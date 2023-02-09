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2023-02-09 12:00:00

夢幻聯乘｜Jimmy Choo再聯乘《美少女戰士》 情人節開賣限量鞋款及手袋

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夢幻聯乘｜Jimmy Choo再聯乘《美少女戰士》 情人節開賣限量鞋款及手袋

夢幻聯乘｜Jimmy Choo再聯乘《美少女戰士》 情人節開賣限量鞋款及手袋

知名女鞋品牌 Jimmy Choo去年推出《美少女戰士》聯乘水晶靴後，最近宣布第二彈聯乘企劃「JIMMY CHOO × PRETTY GUARDIAN SAILOR MOON」，推出5個鞋款、著名場景手袋及卡片套等商品。系列將於214日情人節當日在官網開賣，香港海港城是全球4個發售點之一。

為慶祝《美少女戰士》連載30週年紀念，Jimmy Choo去年與漫畫家武內直子創作的《美少女戰士》聯乘，以主角月野兔的長靴作藍本，除了保留原有的長度和顏色，更奢華地鑲嵌19,000Swarovski施華洛世奇水晶，將月野兔長靴實體化。

Jimmy Choo再聯乘《美少女戰士》，宣布第二彈聯乘企劃「JIMMY CHOO × PRETTY GUARDIAN SAILOR MOON」。

Jimmy Choo再聯乘《美少女戰士》，宣布第二彈聯乘企劃「JIMMY CHOO × PRETTY GUARDIAN SAILOR MOON」。

今次聯乘更擴大規模，5個鞋款分別啟發自月野兔、水野亞美、火野麗、木野真琴及愛野美奈子，並以5人的代表色為設計主色，包括以彈性材質製成的桃紅色及膝長靴「Sailor Moon boots」、水藍色亮面漆皮短靴「Sailor Mercury ankle boots」、豔紅高跟鞋的「Sailor Mars patent pumps」、厚底軍靴設計的「Sailor Jupiter boots」，「Sailor Venus platform pumps」則點綴上踝帶和水晶，展現愛野美奈子的華麗特質。除了鞋款之外，Jimmy Choo亦以漫畫的著名場景作為設計，將月野兔與地場衛接吻的場面印上卡片套及手袋之上，並有紅色及黑色選擇。

系列將於214日在官網開賣，日本的新宿伊勢丹、英國的Selfridge及香港海港城等地都售。

Sailor Moon boots Sailor Mercury ankle boots Sailor Mars patent pumps Sailor Jupiter boots Sailor Venus platform pumps
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