大光麵食譜｜沙嗲牛肉麵在家自製零難度　復刻茶記味道

57年老字號頂好大光麵在今年12月結束營運，將會成為香港人集體回憶，不少人都希望可以留住那份茶記味道。而若提起經典茶記美食，就一定要提沙嗲牛麵，香濃惹味的沙嗲汁配上嫩滑牛肉，加上經典大光麵的彈牙麵條，絕對是每位港人對茶記味道的印象之一。值得一提的是，沙嗲牛麵其實非常易煮，只需幾個步驟即可完成，絕對稱得上零難度菜式，就算是入廚新手也完全能夠駕馭，本文就將教你輕鬆煮出這一份經典味道！
醃牛肉材料
- 牛肉 200克
- 生抽 1湯匙
- 糖 1茶匙
- 胡椒粉 少許
- 水 80毫升
- 生粉 2茶匙
- 油 1湯匙
沙嗲醬料
- 蒜頭 2粒 切成蓉
- 沙茶醬 3湯匙
- 花生醬 2湯匙
- 糖 1茶匙
- 水 100毫升
其他材料
- 大光麵 1個
- 麻油 少許
沙嗲牛肉麵做法
1）牛肉切片，先加入生抽、糖、胡椒粉拌勻，再逐少加入水，待牛肉完全吸收水份後，加生粉及油拌勻，醃30分鐘。
2）準備沙嗲醬料，加入沙茶醬、花生醬、糖、水拌勻成沙嗲醬汁，備用。
3）以大火燒熱鑊，加入少許油，放入牛肉快炒至6至7成熟，盛起備用。
4）在鑊中加少許油，放入蒜蓉爆香，再加入沙嗲醬汁及牛肉煮至稠身，盛起備用。
5）煮滾水後，落公仔麵煮熟，盛起後加入沙嗲牛，下麻油調味即成！