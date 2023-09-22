夢幻聯乘｜RIMOWA x Tiffany & Co.聯名限量行李箱 鑽石切面+經典Tiffany Blue設計【內附開售日期及價錢】

德國著名行李箱品牌RIMOWA，與高級珠寶品牌Tiffany & Co.合作，推出全新聯乘系列，保留兩個品牌的著名元素，如經典的Tiffany Blue藍色、「Rock Cut」圖案，帶來行李箱及兩款首飾箱。

RIMOWA x Tiffany & Co. Jewelry Case 首飾箱

RIMOWA x Tiffany & Co. 首飾箱添上呼應鑽石獨特琢面的「Rock Cut」圖案，圖案融入RIMOWA的經典溝槽式鋁鎂合金外殼，增添細緻質感。於德國製造的獨特「Rock Cut」設計以鋁鎂合金磨砂工藝打造，巧妙結合「T」字圖案，藉此向Tiffany & Co.致意。

首飾箱的外殼、手把和封邊均披上經典Tiffany Blue藍色。首飾箱共有3層。從頂部打開的箱蓋方便使用，背面為一面大鏡子，下方飾有一塊可以刻字的純銀飾牌。頂層的密封托盤設有5個間隔，中層托盤設有特別設計的皮革環圈，可以整齊存放項鏈和手鏈，而下層托盤則設有3個大間隔，以便存放大型珠寶。