夢幻聯乘｜Jimmy Choo再聯乘《美少女戰士》 情人節開賣限量鞋款及手袋

為慶祝《美少女戰士》連載30週年紀念，Jimmy Choo去年與漫畫家武內直子創作的《美少女戰士》聯乘，以主角月野兔的長靴作藍本，除了保留原有的長度和顏色，更奢華地鑲嵌19,000顆Swarovski施華洛世奇水晶，將月野兔長靴實體化。

今次聯乘更擴大規模，5個鞋款分別啟發自月野兔、水野亞美、火野麗、木野真琴及愛野美奈子，並以5人的代表色為設計主色，包括以彈性材質製成的桃紅色及膝長靴「Sailor Moon boots」、水藍色亮面漆皮短靴「Sailor Mercury ankle boots」、豔紅高跟鞋的「Sailor Mars patent pumps」、厚底軍靴設計的「Sailor Jupiter boots」，「Sailor Venus platform pumps」則點綴上踝帶和水晶，展現愛野美奈子的華麗特質。除了鞋款之外，Jimmy Choo亦以漫畫的著名場景作為設計，將月野兔與地場衛接吻的場面印上卡片套及手袋之上，並有紅色及黑色選擇。

系列將於2月14日在官網開賣，日本的新宿伊勢丹、英國的Selfridge及香港海港城等地都售。