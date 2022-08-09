夜貓文青推介│誠品香港十週年慶之「黑眼圈之夜」 名人夜讀x電影欣賞xLive Show跨夜High到凌晨1點！ 誠品書店書籍及文具禮品限時85折

2012年，誠品書店以成為港人「停泊心靈的港口」為使命落地銅鑼灣，時光荏苒，在2022年迎來在香港的第一個十年。十年間，誠品銅鑼灣店見證閱讀潮流的更迭，如生活類書籍的蓬勃盛世，到填色冊的瘋狂熱潮，還有影視作品帶動的閱讀風氣；各式的閱讀風潮背後，還有讀者對永恆不變的經典追求，構築起誠品銅鑼灣店。為慶祝十週年的里程碑，誠品香港特此策劃一系列慶祝活動，如十週年展覽、黑眼圈之夜、藝文活動、十週年聯乘商品首賣及獨家優惠等，期許在未來伴讀者一同前行。

「黑眼圈之夜」再臨誠品

睽違四年，誠品再度舉辦「黑眼圈之夜」，誠邀各位讀者蒞臨誠品銅鑼灣店感受夜書店的魅力！單日限定12/8 18:00-1:00舉行跨夜藝文活動，包括名人夜讀、電影欣賞、以及邀請華文作家新書分享、文青歌手自彈自唱，與讀者近距離互動分享創作故事，共譜精彩不眠夜！深夜書店書籍、文具禮品限時優惠85折；指定專櫃更可享限定禮遇，誠品會員加碼額外10,000積分賞，期待與您們一同享樂至凌晨！