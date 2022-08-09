夜貓文青推介│誠品香港十週年慶之「黑眼圈之夜」 名人夜讀x電影欣賞xLive Show跨夜High到凌晨1點！ 誠品書店書籍及文具禮品限時85折

2012年，誠品書店以成為港人「停泊心靈的港口」為使命落地銅鑼灣，時光荏苒，在2022年迎來在香港的第一個十年。十年間，誠品銅鑼灣店見證閱讀潮流的更迭，如生活類書籍的蓬勃盛世，到填色冊的瘋狂熱潮，還有影視作品帶動的閱讀風氣；各式的閱讀風潮背後，還有讀者對永恆不變的經典追求，構築起誠品銅鑼灣店。為慶祝十週年的里程碑，誠品香港特此策劃一系列慶祝活動，如十週年展覽、黑眼圈之夜、藝文活動、十週年聯乘商品首賣及獨家優惠等，期許在未來伴讀者一同前行。
「黑眼圈之夜」再臨誠品
睽違四年，誠品再度舉辦「黑眼圈之夜」，誠邀各位讀者蒞臨誠品銅鑼灣店感受夜書店的魅力！單日限定12/8 18:00-1:00舉行跨夜藝文活動，包括名人夜讀、電影欣賞、以及邀請華文作家新書分享、文青歌手自彈自唱，與讀者近距離互動分享創作故事，共譜精彩不眠夜！深夜書店書籍、文具禮品限時優惠85折；指定專櫃更可享限定禮遇，誠品會員加碼額外10,000積分賞，期待與您們一同享樂至凌晨！
黑眼圈之夜
日期及時間：12/8（五）18:00 - 01:00
地點：銅鑼灣店
販促：書籍、文具禮品85折優惠（雜誌、食品最多可享9折）
誠品十週年紀念品回饋會員支持
12/8 - 31/8期間限定 誠品十週年紀念品
1) 黑卡會員於誠品人_HK APP內，兌換【誠品香港十週年限定皮革托盤】乙個；會員及非會員任一消費可以加購價HKD50選購（每筆交易最多可加購3個）
2) 誠品會員單筆折實滿HKD300，即可贈【誠品香港十週年限定便當袋】乙個；非會員任一消費可以加購價HKD30選購（每筆交易最多可加購3個）
3) 於黑眼圈之夜任一消費，即可加碼贈【誠品香港十週年限定文件夾】乙個
4) 任一消費，即可贈【誠品香港十週年限定明信片】
11/8-14/8專櫃優惠│商品優惠低至50%OFF
為慶祝十週年盛事，指定專櫃推出超優惠商品折扣，在11/8 - 14/8期間，多款商品買一贈一，優惠低至半價，回饋客人多年支持！
12/8會員禮遇 | 加碼來店禮
金及黑卡會員限定來店禮
日期：11/8 - 14/8
12/8（五）加碼來店禮：出示誠品人APP來店禮電子券，即享「走杯CUPFY指定飲品」乙杯（價值HKD30）。數量有限，贈完即止。
會員限定 一萬積分回饋
日期：12/8 (五)
方法：任何專櫃單筆消費滿HKD1,000，額外贈10,000積分祝賀回饋！
香港舞蹈團【舞影仙鶴上】、香港中樂團【盛夏之樂】登場誠品銅鑼灣店 十週年藝文活動
以人文藝術為基礎的誠品，十週年慶為大家帶來兩場表演，用音樂和舞蹈帶給大家一個充滿藝文氣息的下午。
地點：誠品銅鑼灣店9/F Forum