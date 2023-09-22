夢幻聯乘｜RIMOWA x Tiffany & Co.聯名限量行李箱 鑽石切面+經典Tiffany Blue設計【內附開售日期及價錢】

德國著名行李箱品牌RIMOWA，與高級珠寶品牌Tiffany & Co.合作，推出全新聯乘系列，保留兩個品牌的著名元素，如經典的Tiffany Blue藍色、「Rock Cut」圖案，帶來行李箱及兩款首飾箱。
RIMOWA x Tiffany & Co. Jewelry Case首飾箱
RIMOWA x Tiffany & Co. 首飾箱添上呼應鑽石獨特琢面的「Rock Cut」圖案，圖案融入RIMOWA的經典溝槽式鋁鎂合金外殼，增添細緻質感。於德國製造的獨特「Rock Cut」設計以鋁鎂合金磨砂工藝打造，巧妙結合「T」字圖案，藉此向Tiffany & Co.致意。
首飾箱的外殼、手把和封邊均披上經典Tiffany Blue藍色。首飾箱共有3層。從頂部打開的箱蓋方便使用，背面為一面大鏡子，下方飾有一塊可以刻字的純銀飾牌。頂層的密封托盤設有5個間隔，中層托盤設有特別設計的皮革環圈，可以整齊存放項鏈和手鏈，而下層托盤則設有3個大間隔，以便存放大型珠寶。
RIMOWA x Tiffany & Co. Rock Cut Cabin行李箱
RIMOWA x Tiffany & Co. Rock Cut Cabin行李箱同樣添上精緻的「Rock Cut」圖案，而手把、行李牌和滾輪亦披上Tiffany Blue藍色。行李箱內部亦採用經典Tiffany Blue藍色的飾帶和皮革細節，上面更印有兩個品牌標誌。
RIMOWA x Tiffany & Co. Jewelry Personal 中性硬殼首飾箱
RIMOWA x Tiffany & Co. Jewelry Personal中性硬殼首飾箱採用RIMOWA的獨特聚碳酸酯打造，並同樣換上Tiffany Blue藍色。首飾箱設有6個珠寶間隔，方便於出行時存放珍貴物品。箱面添上兩條Tiffany Blue藍色皮帶，中間則刻有RIMOWA和Tiffany & Co.的品牌標誌，展現時尚風格。
RIMOWA x Tiffany & Co.系列開售日期及售價
新系列將於2023年9月26日起，在全球RIMOWA專門店和官方網站RIMOWA.com發售。此外，RIMOWA x Tiffany & Co.系列亦會於美國紐約市Tiffany & Co. The Landmark旗艦店和大中華地區的 Tiffany.com官方網站及微信小程序發售。
RIMOWA x Tiffany & Co.系列售價：
RIMOWA x Tiffany & Co. Rock Cut Cabin行李箱 $27,600
RIMOWA x Tiffany & Co. Jewelry Case首飾箱 $37,100
RIMOWA x Tiffany & Co. Jewelry Personal中性硬殼首飾箱$17,100