櫥窗外 音樂表演──Manson│時間：19:30–20:30 地點：9/F Forum 甜點時光│時間：20:30開始（數量有限，派完即止） 地點：10/F文具館外 新書分享《夜間遊牧02 一起一個人》│時間：21:00– 22:00 地點：9/F Forum 音樂表演──小塵埃│時間：22:00–23:00 地點：9/F Forum 音樂表演──吳林峰│時間：23:00–00:00 地點：9/F Forum 【書店店員大秘辛】展覽展期 | 1/8 - 31/8 地點：誠品銅鑼灣店 9/F Forum

黑眼圈之夜

日期及時間：12/8（五）18:00 - 01:00

地點：銅鑼灣店

販促：書籍、文具禮品85折優惠（雜誌、食品最多可享9折）

「黑眼圈之夜」當日節目眾多。

「黑眼圈之夜」當日節目眾多。

誠品十週年紀念品回饋會員支持

12/8 - 31/8期間限定 誠品十週年紀念品

1) 黑卡會員於誠品人_HK APP內，兌換【誠品香港十週年限定皮革托盤】乙個；會員及非會員任一消費可以加購價HKD50選購（每筆交易最多可加購3個）

2) 誠品會員單筆折實滿HKD300，即可贈【誠品香港十週年限定便當袋】乙個；非會員任一消費可以加購價HKD30選購（每筆交易最多可加購3個）

3) 於黑眼圈之夜任一消費，即可加碼贈【誠品香港十週年限定文件夾】乙個

4) 任一消費，即可贈【誠品香港十週年限定明信片】

誠品香港十週年限定皮革托盤 誠品香港十週年限定便當袋 誠品香港十週年限定文件夾 誠品香港十週年限定明信片

11/8-14/8專櫃優惠│商品優惠低至50%OFF

為慶祝十週年盛事，指定專櫃推出超優惠商品折扣，在11/8 - 14/8期間，多款商品買一贈一，優惠低至半價，回饋客人多年支持！

 

阿原│月桃精華還原露 享買一贈一優惠 A.EXCELLENCE│日本AKOYA珍珠首飾 享買一送一優惠 *只限指定款式 宮廷薈│雪鶴柔肌多效美容霜 50%OFF 10/10 HOPE│購買Dr Jackson’s清爽淨化洗護套裝，贈臉部凝露15ml及潔顔露30ml體驗套裝 (價值 HKD270) 限量30套

12/8會員禮遇 | 加碼來店禮

金及黑卡會員限定來店禮

日期：11/8 - 14/8

12/8（五）加碼來店禮：出示誠品人APP來店禮電子券，即享「走杯CUPFY指定飲品」乙杯（價值HKD30）。數量有限，贈完即止。

會員限定 一萬積分回饋

日期：12/8 (五)

方法：任何專櫃單筆消費滿HKD1,000，額外贈10,000積分祝賀回饋！

香港舞蹈團【舞影仙鶴上】、香港中樂團【盛夏之樂】登場誠品銅鑼灣店 十週年藝文活動

以人文藝術為基礎的誠品，十週年慶為大家帶來兩場表演，用音樂和舞蹈帶給大家一個充滿藝文氣息的下午。

地點：誠品銅鑼灣店9/F Forum

由香港中樂團主辦、香港青少年中樂團演出的《盛夏之樂》，將以小組合奏形式為觀眾演繹數首傳統中樂作品。本團並由2014年度「國際中樂指揮大賽」、「香港優秀青年指揮獎」得獎者胡栢端擔任指揮。│日期及時間：13/8（六）15:30 – 16:00

由香港中樂團主辦、香港青少年中樂團演出的《盛夏之樂》，將以小組合奏形式為觀眾演繹數首傳統中樂作品。本團並由2014年度「國際中樂指揮大賽」、「香港優秀青年指揮獎」得獎者胡栢端擔任指揮。│日期及時間：13/8（六）15:30 – 16:00

香港舞蹈團舞者將聯同延邊大學藝術學院研究生，為大家獻上朝鮮民族舞集《儷人行》精彩選段《覓跡》、《棒槌舞》和《杖鼓樂》，介紹朝鮮民族舞如鶴飛舞，舞影古雅的傳統風韻。現場觀衆更可以與藝術家交流發問，並有機會贏取演出門票及精美T恤。│日期及時間：13/8（六）17:00 – 17:30

香港舞蹈團舞者將聯同延邊大學藝術學院研究生，為大家獻上朝鮮民族舞集《儷人行》精彩選段《覓跡》、《棒槌舞》和《杖鼓樂》，介紹朝鮮民族舞如鶴飛舞，舞影古雅的傳統風韻。現場觀衆更可以與藝術家交流發問，並有機會贏取演出門票及精美T恤。│日期及時間：13/8（六）17:00 – 17:30

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