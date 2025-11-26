大光麵食譜｜沙嗲牛肉麵在家自製零難度　復刻茶記味道

57年老字號頂好大光麵在今年12月結束營運，將會成為香港人集體回憶，不少人都希望可以留住那份茶記味道。而若提起經典茶記美食，就一定要提沙嗲牛麵，香濃惹味的沙嗲汁配上嫩滑牛肉，加上經典大光麵的彈牙麵條，絕對是每位港人對茶記味道的印象之一。值得一提的是，沙嗲牛麵其實非常易煮，只需幾個步驟即可完成，絕對稱得上零難度菜式，就算是入廚新手也完全能夠駕馭，本文就將教你輕鬆煮出這一份經典味道！

▼頂好光身麵銷售地點 荃灣、沙田、元朗等▼