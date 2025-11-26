熱門搜尋:
生活
2025-11-26 11:10:00

大光麵食譜｜沙嗲牛肉麵在家自製零難度　復刻茶記味道

57年老字號頂好大光麵在今年12月結束營運，將會成為香港人集體回憶，不少人都希望可以留住那份茶記味道。而若提起經典茶記美食，就一定要提沙嗲牛麵，香濃惹味的沙嗲汁配上嫩滑牛肉，加上經典大光麵的彈牙麵條，絕對是每位港人對茶記味道的印象之一。值得一提的是，沙嗲牛麵其實非常易煮，只需幾個步驟即可完成，絕對稱得上零難度菜式，就算是入廚新手也完全能夠駕馭，本文就將教你輕鬆煮出這一份經典味道！

▼頂好光身麵銷售地點 荃灣、沙田、元朗等▼

頂好光身麵銷售地點，元朗區包括英記、合成等。（頂好大光麵FB） 頂好光身麵銷售地點，屯門區包括大發、錦興什貨等。（頂好大光麵FB） 頂好光身麵銷售地點，荃灣區包括家興、海寶食品等。（頂好大光麵FB） 頂好光身麵銷售地點，葵青區包括順昌、和記辦館等。（頂好大光麵FB） 頂好光身麵銷售地點，大埔區包括永興、廣豐超市等。（頂好大光麵FB） 頂好光身麵銷售地點，沙田區包括永興隆、樂意等。（頂好大光麵FB） 頂好光身麵銷售地點，西貢及馬鞍山區包括平記、天天等。（頂好大光麵FB） 頂好光身麵銷售地點，葵青區包括家興、長和等。（頂好大光麵FB） 頂好光身麵銷售地點，北區包括盈之屋、超記食品等。（頂好大光麵FB） 頂好光身麵銷售地點，觀塘區包括嘉福食品、金興超級市場等。（頂好大光麵FB） 頂好光身麵銷售地點，觀塘區包括鴻興、和興隆糧食等。（頂好大光麵FB） 頂好光身麵銷售地點，深水埗區包括合昌隆、源泉等。（頂好大光麵FB） 頂好光身麵銷售地點，九龍城區包括裕順陳興旺食品、百達超級市場等。（頂好大光麵FB） 頂好光身麵銷售地點，油尖旺區包括裕順興隆超市、家利成等。（頂好大光麵FB） 頂好光身麵銷售地點，黃大仙區包括裕昌隆超市、東山辦館等。（頂好大光麵FB） 頂好光身麵銷售地點，黃大仙區包括泉記、好又來食品屋等。（頂好大光麵FB） 頂好光身麵銷售地點，香港島區包括海灣裕海寶食品、東區洪記等。（頂好大光麵FB）

醃牛肉材料 

  • 牛肉 200克 
  • 生抽 1湯匙 
  • 糖 1茶匙 
  • 胡椒粉 少許 
  • 水 80毫升 
  • 生粉 2茶匙 
  • 油 1湯匙

▼大光麵茶餐廳名單/零售點 港島區、新界及九龍名單▼

大光麵茶餐廳名單/零售點 新界離島區名單包括坪洲茶屋及長洲少店主等（頂好大光麵 FB） 大光麵茶餐廳名單/零售點 新界元朗區名單包括歡樂茶室及駿庭坊等（頂好大光麵 FB） 大光麵茶餐廳名單/零售點 新界屯門區名單包括新合成及象屋等（頂好大光麵 FB） 大光麵茶餐廳名單/零售點 新界荃灣區名單包括鄭榮記及新記飲食中心等（頂好大光麵 FB） 大光麵茶餐廳名單/零售點 新界葵青區名單包括東記及美食堂等（頂好大光麵 FB） 大光麵茶餐廳名單/零售點 新界西貢區名單包括張記茶餐廳及師兄茶冰室等（頂好大光麵 FB） 大光麵茶餐廳名單/零售點 新界沙田區名單包括銀泉茶餐廳及金順茶餐廳等（頂好大光麵 FB） 大光麵茶餐廳名單/零售點 新界沙田區名單包括銀沙田冰室及小蜜蜂等（頂好大光麵 FB） 大光麵茶餐廳名單/零售點 新界大埔區名單包括撈一番及祥基茶餐廳等（頂好大光麵 FB） 大光麵茶餐廳名單/零售點 新界北區名單包括美味多小廚及特適茶餐廳等（頂好大光麵 FB） 大光麵茶餐廳名單/零售點 九龍觀塘區名單包括好運餐廳、新之食等（頂好大光麵 FB） 大光麵茶餐廳名單/零售點 九龍深水埗區名單包括番茄師兄及雲石堡等（頂好大光麵 FB） 大光麵茶餐廳名單/零售點 九龍深水埗區名單包括鴻運車仔麵及大家食等（頂好大光麵 FB） 大光麵茶餐廳名單/零售點 九龍黃大仙區名單包括三和茶餐廳及竹園餐廳等（頂好大光麵 FB） 大光麵茶餐廳名單/零售點 九龍油尖旺區名單包括永星冰室及華記小食等（頂好大光麵 FB） 大光麵茶餐廳名單/零售點 九龍九龍城區名單包括金豪茶餐廳及君豪餐室等（頂好大光麵 FB） 大光麵茶餐廳名單/零售點 九龍九龍城區名單包括方榮記及同一餐室等（頂好大光麵 FB） 大光麵茶餐廳名單/零售點 香港島南區名單包括寶膳餐廳及生記食家等（頂好大光麵 FB） 大光麵茶餐廳名單/零售點 香港島東區名單包括天天及龍鳳店等（頂好大光麵 FB） 大光麵茶餐廳名單/零售點 香港島中西區名單包括康樂茶餐廳及摩登快餐廳等（頂好大光麵 FB） 大光麵茶餐廳名單/零售點 香港島灣仔區名單包括港灣茶餐廳及金福餐廳等（頂好大光麵 FB）
沙嗲醬料 

  • 蒜頭 2粒 切成蓉
  • 沙茶醬 3湯匙 
  • 花生醬 2湯匙 
  • 糖 1茶匙 
  • 水 100毫升
其他材料 

  • 大光麵 1個 
  • 麻油 少許
沙嗲牛肉麵做法

1）牛肉切片，先加入生抽、糖、胡椒粉拌勻，再逐少加入水，待牛肉完全吸收水份後，加生粉及油拌勻，醃30分鐘。

2）準備沙嗲醬料，加入沙茶醬、花生醬、糖、水拌勻成沙嗲醬汁，備用。

3）以大火燒熱鑊，加入少許油，放入牛肉快炒至6至7成熟，盛起備用。

4）在鑊中加少許油，放入蒜蓉爆香，再加入沙嗲醬汁及牛肉煮至稠身，盛起備用。

5）煮滾水後，落公仔麵煮熟，盛起後加入沙嗲牛，下麻油調味即成！

